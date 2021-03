Perustuslakivaliokunta hylkäsi hallituksen liikkumisrajoitukset – tästä ratkaisussa on kyse

Perustuslakivaliokunnan mielestä liikkumisrajoituksia ei voi säätää niin, että kielletään kaikki liikkuminen ja säädetään siihen paljon poikkeuksia.

Hallituksen lakiesitys liikkumisrajoituksista koki pahan takaiskun perustuslakivaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa lakiesityksestä liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Valtiokunta käytännössä vaatii lain kirjoittamista aika lailla uudelleen.

Lain tavoitteet ja perustelut perustuslakivaliokunta kyllä hyväksyy, mutta laki liikkumisvapauden rajoittamisesta on perustuslakivaliokunnan mielestä rakennettu perustuslain vastaisesti.

Hallituksen esityksessä liikkuminen olisi rajoitusalueella lähtökohtaisesti kielletty, ja poikkeuksilla olisi säädetty, miten kahden ihmisen kanssa voi ulkoilla ja missä yli 10 eri tapauksessa voi liikkua kotipiirinsä ulkopuolella.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiesityksen perusratkaisu on perustuslain vastainen.

Valiokunnan mukaan kaikkea liikkumista ei voi lähtökohtaisesti rajoittaa, vaan rajoituksissa pitäisi puuttua taudin leviämisen kannalta ongelmakohtiin.

– Hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkumisen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeansuhtaisuuden vastainen, ja sitä ei voida pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä. Ongelmallisuutta korostaa tulkinnanvaraisuus kielloissa ja määräyksissä ja poikkeuksissa, minkä johdosta ihmisten on käytännössä mahdotonta ennakoida mikä on kiellettyä ja sallittua, ja mikä on rangaistavaa, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd) totesi.

Antti Rinteen johtama perustuslakivaliokunta kehotti hallitusta valmistelemaan tartuntatautilakiin maskipakon.­

– Tämä lakiesitys ei ole perustuslain mukainen perusratkaisultaan. Vaikka lakiesityksen otsikossa sanotaan, että kyse on rajoituksista, kyse on tosiasiallisesti ulkonaliikkumiskiellosta. Tämä aiheuttaa sen perusongelman, että valtaosa arkisesta liikkumisesta saattaa kuitenkin olla sellaista liikkumista, joka ei aiheuta viruksen tarttumisvaaraa. Se aiheuttaa myös rajattoman määrän poikkeuspykälien tarpeita, jotka pitäisi tarkkarajaisesti kriminalisoida, valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) sanoi.

Antti Häkkäinen on perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja.­

– Epidemiaa kyetään torjumaan myös kevyemmin keinoin. Eli käytännössä puuttumalla yksityisiin kokoontumisiin, tarkoilla, rajatuilla toimenpiteillä, ei tällaisilla massamaisilla toimenpiteillä, koko ulkonaliikkumiskiellolla, Häkkänen jatkoi.

Perustuslakivaliokunta siis haluaa, että liikkumisrajoituksen perusratkaisua on muutettava. Liikkumisrajoitusten sijaan pitäisi rajoittaa kokoontumisia ja oleskelua.

– Sillä tavalla, että kiellot ja rajoitukset suunnataan tarkkarajaisesti niihin tartuntalähteisiin, jotka edellä mainittiin, siis yksityiset kokoontumiset ja tilaisuudet, oleskelu ja liikuskelu porukoissa, kaupassa ja palveluissa käynnit ja niihin liittyvät rajoitukset, ei niinkään kiellot, Rinne kertoi.

Perustuslakivaliokunta siirsi lausunnollaan pallon hallintovaliokunnalle, joka laatii lakiesityksestä mietinnön.

Hallintovaliokunta voi kirjoittaa lain uudelleen perustuslakivaliokunnan ohjeiden mukaan. Olisi harvinaista, että valiokunta alkaisi lakia liki uudelleen kirjoittaa.

Käytännössä pallo palautuu hallitukselle. Hallitus voi kirjoittaa uuden tai täydentävän lakiesityksen liikkumisrajoituksista.

Hallitus on kaavaillut liikkumisrajoituksia pahimmille korona-alueille Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Kauniaisiin ja Turkuun.

Perustuslakivaliokunta otti lausunnossaan kantaa myös maskipakkoon. Valiokunta antoi velvoitteen hallitukselle alkaa valmistella esitystä maskipakosta.

– Koko valtakuntaa kattava maskipakko voidaan säätää osana tartuntatautilakia ja normaalissa säätämisjärjestyksessä, ja valiokunta antaa tähän liittyen kehotuksen valtioneuvostolle ryhtyä valmistelemaan tällaista lainsäädäntöä, Rinne totesi.

– Ei siinä todeta, että juuri tällä hetkellä pitäisi säätää maskipakko. Ikään kuin sinne varastoon käytettäväksi maskipakko tartuntatautilain pohjalta, Rinne sanoi.