Tarkastusvaliokunta puuttuu VTV:n toimintaan ja esittää muutoksia – ”Olemme ottaneet tilanteen hyvin vakavasti”

Eduskunnan tarkastusvaliokunta julkistaa pian mietinnön, jossa esitetään monia konkreettisia muutoksia VTV:n taloudenpitoon ja riskienhallintaan.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta suhtautuu vakavasti valtiontalouden tarkastusvirastossa VTV:ssä havaittuihin epäkohtiin.

Valiokunnassa aloitettiin puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) aloitteesta jo helmikuussa selvitys VTV:n taloudenhoidosta, johtamisesta ja silloin julkisuudessa olleista epäselvyyksistä.

– Sitä koskeva mietintö on työn alla. Se julkaistaan huhtikuussa, noin kuun puolivälissä. Esitämme monia konkreettisia muutoksia nykytilanteeseen mm. taloudenhoidon ja riskienhallinnan osalta. Olemme ottaneet VTV:n tilanteen hyvin vakavasti, Alanko-Kahiluoto sanoi Ilta-Sanomille.

– Jos lausumme jotakin VTV:n sisäisestä toiminnasta, se sitoo hallitusta, ja asioita on pantava toimeen. Ja teemme kyllä konkreettisia parannusehdotuksia, Alanko-Kahiluoto korosti.

IS kertoi perjantaina, että VTV:n ydintehtävä, valvonta- ja tarkastustoiminta, on surkastunut pahoin Tytti Yli-Viikarin pääjohtajakaudella.

Tilintarkastuksiin käytettiin viime vuonna 31,8 prosenttia vähemmän henkilötyöpäiviä kuin Yli-Viikarin pääjohtajakauden alussa, valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta selvittäviin tuloksellisuustarkastuksiin peräti 48,0 prosenttia vähemmän.

Isosti julkisuudessa ovat olleet myös pääjohtaja Yli-Viikarin erilaiset tuote- ja palveluostokset työnantajan piikkiin, vaikka ne eivät ole liittyneet työtehtäviin mitenkään.

Tytti Yli-Viikarin pääjohtajakaudella VTV:n toiminnan painopiste on muuttunut, ydintehtävät eli valvonnat ja tarkastukset ovat vähentyneet selvästi.­

Alanko-Kahiluoto painottaa, että tarkastusvaliokunta on ikään kuin tarkastusten tarkastaja. Valiokunta ei suoraan puutu VTV:n toiminnan painopistemuutokseen tai pääjohtajan rahankäyttöön, sillä VTV on riippumaton viranomainen.

– Siellä ovat erikseen VTV:n sisäiset tarkastajat ja eduskunnan tilintarkastajat. Tarkastusvaliokunta tekee rakenteellisella tasolla havaintoja, toimiiko VTV:n sisäinen tarkastus ja riskienhallinta ja pitäisikö esimerkiksi vahvistaa tarkastusta pääjohtajan rahankäytöstä. Me emme suoraan pääjohtajan rahankäyttöä tarkasta tai siihen puutu, Alanko-Kahiluoto sanoi.

– Lisäksi kuulemme tilintarkastajia, mitä tilintarkastuksissa on havaittu. He ovat toistaiseksi antaneet puhtaat paperit.

Alanko-Kahiluoto myös korosti, että toiminnan muutokset kuuluvat VTV:n sisäiselle hallinnolle. Valvonta- ja tarkastustyön roimaa laskua on perusteltu muun muassa isolla organisaatiouudistuksella.

– VTV on riippumaton virasto, eduskunta ei puutu sen substanssityöhön. Jos henkilöstöllä on ollut sisäisesti huoli, että valvonta- ja tarkastustehtävät ovat vähentyneet, niin johdon, henkilöstöjärjestöjen tai asiantuntijoiden kuulemisissa ei ole tullut tällaista tyytymättömyyttä esille.

– Sille emme voi mitään, jos näitä epäkohtia ei ole tuotu ilmi. Pidän hyvänä, että asiat ovat nyt tulleet esille, niin voimme niihin paneutua, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Muutoin tarkastusvaliokunnan yleisessä tiedossa on, että VTV:ssä on vallinnut huono ilmapiiri ja henkilöstö on tyytymätöntä.

– On aivan ilmeistä, että henkilöstön tyytyväisyys on heikolla tolalla. Nimettömät lausunnot kertovat, että kaikki ei todellakaan ole hyvin. Paljon on pantu organisaatiomuutoksen piikkiin. Valiokunnalla olisi ollut tarve puuttua tähän jo viime vaalikaudella, Alanko-Kahiluoto viittaa edeltäjänsä Eero Heinäluoman (sd) puheenjohtajakauteen.

Outi Alanko-Kahiluodon mukaan tärkeintä on nyt se, että eduskunta ja kansa voivat jatkossakin luottaa VTV:hen.­

Alanko-Kahiluoto pitää nyt kaikista tärkeimpänä sitä, että luottamus VTV:n toimintaan palautuu.

– VTV on tärkeä viranomainen Suomessa. On hyvin huolestuttavaa, jos tulee sellaisia viestejä, että toimintakulttuuri ei ole läpinäkyvää ja luotettavaa. On tärkeää, että VTV nauttii eduskunnan ja kansan luottamusta. VTV:hen pitää voida luottaa, Alanko-Kahiluoto vaati.

– Olisi hyvä, että myös Tytti Yli-Viikari tekisi itse kaikkensa luottamuksen palauttamiseksi. Olisi erittäin suotavaa, että hän esimerkiksi avaisi oma-aloitteisesti saamansa Finnairin bonuspisteet. Mitä pidempään epäluulo jatkuu, sitä syvemmäksi se käy, Alanko-Kahiluoto kuvasi.