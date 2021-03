Nimitysmuistio vuodelta 2007 paljastaa – VTV-virka Pöystin avustajana oli kuin räätälöity Yli-Viikarille

Yli-Viikarin uranousu VTV:ssä jatkui ”virkajärjestelyillä”. Oikeuskansleri, VTV:n entinen pääjohtaja Tuomas Pöysti kertoo ymmärtävänsä, että epäilyä suosimisesta on saattanut syntyä, vaikka ratkaisuilla on ollut Pöystin mukaan asialliset perusteet.

Ranskan kielen taito oli ratkaisevassa asemassa, kun Tytti Yli-Viikari pääsi Valtiontalouden tarkastusvirastoon johdon asiantuntijaksi Tuomas Pöystin alaisuuteen vuonna 2007, käy ilmi nimitysmuistiosta, jonka IS sai VTV:stä tietopyynnöllä.

Toinen kärkihakija Hannu Tervonen oli Yli-Viikaria huomattavasti kokeneempi, ja oli vastannut muun muassa Päijät-Hämeen liiton kehitysjohtajana EU:n rakennerahastoja koskevien tavoiteohjelmien ja projektien laadinnasta ja hallinnoimisesta sekä ollut vastuussa Neste Oy:n palveluksessa toimiessaan konsernin EU-politiikan ja Venäjän asioiden muotoiluista.

Yli-Viikarin perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtionhallintoon oli hankittu muistion mukaan pääosin valtiovarainministeriön palveluksessa, jossa Yli-Viikari oli työskennellyt EU-avustajana yhdeksän kuukautta sekä puolitoista vuotta lainsäädäntöasiantuntijana controller-toiminnossa.

Kokemusta julkisesta taloudesta ja valtionhallinnosta oli kertynyt Yli-Viikarille myös harjoittelutehtävistä Suomen Pariisin-suurlähetystössä sekä EU-komissiosta. Lisäksi Yli-Viikari oli työskennellyt komission liikenne- ja energiapääosastolla viisi kuukautta.

Muistiossa arvioitiin kokemuserosta huolimatta, että Yli-Viikarin ”perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtionhallintoon vastaa toisen kärkihakijan perehtyneisyyttä paremmin tarkastusviraston johdon asiantuntijan tehtävässä tarvittavaa perehtyneisyyttä”.

– Yli-Viikarin työkokemuksen perusteella arvioiden hänellä on käytännön kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä erityisesti Euroopan unionin osalta sekä hyvä englannin ja ranskan kielen taito, nimitysmuistioon kirjattiin.

VTV:n entinen pääjohtaja, nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti oli yksi suosittelijoista, kun Yli-Viikari haki VTV:n pääjohtajaksi loppuvuodesta 2015. Pöysti arvosteli maanantaina VTV:n rahankäyttöä Yli-Viikarin kaudella.­

Toisen kärkihakijan Tervosen kohdalle puutteeksi kirjattiin, että ”hänellä ei ole kokemusta Euroopan unionin yhteistyöstä eikä ranskan kielen taitoa”.

– Kokonaisuutena arvioiden Yli-Viikaria on hänen työkokemuksensa sekä osaamisensa ja sen suuntautumisen perusteella pidettävä hakijoista ansioituneimpana johdon asiantuntijan virkaan, VTV:n hallintopäällikkö Mikko Koiranen kirjoitti muistioon.

VTV-kohun myötä esiin on noussut jälleen nykyisen oikeuskanslerin Pöystin keskeinen rooli Yli-Viikarin uranousussa.

Ennen VTV:n pääjohtajaksi nousemistaan Pöysti toimi valtioneuvoston controllerina. Valtioneuvoston controller johti toimintoa, joka oli osa valtiovarainministeriötä. Yli-Viikari oli samaan aikaan lainsäädäntöasiantuntijana controller-toiminnossa.

VTV:n pääjohtajana Pöysti aloitti 2007. Pian hakuun tuli johdon asiantuntijan paikka, josta Pöysti myöntää kertoneensa ”vm:n suuntaan”.

VTV:n sisällä herätti ihmetystä, kun hakuilmoitukseen kirjattiin, että viran menestyksellisessä hoitamisessa eduksi luetaan ranskan kielen taito. Pöysti on kertonut harrastuksekseen ranskan kielen ja kulttuurin. Hänen puolisonsa on ranskalainen.

