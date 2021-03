Tytti Yli-Viikarille on hankittu 918 eurolla stailauspalveluja, jotka eivät ole liittyneet suoraan yhteenkään työtehtävään.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille on ostettu vuosina 2018–2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä 4 729 euron edestä, käy ilmi VTV:n IS:lle toimittamista tiedoista.

Merkillepantavaa on, että Yli-Viikarille on hankittu 918 eurolla stailauspalveluja, jotka eivät ole liittyneet suoraan yhteenkään työtehtävään.

IS kertoi aiemmin, että Yli-Viikari osti Living Day Spasta 10. tammikuuta 2019 luottokortillaan 174 euroa maksaneen ”hiusmuotoiluvalmennuksen”, joka on ollut viraston mukaan osa ”kuvausten yleistä visuaalista onnistumista tukevaa kokonaisuutta”.

Helmikuussa 2019 VTV maksoi 744 euron laskun, joka piti sisällään kolme stailausta, jotka tehtiin 14.9.2018, 3.12.2018 ja 15.1.2019.

Tämä 744 euron lasku liittyi VTV:n mukaan pääjohtajan ”hiusmuotoilu-, pukeutumis- ja muuhun visuaaliseen ilmeeseen liittyvään valmennukseen”.­

VTV:n selvityksestä ei ilmennyt, mihin työtehtävään stailaukset liittyivät. VTV:n hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm tarkensi, että ostot liittyivät ”hiusmuotoilu-, pukeutumis- ja muuhun visuaaliseen ilmeeseen liittyvään valmennukseen”.

Hankinnalla pyrittiin tukemaan Sandholmin mukaan Yli-Viikarin onnistumista kuvauksissa sekä esiintymisissä.

Valtion menoja vahtivassa virastossa on panostettu viime vuosina vuosikertomuskuvauksiin: VTV:n toimittamasta aineistosta ilmenee, että Yli-Viikarille on hankittu stailauspalveluja vuosikertomuksia varten vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 1 902 eurolla.

2.6.2020 VTV hankki maskeeraajana ja meikkitaiteilijana tunnetun Raili Hulkkosen yritykseltä meikkaus- ja stailauspalveluja 744 eurolla. VTV:stä perustellaan hankintaa vuosikertomuskuvauksilla.

Samana päivänä VTV:n piikkiin ostettiin kampaamopalveluja Sydämen Pohjasta Oy:ltä 210 eurolla.

Yli-Viikarille hankittiin Sydämen Pohjasta Oy:ltä kampamopalveluja 210 eurolla.­

Laskuun merkittiin ”Tytti Yli-Viikarin kampaamokäynti”, ja viitteessä viitattiin vuosikertomuskuvaukseen. Viime vuonna pääjohtajaa stailattiin siis VTV:n vuosikertomusta varten yhteensä 954 eurolla.

Vuonna 2019 vuosikertomuskuvauksista aiheutui virastolle 948 euron kustannukset.

Yli-Viikari osti ensin viraston luottokortilla 23.4.2019 Sydämen Pohjasta Oy:ltä 204 euron palvelun, johon sisältyi värin ja muotoilupalvelujen lisäksi ”extreme megamask”.

Vajaat kolme viikkoa myöhemmin – varsinaisena kuvauspäivänä – 13.5.2019 VTV:n laskuun ostettiin Hulkkosen yritykseltä meikkaus- ja stailauspalveluja 744 eurolla.

Vuosikertomuskuvauspäivän 13.5.2019 stailaus maksoi 744 euroa.­

VTV:n mukaan molemmat hankinnat liittyivät vuosikertomuskuvauksiin. Huomiota on tosin herättänyt se, että 25.4.2019, kaksi päivää stailauksen jälkeen, pidettiin valtiopäivien avajaiset, joihin Yli-Viikari osallistui.

VTV:n piikkiin on hankittu myös meikkauspalveluja ennen mediaesiintymisiä.

31.8.2020 Yli-Viikarille ostettiin 148,80 eurolla meikkauspalveluja ennen Ylen A-studiota, jossa Yli-Viikaria hiostettiin korkeista virkamatkakustannuksista. Hankintaa perustellaan sillä, ettei Ylellä maskeerattu vieraita elokuun lopussa koronarajoituksista johtuen.

14. joulukuuta 2020 Lehtikuva otti Yli-Viikarista kuvia. Kuvauksia edeltänyt meikkaus maksoi virastolle 372 euroa.

Pääjohtajaa stailattiin ennen Ylen A-studiota ja ennen Lehtikuvan kuvauksia yhteensä 520,80 eurolla.­

VTV on ostanut myös kaksi kertaa stailauspalveluja ulkopuolisille. Helmikuussa 2019 VTV osti Sakset ja Sivellin -toiminimeltä 177,20 eurolla meikkauspalveluja kahdelle ulkopuoliselle asiantuntijalle virkamiesetiikkaan liittyvän verkkokoulutuksen yhteydessä. Hetitalta ostettiin 62 eurolla kuvausmeikki yhdelle ulkopuoliselle asiantuntijalle.

VTV:stä ei haluttu kommentoida, pidetäänkö virastossa sopivana, että valtion varoja on käytetty kauneuspalveluihin lähes 5000 euron edestä.

IS uutisoi stailausostoista ensimmäistä kertaa viime lauantaina. Aamulehti kertoi aiheesta torstaina.

Sandholm on viestittänyt aiemmin, että VTV:ssä koko henkilöstön on mahdollista käyttää stailauspalveluita valokuvauksia, videointeja tai tärkeitä esiintymisiä varten, mutta stailaushankintoja on tehnyt tähän asti vain pääjohtaja.

Yli-Viikari ei ole ollut tavoitettavissa vastaamaan viraston rahankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Pääjohtaja on perustellut vaikenemistaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan keskeneräisellä selvityksellä.