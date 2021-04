Suomalainen EU-pomo myöntää: Nämä kolme virhettä komissio teki rokotehankinnoissa – puolustaa silti EU:n toimia

EU-maat ovat arviolta jopa kaksi kuukautta jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Britannian rokotustahdista.

EU-komissio on pitkin koronakriisiä kompuroinut pahasti oman rokotestrategiansa kanssa, ja saanut tästä runsaasti kritiikkiä niskaansa.

EU-jäsenvaltiot ovat olleet rokotteiden jaosta napit vastakkain, ja myös suhteet Britanniaan ovat kiristyneet.

Rokotehankintojen keskittämisen EU-komissiolle piti alun perin taata, että kaikki jäsenvaltiot saisivat kansalaisiaan rokotettua tehokkaammin kuin kukin yksin toimien.

Tällä hetkellä EU-maat ovat kuitenkin arviolta jopa kaksi kuukautta jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Britannian rokotustahdista.

Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikön Maria Kokkosen mielestä EU on kuitenkin onnistunut tehtävässään suojella kansalaistensa terveyttä, eikä kritiikki EU-komissiota kohtaan ole oikeutettua.

– Meillä on tällä hetkellä 52 tuotantolaitosta Euroopassa tuottamassa rokotteita 24/7, ja tahti vain kiihtyy, Kokkonen vakuuttaa.

Ennakko-ostosopimuksia on tehty kuuden tuottajan kanssa.

Rokotetoimittajista Pfizer-BioNTech, Moderna ja AstraZeneca saivat ensimmäisinä myyntiluvat. Johnson & Johnsonin rokotteiden toimitusten on määrä alkaa 19. huhtikuuta.

– Nopeilla neuvotteluaikatauluilla ja toiminnalla komissio varmisti saatavuuden 2,6 miljardille rokoteannokselle. Päämääränä on, että kesän loppuun mennessä 70 prosenttia EU:n aikuisväestöstä on rokotettu, jolloin saadaan mahdollisimman kattava suoja.

Ilman EU:n rokotestrategiaa pienet maat, kuten Suomi eivät olisi Kokkosen mukaan onnistuneet varmistamaan samassa ajassa yhtä turvallisesti näin suuria rokotemääriä tai ainakaan neuvottelemaan niitä samaan hintaan kuin EU-komissio.

– Ihan maalaisjärjellä ajateltuna, miten yksi pieni jäsenvaltio pystyisi tällaiseen.

Komission kuvaillaan kuitenkin jääneen kilpailijoiden jalkoihin heti rokotekisan alussa keskittämällä kaikkien EU-maiden rokotehankinnat EU:n komission tehtäväksi.

Jos viivästyksiä on ollut, ovat ne Kokkosen mukaan tapahtuneet yksittäiseltä taholta.

– Sopimukset on neuvoteltu ajoissa, tuotantolaitoksilla oli mahdollisuus aloittaa heti esituotanto, kun he odottavat lääkeviraston lupaa. Eli missään vaiheessa ei komissio viivästyttänyt, päinvastoin.

Etenkin EU:n ja AstraZenecan kiista rokotteiden toimituksista on kuplinut julkisuudessa. EU:n mukaan yhtiö ei ole toimittanut odotettua määrää rokoteannoksia.

Yhtiön olisi EU:n mukaan pitänyt varmistaa, että se olisi jo etukäteen tuottanut tietyn määrän rokotteita siinä vaiheessa, kun Euroopan lääkevirasto EMA:n lupa tulee voimaan.

– Myöhemmin paljastui, että he pystyvät tällä hetkellä toimittamaan vain 30 prosenttia siitä, mitä he alun perin lupasivat. Eihän komissio ole vieläkään saanut järkevää tai ymmärrettävää selitystä siihen, miten näin on tapahtunut.

Nyt AstraZenecalla on avattu uusi tuotantolaitos Hollannissa, ja yhdessä Belgian tehtaan kanssa yhtiö ovat luvannut toimittaa kaikki rokotteensa EU-markkinoille.

