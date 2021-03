Pääministeri Sanna Marin pitää oleellisena pandemian hallinnan kannalta, että koko maailman väestö rokotetaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää tärkeänä, että koronavirus nähdään globaalina ongelmana.

Hänen mielestään on olennaista koronapandemian kannalta, että koko maailman väestö rokotetaan virusta vastaan.

– Muuten riski sille kasvaa, että syntyy enemmän virusvariantteja, jotka ovat kenties myös immuuneja rokotteille, Marin sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

EU on yksi maailman suurimmista rokotevalmistajista ja -tuottajista ja EU-alueelta viedään rokotteita myös muualle. Marin ei kannata ajatusta, että rokotteiden vienti EU-alueelta kiellettäisiin.

– Siihen liittyisi erittäin isoja riskejä, jos me ajautuisimme eri maiden väliseen ikään kuin rokotesotaan. On suuri riski, jos me kieltäytyisimme viemästä valmiita rokotteita muualle, niin muista maista kieltäydyttäisiin tuomasta ainesosia, joita tarvitaan rokotteiden valmistukseen.

– Rokotesotatilanne, jossa eri maat kieltäisivät rokotteiden viemistä ja ainesosien tuomista johtaisi siihen, että me kaikki siitä kärsisimme ja rokotteita ei pystyttäisi tuottamaan.

Hänen mukaansa vientilupamekanismi, jonka kautta saadaan läpinäkyvämmin tietoa siitä, mihin ja millä perusteella rokotteita ollaan viemässä, on tärkeä osa kokonaisuutta.