Vapaavuori sanoo, että jokainen voi seuraavan reilun viikon aikana omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, tulevatko liikkumisrajoitukset voimaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoo Twitterissä uskovansa, että hallituksen pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavailemat liikkumisrajoitukset eivät tulisi koskaan voimaan.

Hän muistuttaa myös, että jokainen voi vielä omalla vastuullisella käytöksellään vaikuttaa siihen, otetaanko liikkumisrajoituksia käyttöön.

– Pitkän ja raskaan viikon päätteeksi ennustan, ettei lakia liikkumisrajoituksista koskaan saateta voimaan. Näin uskon. Ja näin toivon. Meistä jokainen voi tähän myös vastuullisella käytöksellä seuraavan runsaan viikon aikana vaikuttaa, Vapaavuori twiittasi perjantai-iltana.

Vapaavuori ei perustele twiitissä näkemystään sen kummemmin.

Eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun hallituksen lakiesityksestä, jolla kansalaisten liikkumisvapautta ja kontakteja rajoitettaisiin. Perjantaina myös uutisoitiin, että kaavaillut liikkumisrajoitukset eivät ehtisi voimaan pääsiäiseksi.

Liikkumisrajoituksia koskevan esityksen esitteli pääministeri Sanna Marin (sd). Hän muistutti, etteivät rajoitukset tule voimaan, jos ne eivät enää ole aivan välttämättömiä, kun lakiesitys on saatu voimaan.

Marinin mukaan koronaepidemia on edennyt pisteeseen, jossa pahimmilla alueilla tartunnanjäljitys on kuormittunut ja erikoissairaanhoidon kantokyky on melko todennäköisesti ylittymässä tulevina viikkoina, ja liikkumisrajoituksia tarvitaan nykyisten rajoitusten lisäksi.

–Hallitus on nojannut lakia esittäessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön arvioon lainsäädännön välttämättömyydestä. Jos emme toimisi näin, laiminlöisimme velvollisuutemme turvata kansalaistemme perustuslaillista oikeutta elämään, hän sanoi.

Lakiesityksen läpimeneminen ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä kyse on poikkeuksellisesta kansalaisten perusoikeuksiin kajoavasta esityksestä, ja monet seikat esityksessä ovat herättäneet kysymyksiä eriarvoistavuudesta.