AstraZenecan tapaus iski kipinää myös Iso-Britannian ja EU:n välille siitä, kenelle yhtiön rokotteet ensisijaisesti jaetaan. EU ei ole helpottanut tilannetta muun muassa uhkaamalla, että se voi jopa pysäyttää rokotteiden viennin EU:sta Britanniaan.

Mutta pelkän AstraZenecan vika ei ole se, että EU-maat ovat niin paljon verrokkimaita jäljessä rokotustahdissa.

Kaiken kaikkiaan Kokkosen mukaan ei tulisi keskittyä vertailuun siitä, millä vauhdilla kukin maa on rokotuksissa edennyt. EU saa hänen mukaansa myös Britanniaa ja Yhdysvaltoja kiinni hyvää vauhtia.

– Me emme me kilpaile muita maita vastaan, vaan koronaa vastaan.

Kokkosen mukaan eroa rokotustahdissa selittää muun muassa se, että Yhdysvallat, joka on tuottanut yhtä paljon rokotteita kuin EU, on valinnut strategian, jonka mukaan maassa tuotetut rokotteet menevät omille markkinoille ja omille kansalaisille.

EU taas on kolmansien maiden suurin rokotteiden lahjoittaja ja tukija. EU ja sen jäsenmaat ovat antaneet kansainvälisen COVAX-järjestelmän kautta 2,2 miljardia euroa ja 30 miljoonaa rokoteannosta yli 50 maahan.

Rokotteita lähtee täältä etenkin matalan tulotason maihin Afrikkaan, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja naapurimaihin, joilla ei kaikilla ole itsellä kapasiteettia tuottaa rokotteita tai rahaa ostaa niitä.

– EU ei voi käsitellä pandemiaa ikään kuin eläisimme saarella. Ei tarvitse kuin katsoa muunnosten nimiä ymmärtääkseen, kuinka tärkeää tätä on torjua myös muualla maailmassa, Kokkonen sanoo ja mainitsee esimerkkeinä Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnokset.

Mutta ei EU:nkaan toiminta Kokkosen mielestä täydellistä ole ollut.

– Opiksi on otettu. Kaikkihan tekevät virheitä. Varsinkin kun on tällainen kriisi käynnissä ja pitää todella nopeasti toimia.

Rokotusten etenemistä on arvioiden mukaan hidastanut myös EU:n lääkeviraston EMA:n myyntilupamenettely, joka vei viikkoja pidemmän ajan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

– Tämä vie tietysti tietyn ajan, koska meillä on tarkimmat ja tiukimmat kontrollit EMA:n kautta. Mutta turvallisuus on meille ykkösprioriteetti, Kokkonen sanoo.

Kun jo olemassa olevia rokotteita aletaan kuitenkin sopeuttaa virusmuunnoksiin, on komissio ehdottanut siihen nopeutettua käsittelyä.

Toinen kompastus, josta on otettu opiksi, liittyy AstraZenecaan.

Kun komissio neuvotteli ennakko-ostosopimukset yhtiön kanssa, luotettiin Kokkosen mielestä liikaa siihen, että AstraZeneca pystyy toimittamaan, mitä lupaa.

– Vastaisuudessa käydään etukäteen paikan päällä katsomassa, toimivatko tuotantolaitokset täydellä kapasiteetilla. Tämä on sellainen asia, minkä olisi voinut jälkikäteen ajateltuna tehdä toisin.

Kolmas asia, johon olisi Kokkosen mukaan voinut puuttua jo aikaisemmin, koskee vientikontrollin kiristämistä.

Komissio on ehdottanut, että rokotteiden vientilupien myöntämisessä tarkastellaan vastaisuudessa vastavuoroisuuden ja suhteellisuuden periaatteita.

EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa koronarokoteannosta ja EU:n alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta.

Kokkonen painottaa, että nyt ehdotetussa mallissa ei ole kyse vientikiellosta, vaan tiukemmasta kontrollista. Rokotteiden vientiä voitaisiin käytännössä rajoittaa maihin, jotka tuottavat itsekin rokotteita ja jotka ovat EU:ta pidemmällä rokotuksissaan.

– Miksi viedä rokotteita maahan, jossa tautitilanne on ehkä parempi kuin meillä tai joilla on tarpeeksi tuotantokapasiteettia itsellä, Kokkonen kysyy.