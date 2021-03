Näin kokoomus lähtisi aikanaan avaamaan Suomea: ”Emme tarvitse vailla katetta olevia puheita loppukireistä”

Kokoomuksen Orpon mukaan rokotustodistuksen ottamista välineeksi yhteiskunnan vaiheittaiseen avaamiseen tulee selvittää.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan puolue tahtoo Suomelle selkeän strategian siitä, miten maa tulee ulos koronakriisistä.

Suunnitelmaan on hänen mukaansa muun muassa asetettava tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoitteita puretaan. Myös rokotustodistuksen ottamista välineeksi yhteiskunnan vaiheittaiseen avaamiseen tulee hänen mukaansa selvittää.

– Me tarvitsemme konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia saadaan taitettua, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen tulisi katsoa päätöksissään kolmea viikkoa pidemmälle. Tämä sitouttaisi Orpon mukaan ihmisetkin noudattamaan rajoitustoimia.

– Emme tarvitse vailla katetta olevia puheita loppukireistä, vaan konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia oikeasti saadaan painettua alas. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen.

Koronapandemian hillitsemisen kannalta on Orpon mielestä asetettava tavoitteeksi taudin tukahduttaminen kesän aikana. Mikäli tartuntamäärät lähtevät kesän jälkeen neljännen kerran nousuun, voidaan tarvita tiukkojenkin rajoitustoimien asettamista.

Sen mukaan esimerkiksi ylimääräistä testauskapasiteettia kannattaa suunnata satunnaistestaukseen, jota voitaisiin tehdä erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla.

Suomen tulisi lisäksi harkita pikatestien hankkimista ja laajamittaista jakelua pahimmille epidemia-alueille.

Hän nosti esille myös rajakontrollin merkityksen koronaviruksen leviämisen estämisessä.

– Hallituksen on tuotava eduskuntaan lakiesitys, jolla Suomessa otetaan käyttöön systemaattinen tuoreen negatiivisen ennakollisen testitodistuksen vaatiminen maahan tulevilta, kokoomus vaatii.

Myös tartuntatautilain jo mahdollistamat toimivaltuudet pakkotesteihin on sen mukaan otettava käyttöön rajoilla.

Keskeisimmät puutteet hallituksen valmistelussa liittyvät kokoomuksen mukaan kuitenkin massarokottamisen käytännön järjestelyihin, joiden johtaminen on tällä hetkellä puolueen mielestä puutteellista.

Massarokottaminen on sen mukaan hoidettava kuntoon yhdessä työterveyden kanssa. Hallitus on sopinut työterveydessä rokottamisen korvauksista, mutta korvaustaso on kokoomuksen mielestä liian matala, eikä vastaa rokottamisen tosiasiallisia kustannuksia.

Hallituksen on kokoomuksen mukaan myös asetettava tavoitteellinen päivämäärä sille, että kaikki halukkaat aikuiset on saatu rokotettua.

Puolue myös kiirehtii kansallisen digitaalisen rokotustodistuksen kehittämistä. Suomen on sen mukaan myös aloitettava neuvottelut matkustuskuplien luomisesta rokotepassiin perustuen.

– Kun on päästy laajaan kattavuuteen aikuisväestön osalta ja riskiryhmät on rokotettu, niin lähtisin siitä, että rokotustodistuksen avulla yhteiskuntaa lähdettäisiin avaamaan, eli kirjastoja, museoita, kauppoja, ravintoloita, ehkä kesätapahtumiakin. Koska sillä me minimoimme vahinkoja, joita tapahtuu sosiaalisesti ja taloudellisesti, Orpo sanoo.

Orpo kommentoi myös viime viikkona julkisuudessa käytyä keskustelua rokotusjärjestyksen muuttamisesta ja rokotteiden kohdentamisesta pahimmille epidemia-alueille.

– Minusta tästä ei saa tehdä poliittista kysymystä. Tämä on selvästi jo politisoitunut, koska käydään hallituspuolueiden ja ministereiden välillä julkista keskustelua.

– Jos on niin, että oikeanlaisella rokotusjärjestyksellä voidaan päästä jopa kovempiin tehoihin kuin liikkumisrajoitus­lainsäädännöllä, niin silloin ei ole aikaa politikoinnille.

Rokotusjärjestyksessä tulee hänen mukaansa kuunnella asiantuntijoita.

– Jos se tarkoittaa sitä, että pahemmille epidemia-alueille suunnataan enemmän rokotuksia, koska siellä olisi suurin vaikutus taudin leviämiselle ja kuolemien estämiseen, niin silloin me kannatamme sitä.

– Mutta yhdenkään poliitikon ei pitäisi politikoida tämä asian kanssa, vaan meidän pitää luottaa asiantuntijoiden määrittelemään järjestykseen.