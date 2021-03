Vehviläinen: Yli-Viikarin selvitykset eivät tyydytä – ”Kauneuden­hoitoon ja hiusten­laittoon liittyvät asiat on yleensä tapana maksaa itse”

IS:n uutiset verovarojen käytöstä kauneudenhoitoon katkaisivat kamelin selän.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin antamat kertomukset toiminnastaan eivät ole tyydyttäneet eduskuntaa.

– Henkilökohtaisesti voin sanoa, että näissä keskusteluissa ei ole tullut riittävällä tavalla selvyyttä, että olisi tyydyttänyt allekirjoittanutta. Siksi koen perustelluksi, että tämä prosessi tässä etenee, puhemies Anu Vehviläinen (kesk) totesi.

Yli-Viikari keskusteli eilen tunnin puhemiehistön kanssa, ja puhemiehistö päätti esittää tänään kokoontuneelle kansliatoimikunnalle Yli-Viikarin hyllyttämistä virastaan rikostutkinnan ajaksi.

Kansliatoimikunta ei tänään tiistaina tehnyt vielä päätöstä Yli-Viikarin hyllyttämisestä, kokouksessa kuultiin Yli-Viikaria noin puolitoista tuntia, ja eduskunta käynnisti prosessin pääjohtajan hyllyttämisestä.

Yli-Viikarille varataan aika antaa oma vastineensa kansliatoimikunnan ensi viikon torstain kokouksessa.

– VTV on ylin valtion rahankäyttöä valvova elin, ja siksi siltä ja sen johdolta tulee odottaa ja edellyttää erityisen hyvää harkintaa viraston rahankäytössä. Viime aikoina VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toimintaan ja rahankäyttöön on kohdistunut paljon kielteistä huomiota, Vehviläinen sanoi.

– Voi sanoa, että pääjohtajan toiminta on heikentänyt merkittävästi VTV:n uskottavuutta ja luotettavuutta julkisten varojen ylimpänä valvojana. Kielteisestä julkisuudesta on syntynyt merkittävä mainehaitta virastolle.

– Ajattelen niin, että etu virastolle ja viraston uskottavuudelle on, että pääjohtaja pidättäytyisi nyt virkatehtäviensä hoitamisesta nyt esitutkinnan aikana, Vehviläinen totesi.

Eli Yli-Viikarin hyllytyksestä päätetään virallisesti kansliatoimikunnan ensi viikon torstain kokouksessa.

Puhemies Vehviläinen ei halunnut ottaa kantaa siihen, pitäisikö Yli-Viikarin tehdä itse johtopäätökset ja jäädä sivuun virastaan.

– Aina on henkilöllä itsellään mahdollisuus arvioida asiaa, muuta en osaa sanoa, Vehviläinen totesi.

– Se, mitä eilen olen kuullut puhemiehistön kanssa ja tänään kansliatoimikunnan kuulemisessa, ne eivät tyydyttäneet ne vastaukset. Sen takia olemme tämänkaltaisessa prosessissa eli valmistellaan viralta pidättämistä esitutkinnan ajaksi, Vehviläinen jatkoi.

Puhemies Anu Vehviläisen mukaan Tytti Yli-Viikarin toiminnasta on tullut mainehaitta VTV:lle.­

Kansliatoimikunta voi päättää VTV:n pääjohtajan virasta pidättämisestä rikostutkinnan ajaksi. Yli-Viikarista on käynnissä poliisitutkinta ja myös muun muassa eduskunnan tarkastusvaliokunta ja eduskunnan tilintarkastajat selvittävät pääjohtajan toimia ja VTV:n sisäistä valvontaa.

Pääjohtaja Yli-Viikarin toimet tulivat ensi kertaa julkisuuteen viime syksynä, kun Yle uutisoi VTV:n pääjohtajalla olleen suurimmat matkakulut kaikista virastojen johtajista.

Iltalehti puolestaan uutisoi alkuvuonna tapauksesta, jossa Yli-Viikari ja VTV:n johtaja olivat tehneet kahden vuoden työsopimuksen ilman työvelvoitetta eläköityvälle työntekijälle, ja myös Yli-Viikarin lentopisteiden käytöstä paljastui epäselvyyttä.

Viime päivinä IS on kertonut pääjohtajan veronmaksajien piikkiin laittamastaan kauneudenhoitomenoista.

IS:n uutiset katkaisivat niin sanotusti kamelin selän eduskunnassa.

– Onko asianmukaista ja hyvää harkintaa, jos useita tuhansia euroja kolmen vuoden aikana käytetään verovaroja omiin kauneus- ja hiustenhoitoasioihin? Näissä pitää olla todella tarkka, kun on julkisissa tehtävissä. Ja erityisen tarkka pitää olla, jos on viraston johtaja, jonka tehtävä on valvoa julkisten varojen käyttöä, Vehviläinen totesi.

– En ole se, joka asettaa kohtuuden rajaa. Voisin lähteä siitä, että kauneudenhoitoon ja hiustenlaittoon liittyvät asiat, ne on yleensä tapana maksaa itse, Vehviläinen jatkoi.

Yli-Viikari käytti kauneuden- ja hiustenhoitoon vähän yli 4 700 euroa kolmen vuoden aikana verovaroja.­

Yli-Viikarin mahdollisesta irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto, koska täysistunto on pääjohtajan myös virkaan nimittänyt.

Eduskunnassa ei ole selkeää lakia siitä, miten mahdollinen irtisanominen eduskunnan salin käsittelyyn tulisi.

– Siitä ei ole säädöksiä, mikä taho valmistelee irtisanomisen. Ainoa säännös on virkamieslaissa, että pääjohtajan irtisanomisesta antaa lausunnon kansliatoimikunta. Irtisanomisesta päättää nimittävä taho eli eduskunnan täysistunto, eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoi.

– Täysistuntoon kun asioita tuodaan, ne on aina valmisteltava ennakkoon. Yksi valmisteluelin voisi olla tarkastusvaliokunta. Säädöstä tästä ei ole, Paavola jatkoi.

Yli-Viikarin kuusivuotinen virkakausi VTV:n pääjohtajana päättyy tämän vuoden lopussa.