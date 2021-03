Pääministeri Marin kertoo, että yksi mahdollisuus kohdentaa rokotteita pahimmille epidemia-alueille on yksittäisten erien lähettäminen esimerkiksi pääkaupunkiseudulle.

Hallitus on Marinin mukaan sopinut, että kun riskiryhmät on rokotettu, on se valmis painottamaan rokotteita pahimmille epidemia-alueille.

– Se, miten painotus tehdään, on vielä auki, Marin sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina iltapäivällä.

Marinin mukaan rokotteista ei kuitenkaan ole apua tarpeeksi nopealla aikataululla.

– Rokotusmäärät eivät vielä ole sen kaltaisia, että niillä voitaisiin epidemia taittaa, Marin sanoo.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 458 koronatartuntaa.

Epidemia kokonaisuudessaan näyttäisi Marinin mukaan tasaantuneen. Tartuntakäyrä ei enää näytä ylöspäin ja rajoitustoimilla on onnistuttu hillitsemään tilannetta.

Marinin mukaan tilanne on kuitenkin edelleen pääkaupunkiseudulla ja Turussa vakava. Hän myös muistuttaa, että kuormitus sairaanhoidon puolella näkyy vasta viiveellä tartuntoihin nähden.

Marin puolustikin edelleen kovien rajoitustoimien tarvetta.

– THL ja STM ovat arvioineet, rajoitustoimet on välttämätöntä ottaa käyttöön, Marin sanoi.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi tällä viikolla, että liikkumisrajoitukset ovat välillinen keino, jonka tarkoituksena on välttää ihmisten kohtaamisia ja muun muassa kotibileitä.

Marinin mukaan tavoitteena on kuitenkin estää laajemmin kaikkia ihmisten välisiä kohtaamisia, joita on edelleen liian paljon.

– Niitä ovat tuttavapariskuntien kutsuminen illalliselle, erilaisten muistotilaisuuksien vietot ja lasten syntymäpäiväjuhlat. Se ei ole toimintaa, joka ajoittuu vain yöaikaan, Marin vastasi kysymykseen, olisiko liikkumisrajoitukset voitu asettaa aluksi voimaan vain yöaikaan.

Liikkumisrajoituksia ei kuitenkaan ole mahdollista saada voimaan pääsiäiseksi.

– Valtioneuvosto toivoo, että eduskunta voi mahdollisimman pikaisesti käsitellä tätä lainsäädäntöä. Mutta eduskunta ottaa sen ajan, minkä se tarvitsee, Marin sanoo.

Hän vetosikin ihmisiin, jotta pääsiäisen vietossa otettaisiin huomioon epidemiatilanne.

– Oma vetoomukseni on se, että kaikkea ei-välttämätöntä matkailua vältettäisiin ja erityisesti vältettäisiin kohtaamista ulkopuolisten ihmisten kanssa.

– Tämä on vahva ja painava vetoomus ihmisille.

Juttu täydentyy