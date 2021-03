Eduskunnan perustuslakivaliokunta torppasi hallituksen esityksen liikkumisrajoituksista. Päätös oli koko korona-ajan suurin arvovaltatappio pääministeri Sanna Marinille (sd), joka ei voi tällä kertaa syyttää muita heikon lakiesityksen kaatumisesta, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Susi jo syntyessään.

Näin arvioi moni, kun hallitus lähetti viime viikolla eduskunnalle esityksensä liikkumisen rajoituksista pahimmilla korona-alueilla eli Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa ja Turussa.

Sekava, sotkuinen, aukkoinen. Jne. Perusasetelma vinoutunut.

Saman totesi nyt virallisesti eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka torppasi esityksen lausunnossaan perustuslain kannalta ongelmallisena.

Nyt lakiesityksen jatko on asiasta mietinnön antavan hallintovaliokunnan käsissä: joko se yrittää saada hallituksen esitykseen itse tolkkua tai palauttaa sen laiskanläksynä hallitukselle takaisin.

– Lakiehdotuksen liikkumisvapautta koskevat ratkaisut ovat kuitenkin perustuslain kannalta ongelmallisia, ja sääntely tulee tältä osin laatia toisin, valiokunta tiivistää päätöksessään.

– Liikkumisen kieltäminen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista, eikä sitä voi pitää perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Perustuslakivaliokunnan linjaus oli paha arvovaltatappio pääministeri Sanna Marinille (sd).

Koko korona-ajan pahin.

Tällä kertaa hän ei voi syyttä muita – varsinkaan eduskuntaa – siitä, etteivät hallituksen esitykset sille kelpaa.

Huono ei kelpaa. Se olisi hallituksen kannattanut ottaa huomioon jo etukäteen.

Viime syksynä hallituksen lakiesitys rajavalvonnasta kävi eduskunnassa kääntymässä ja se todettiin valmistelun osalta niin ikään heikoksi. Marin on vedonnut julkisesti siihen, etteivät hallituksen esitykset kelpaa, vaikka se niitä yrittää esittää.

Marinin näitäkin näkemyksiä on kritisoitu.

Nyt lakiesityksen kaatumiseen syyllisiä voi katsoa valtioneuvoston kanslian peilistä.

Marin itse kaipaili koronan hoitoon ”lekaa”, mutta perustuslakivaliokunta on sitä mieltä, ettei tilannetta hoideta sepän ottein, vaan pienemmät välineet, ehkä jopa poliittinen ruuvimeisseli riittää.

Perusoikeuksiin olisi kajottu Suomessa sotien jälkeen historiallisesti kovimmalla tavalla, eikä hallituksen linjaus kestänyt lähempää tarkastelua – esityksen lukuisista poikkeuksista huolimatta, ja myös niistä johtuen.

Suurin ongelma viruksen leviämisen kannalta ovat yksityiset kokoontumiset, joihin voi valiokunnan mukaan puuttua täsmällisemmin ja lievemmin keinoin kuin estämällä koko suuren kansanosan vapaa liikkuminen.

– Sallittu liikkuminen on poikkeus pääsäännöstä, mikä muodostaa erittäin pitkälle menevän puuttumisen ihmisten perusoikeuksiin. Vaikka huomioon otetaan esityksen hyväksyttävät ja painavat tavoitteet, suuruusluokaltaan yhtä tehokkaita toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös olennaisesti lievemmin rajoituksin ja kielloin. Lisäksi osa tavoitteista on toteutettavissa jo tehtyjen tartuntatautilain muutosten myötä, valiokunta muotoilee.

– Tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle Antti Rinteelle (sd) näytti silmämääräisesti arvioiden hiukan vaikealta perustella valiokunnan yksimielistä linjaa.

Valiokunnan varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok) oli helpompi sanoa, että lakiesitys olisi johtanut tilanteeseen, joka katsotaan länsimaiselle oikeusjärjestykselle vieraaksi.

Ja sekavaksi:

– Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Valiokunta ei pidä mahdollisena, että tämä puute olisi korjattavissa sääntelyssä omaksuttujen perusratkaisuiden puitteissa.

Liikkumisrajoituspaketti oli hallitukselle hankala alusta alkaen, mutta tällä kertaa Marin itse kantaa esityksestään suurimman vastuun.

Kun hallitus kokoontui neuvottelemaan liikkumisrajoituksista Säätytalolle viime maanantaina, juuri Marin pysähtyi ensimmäisenä tiedotusvälineiden eteen vaatimaan rajoitusten säätämistä.

Jopa muut hallituspuolueet ilmaisivat jo etukäteen vastahankansa. Kriittiset vasemmistoliitto, vihreät ja rkp kääntyivät esityksen kannalle vasta jatkoneuvottelujen jälkeen.

Oppositio on haukkunut esitystä koko ajan suhteettomaksi.

Muut ministerit olivat viime viikolla saaneet tarpeekseen myös hallituksen sisäisestä vuotokulttuurista.

Ministeritasolla ollaan laajasti sitä mieltä, että valtioneuvoston kanslian ja STM:n taholta luotiin muun muassa liikkumisrajoitusten suhteen vuodoilla tietoinen ennakkoasetelma, johon muut ministerit julkisuuden kautta yritettiin pakottaa.

Vuosi sitten hallitus päätti Uudenmaan koronaeristyksestä, eikä se herättänyt juurikaan kritiikkiä. Nyt hallitus onkin jo koronan kanssa uudessa tilanteessa, jossa jopa sen omat rivit rakoilevat.

Samaan aikaan hallitus on kovan päätöksen edessä, kun se yrittää linjata, voidaanko rokotteita jakaa enemmän koville tautialueille.

Joka tapauksessa ainakin erikoisliikkeet kiittävät. Rajoitusalueiden erikoisliikkeiden liikevaihtoa esityksen olisi arvioitu tiputtavan miljardilla viikossa.

Muitakin ongelmia olisi ollut riittämiin. Nyt pallo on on siis hallintovaliokunnalla ja todennäköisesti hallituksella itsellään. Toimeenpanoasetusta on turha odottaa pikapuoliin.

Tässä yksi perustuslakivaliokunnan vinkki jatkoa ajatellen:

– Perustuslakivaliokunta toteaa selvyyden vuoksi, että perustuslain kotirauhaa koskevasta sääntelystä ei johdu periaatteellista estettä tällaisen sääntelyn toteuttamiselle asianmukaisesti.

Päätöksenteon sekavuudesta jäi joka tapauksessa pääsiäisen 2021 alla jälleen yksi merkintä historiakirjoihin.