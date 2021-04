Sdp:n puheenjohtajalle, pääministeri Sanna Marinille pääsiäisviikko on todellinen kärsimysviikko. Ensin hänen ajamansa liikkumisrajoitukset kaatuivat eduskunnassa. Lisäksi Ylen tuore gallup kertoo, että Sdp:n kannatus vajoaa pahasti kuntavaalien alla, kirjoittaa politiikan toimittaja Timo Haapala.

Pääministeri Sanna Marinille (sd) pääsiäisviikko on kärsimysviikko. Ylen tuoreen puoluekannatusmittauksen mukaan Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset ja Petteri Orpon johtama kokoomus ovat kiilanneet sdp:n ohi.­

Politiikassa on yksi sama peruslaki kuin fysiikassakin:

Se mikä nousee, myös laskee, ellei kyse ole ulkoavaruuteen ponnahtamisesta.

Tämä ilmiö ajoittui Sdp:lle ja sen puheenjohtajalle, pääministeri Sanna Marinille sattuvasti juuri pääsiäisen kärsimysviikolle.

Keskiviikkona Marinin voimalla ajamat liikkumisrajoitukset kaatuivat heikon valmistelun takia nolosti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Torstaina aamulla julkaistiin puolestaan Ylen tuore kuntavaaligallup.

Siinä Sdp:n kannatus vajoaa ja entinen ykköspuolue on tippunut kolmanneksi (18,0 %) kyselyä johtavan perussuomalaisten (19,0 %) ja kokoomuksen (18,8 %) jälkeen.

Tulokset mahtuvat kolmen puolueen osalta virhemarginaaliin, mutta suunta on nähtävissä.

Eikä kyse ole aprillipilasta.

Tämä on siis tilanne, kun vaaleihin on kaksi ja puoli kuukautta.

Moni demari saattaa huokaista, että ehkä oli kaikin puolin hyväksi, ettei vaaleja pidetä kolmen viikon päästä, vaan ne siirrettiin kesäkuun puoliväliin. Ehkä kierre muuttuu?

Sdp:llä on kuitenkin yksi ongelma, joka alkaa karusti paljastua ja josta on varoiteltu myös puolueen sisällä.

Puolue on rakentanut julkikuvansa ja vaalikannatuksensa pitkälti yhden paalun eli Marinin varaan, jonka suosio Antti Rinteen (sd) eron ja viime kevään koronahoidon takia nousi nopeasti ja huumaten pilviin.

Mutta kun se paalu alkaa pettää, ollaan ongelmissa.

Se on tilanne Sdp:n osalta nyt.

Yle mittaa juuri kuntavaalikannatusta, ei eduskuntavaalikannatusta kuten esimerkiksi Helsingin Sanomat tekee.

Pannaanpa tähän väliin aito vertausluku eli viime vaalien tulos, joka meni kärjen osalta näin:

Kokoomus 20,7 % Sdp 19,4 % Keskusta 17,5 % Vihreät 12,5 %

Kuntavaalimenestykseen vaikuttaa moni muukin asia kuin yleispolitiikka, eniten ehdokasasettelu. Mutta juuri kuntavaalien siirtämisen ja koronakeskustelun takia paikalliset kysymykset eivät ole nousseet vielä esille.

Siksi koronasekoilu näkyy myös kuntavaalikyselyissä.

Jos veikata pitäisi, niin Ylen gallup on lähellä lopullista vaalitulosta, yhdellä merkittävällä erotuksella.

Kokoomus on nyt kakkosena, mutta vain kahden prosenttiyksikön kymmenyksen päässä perussuomalaisista. Luultavasti vaalipäivänä viime kuntavaalien ykkönen kokoomus on selvä ykkönen vaaleissa myös nyt.

Ennen perus- eli persuhaukkuja todettakoon, että samaa analyysia on kuulunut pitkin kevättä myös perussuomalaisten omilta tilastonikkareilta.

– Kokoomuksella on hyvä tilanne siinä, että puolueella on uskolliset äänestäjät. Kokoomus voi luottaa siihen, että kannatusmittauksessa mitatut tulokset myös toteutuvat vaaleissa. Perussuomalaisilla on tässä suhteessa enemmän haasteita, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja tiivistäää Ylelle.

Tätä ennakoi jo Uuden Suomen samaisella Taloustutkimuksella tiistaina julkistama kysely, jonka mukaan kokoomus voittaa Helsingissä ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) on matkalla pormestariksi.

Politiikan ironiaa on, että samalla kun Marinin sädekehä alkaa himmetä, kokoomuksen kannatus nousee sitä vaihtia, että se pelastaa puheenjohtaja Petteri Orpon aseman. Ylimääräistä puoluekokousta on turha odottaa, jos Orpo voittaa kuntavaalit.

Sdp:n osalta on kiikun kaakun, pääseekö se edes kakkoseksi, kuten viime vaaleissa.

Sdp:ssä ja keskustassa ei uskota perussuomalaisten nousun olevan niin suurta, että se ohittaisi esimerkiksi Sdp:n. Perussuomalaiset ovat kuitenkin hankkineet ehdokkaita jo liki vuoden verran ja puolueen aito kuntavaalikannatus on monelle tutkijallekin arvoitus.

Keskusta rämpii omassa surkeudessaan.

Viime kuntavaalien tulokseen on matkaa viisi prosenttiyksikköä eikä kannatus näytä nousevan.

Vihreät läähättää jälleen keskustan niskaan, kun puolueen kannatus on noussut reilulla prosenttiyksiköllä 12,1 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus on puolestaan laskenut saman verran 7,8 prosenttiin.

Mutta Ylen gallup antaa yhden viestin politiikan penkkiurheilijalle:

Hallituksen puoliväli- ja kehysriihtä 21.–22. huhtikuuta kannattaa seurata nyt tosissaan.

Mitä vain voi tapahtua, kun paine politiikan höyrykattilassa nousee.

Keskustalle kyseessä on viimeinen näytön paikka, että se ei ole hallituksen apupuolue.

Mutta riittääkö Annika Saarikon (kesk) rohkeus vaatia uusia toimia talous- ja työllisyyspolitiikassa, se jää nähtäväksi, kuten tällaiset analyysit kuuluu lopettaa.