Kuvakaappaus VTV:n nimitysmuistiosta vuodelta 2007.­

Virka oli kuin räätälöity Yli-Viikarille, joka oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Sorbonnen yliopistossa 1997, pääaineina oli kulttuurihallinto ja viestintä. Yli-Viikarilla on alempi korkeakoulututkinto estetiikasta ja taiteen tieteistä. Lisäksi Yli-Viikari suoritti täydennysopintoja Belgiassa ja Ranskassa. Yli-Viikarilla ei ole loppututkintoa oikeustieteistä, vaikka nimitysmuistiossa Yli-Viikariin viitattiin lainsäädäntöasiantuntijana.

– Haku oli avoin, eikä avoimessa haussa voi kenellekään luvata virkaa sitovasti. Johdon asiantuntijan toimenkuva oli laadittu ja perusteltu tarkastusviraston ja sen johtamisen kehittämisen sekä muun muassa kansainvälisen toiminnan aidoilla kehittämisen tarpeilla. Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ranska on tärkeä työkieli, Pöysti perusteli ranskan painottamista hakuehdoissa IS:lle maanantaina.

Yli-Viikarin myöhemmistä nimityksistä VTV:ssä ei ole muistioita, sillä VTV:n kirjaamon mukaan myöhemmät virkanimikkeen muutokset ”ovat olleet virkajärjestelyitä eivätkä nimityksiä”.

Yli-Viikari nimitettiin virkajärjestelyillä ilman julkista hakua esikuntapäälliköksi vuonna 2009 ja ylijohtajaksi 2013.

Nimityksiä oudoksunut yliopistonlehtori, julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta kommentoi IS:lle, että nimikemuutoksella ei saisi muuttaa virkaa tosiasiallisesti toiseksi.

– On selkeitä viitteitä pidemmältä ajalta, että silloinen pääjohtaja (Pöysti) on nostanut kyseistä henkilöä eteenpäin. Jos henkilö on rekrytoitu johdon asiantuntijaksi, niin kyllä se on jotakin täysin erilaista kuin ylijohtaja. Onko tässä menty ikään kuin siivellä? Muukkonen kysyi.

Pöysti viestitti tiistaina IS:lle ymmärtävänsä, että ”epäilyä suosimisesta on saattanut syntyä, vaikka ratkaisuilla on asialliset perusteensa ja lain puitteissa on toimittu”.

– Yli-Viikari on nimitetty avoimen haun jälkeen virkaan, johon kuului keskeisenä sisältönä osallistuminen johtoryhmän työhön ja jonka viran nimikettä on kaksi kertaa muutettu nimikemuutoksilla toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyen, Pöysti kirjoitti sähköpostiviestissään.

Kuvakaappaus VTV:n nimitysmuistiosta vuodelta 2007.­

Pöystin mukaan useat johdon asiantuntijan pääasialliset tehtävät kuuluivat nimikemuutosten jälkeenkin Yli-Viikarin toimenkuvaan, mutta siihen tuli muitakin tehtäviä johdon tuen tehtävien laajentuessa viraston tarpeiden mukaisesti. Esikuntapäällikön virka oli Pöystin mukaan sama virka kuin johdon asiantuntija.

Suomen Valtiokalenterista vuodelta 2014 sekä VTV:n vanhoista organisaatiokaavioista ilmenee, että nimikemuutosten jälkeen Yli-Viikari nousi korkealle viraston sisäisessä hierarkiassa.

Yli-Viikari johti ylijohtajana finanssipolitiikan tarkastuksen ja johdon tuen yksikköä, jolloin hänen alaisiaan olivat muun muassa lainsäädäntöasiantuntijat, finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö, johtava tilintarkastaja sekä viestintäpäällikkö.

Vuoden 2015 lopussa Yli-Viikari haki VTV:n pääjohtajaksi. Valinta oli eduskunnassa käytännössä läpihuutojuttu. Yksi Yli-Viikarin kolmesta suosittelijasta tehtävään oli Pöysti.

Pöysti ei vastannut tiistaina IS:n yksityiskohtaisiin jatkokysymyksiin Yli-Viikarin nimityksistä vedoten siihen, että hänen on hankittava ensin dokumentit VTV:tä koskevista asioista.