Näin eduskunnassa väännettiin liikkumisrajoituksista – Arhinmäki nosti esille Halla-ahon kannassa vuodessa tapahtuneen täyskäännöksen

Oppositio ja hallitus väänsivät lähetekeskustelussa kaavailluista liikkumisrajoituksista.

Eduskunta taittoi perjantaina käydyssä lähetekeskustelussa peistä hallituksen lakiesityksestä, jolla kansalaisten liikkumisvapautta ja lähikontakteja rajoitettaisiin väliaikaisesti pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Lakiesityksen läpimeneminen ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä kyse on poikkeuksellisesta kansalaisten perusoikeuksiin kajoavasta esityksestä, ja monet seikat esityksessä ovat herättäneet kysymyksiä eriarvoistavuudesta.

Perjantaina vahvistui, etteivät liikkumisrajoitukset ehtisi voimaan pääsiäiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus ei haluaisi esittää liikkumisen rajoittamista, mutta sillä on velvollisuus kuunnella terveysviranomaisia.­

Liikkumisrajoituksia koskevan esityksen esitteli pääministeri Sanna Marin (sd). Hän muistutti, etteivät rajoitukset tule voimaan, jos ne eivät enää ole aivan välttämättömiä, kun lakiesitys on saatu voimaan.

Marinin mukaan koronaepidemia on edennyt pisteeseen, jossa pahimmilla alueilla tartunnanjäljitys on kuormittunut ja erikoissairaanhoidon kantokyky on melko todennäköisesti ylittymässä tulevina viikkoina, ja liikkumisrajoituksia tarvitaan nykyisten rajoitusten lisäksi.

– Hallitus on nojannut lakia esittäessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön arvioon lainsäädännön välttämättömyydestä. Jos emme toimisi näin, laiminlöisimme velvollisuutemme turvata kansalaistemme perustuslaillista oikeutta elämään, hän sanoi.

Liike nytin Harry Harkimo katsoo hallituksen esityksen sotivan kilpailulainsäädäntöä vastaan.­

Marin muistutti, että tilanne on Suomessa huonontunut nopeasti leviävien virusmuunnosten vuoksi. Marin otti esiin tutkimustiedon, jonka mukaan viruksen brittimuunnos leviää 30-50 % aiempia virustyyppejä nopeammin. Se johtaa myös aiempia virustyyppejä useammin sairaala- ja tehohoitoon ja kuolemiin.

Oppositio ei ole ostanut hallituksen perusteluja liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä. Oppositiosta kysyttiin, miksei hallitus voisi käyttää ensin muita keinoja, kuten tiukempaa turvallisuuskontrollia rajoilla sekä kokoontumisrajoitusten kiristämistä, tai muita kohdennetumpia keinoja.

Marin vastasi oppositiolle, että erityisesti kokoomuksen vaatima negatiivisen testitodistuksen esittäminen rajalla ei olisi sellaisenaan vesitiivis malli.

Perussuomalaisten Ville Tavion mukaan esityksen haitat ylittävät hyödyt, joita sillä tavoitellaan.­

Puheenvuoroissa esitettiin huolta muun muassa liikkumisrajoitusten aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta yrityksille ja ihmisille.

Perussuomalaisten Ville Tavion mukaan esityksen haitat ylittävät hyödyt, joita sillä tavoitellaan. Hän nosti esiin huolen konkursseista ja työttömyydestä.

– Liiketilojen sulkeminen ei saatavilla olevan tiedon mukaan vähennä tartuntoja olennaisesti, mutta aiheuttaa valtavat taloudelliset vahingot ja konkurssiaallon. Paljonko masennusta ja itsemurhia työttömyydestä seuraa? hän kysyi retorisesti.

Useissa puheenvuoroissa nostettiin esiin myös erikoisliikkeiden ja markettien eriarvoinen kohtelu.

– Ei voi olla niin, että erikoisliikkeisiin ei saa mennä, mutta isot marketit saavat olla auki. Tämä sotii kilpailulainsäädäntöä vastaan, Harry Harkimo (liik) vetosi.

Mika Niikko (ps) toivoi jonkinlaista käytännön kompromissia, jonka avulla myös pieniin kivijalkaliikkeisiin pääsisi asioimaan liikkumisrajoitusten aikana.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyi, että jos lain tarkoituksena on estää sisätiloissa tapahtuvia tartuntoja, miksi ulkoillessa kokoonpanoa rajoitettaisiin perheeseen tai kahteen muuhun henkilöön.

– Jos ajatellaan, että luonnossa liikkuu ihmisiä ja siitä ei ole tartuntoja missään havaittu. Jos tämä on käytännössä sisätilojen rajoittamista, niin eikö silloin ulkoilun kokoonpanoraja kannata tältä osin poistaa?

Riikka Purra (ps) taas kiinnitti huomiota siihen, että lakiesityksessä mainittuihin poikkeuksiin liikkumisrajoituksesta ei kuulunut äänestämään meneminen.

– Onko siis mahdollista, että meillä on liikkumisrajoitukset voimassa, kun meidän pitäisi äänestää?

Peter Östman kristillisdemokraateista ihmetteli sitä, että ihmiset saisivat käydä rajoitusten aikana Alkossa, mutta eivät pääsisi ehtoolliskirkkoon.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi pitävänsä hallituksen esitystä ”valitettavan surullisen välttämättömänä.”­

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki nosti esiin ristiriidan siinä, että vuosi sitten perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esitti ulkona liikkumisen rajoittamista.

– Nyt kun epidemia on pahimmillaan, vastustatte sitä, Arhinmäki totesi.

Arhinmäki syytti perussuomalaisia marginaalisiin ja vääriin asioihin keskittymisestä puolueen puhuessa rajaturvallisuuden tiukentamisesta.

Vasemmistoliitto on yksi hallituspuolueista, joka suhtautui alun perin kriittisesti liikkumisen rajoittamiseen.

Arhinmäki muistutti nyt, että lakipykälissä pitää ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet, perhesuhteet ja asumismallit, sekä yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus.

– Yhteiskunta ei ole vain perinteistä ydinperhettä, jonka tunnemme Suomisen perhe -elokuvista, Arhinmäki korosti.

– Helsingissä noin 40 prosenttia asuu yksin. Ihmiset asuvat myös ahtaasti. Tämä pitää huomioida, kun eduskunnassa mietitään pykäliä.

