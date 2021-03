Olli Rehn presidentti­spekulaatioista: ”Palataan asiaan, kun on ensin hoidettu koronakriisi alta pois”

Rehn odottaa hallitukselta kehysriihestä päätöksiä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta ja paikallisen sopimisen edistämisestä.

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin nimi on pyörinyt presidenttispekulaatioissa, eikä Rehn itsekään torju ajatusta ehdokkuudesta vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

– Sauli Niinistön toinen kausi on vasta toisen puoliajan alussa, joten ei tässä ihan vielä jäniksen selässä olla. Kansa aikanaan osaa valita luottamusta nauttivan henkilön Suomen ulkopolitiikan johtajaksi, yhteistyöjohtajan, joka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ilman välimerkkejä, mutta lauseessa hengästymättä vai miten perustuslain tarkka sanamuoto menikään. Palataan tähän asiaan, kun on ensin hoidettu koronakriisi alta pois, Rehn vastasi IS:n asiaa koskeneeseen kysymykseen Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Keskiviikkona 59 vuotta täyttänyt, keskustataustainen Rehn oli Ylen tammikuun kyselyssä toiseksi suosituin ehdokas presidentiksi pääministeri Sanna Marinin (sd) jälkeen.

Rehnin seitsemänvuotinen kausi Suomen Pankin pääjohtajana päättyy 2025. Suomen Pankin pääjohtajana voi toimia maksimissaan kaksi kautta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kantanut toistuvasti taloudenpidon keskeisten periaatteiden liudentumisesta ja on puhunut ”epäyhtälöistä”, joissa rahaa on eikä velkaa tarvitse maksaa takaisin.

Rehn on pitänyt talousryhtipuheita 90-luvun nostalgiana. Politiikan toimittajien etätapaamisessa Rehn sanoi ymmärtävänsä hyvin asian moraalisen puolen, mutta piti kriisitilanteessa tehtävää hyvin voimakasta elvyttämistä perusteltuna.

– Mikä olisi ollut vaihtoehto? Yrityksiä olisi kaatunut ja työpaikkoja olisi menetetty aivan eri mitassa, jos olisi toimittu toisin. Sellainen sosiaalidarwinismi, jossa heikot sortuvat laman alle, olisi ollut väärää politiikkaa, Rehn torjui.

Rehnin mukaan finanssi- ja rahapolitiikan ”elvyttävää mitoitusta” on tarkoitus keriä pois asteittain, kun kansantaloudet vahvistuvat. Toipumista alkaa tapahtua Suomen Pankin arvion mukaan jo tämän vuoden toisella puoliskolla.

Marinin hallitukselta Rehn odottaa huhtikuun lopulla pidettävässä kehysriihessä päätöksiä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Rehn peräänkuuluttaa myös laajoja verohelpotuksia tutkimus- ja tuotekehitykseen.