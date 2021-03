IS SEURAA

Odotettavissa on kipakkaa vääntöä, kun eduskunta alkaa käsitellä lakiesitystä liikkumisen rajoittamisesta.

Eduskunta käy tänään klo 13 jälkeen lähetekeskustelun hallituksen lakiesityksestä, jolla kansalaisten liikkumisvapautta ja kontakteja rajoitettaisiin. Oppositio ei hallituksen perusteluja liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä ole ostanut. Lisäksi se pitää lakiesitystä sekavana ja on katsonut, että muitakin keinoja olisi vielä käytettävänä.

Suora lähetys eduskunnasta on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta. Tekstimuotoinen seuranta keskustelusta löytyy tämän jutun lopusta.

Perustuslakivaliokunta ryhtyy perkaamaan lakiesitystä ensi viikon alussa. Lakiesityksen läpimeneminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Kyse on niin poikkeuksellisesta kansalaisten perusoikeuksiin kajoavasta esityksestä ja monet seikat esityksessä ovat herättäneet kysymyksiä eriarvoistavuudesta.

Liikkumiskieltojen voimaantulo pääkaupunkiseudulle ja Turkuun on muutenkin vielä monien lukkojen takana. Nyrkkisääntö on, että eduskunnalta kuluu lakiesityksen käsittelyyn kiireellisessäkin tilanteessa noin viikko. Pitkäperjantai on ensi perjantain.

Jos laki menee ilman korjaustarpeita läpi, hallituksen pitää vielä säätää asetuksella alueet, joille liikkumisrajoituksia otettaisiin käyttöön välittömästi.

– Tiukkaa varmasti tekee, sanoin sisäministeri Maria Ohisalo eilen illalla A-studiossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila komppasi sisäministeriä.

– Täytyy ottaa huomioon, että se vaatii vielä asetuksella säästämisen. Kun asetuksella säädetään alueista, pitää niiden tilanne ja välttämättömyysperusteet vielä tarkastella, Varhila sanoi.

Ohisalo painotti, että liikkumisrajoituksia ei oteta käyttöön, jos tautitilanne lakiesityksen käsittelyn aikana muuttuu niin, ettei niille enää ole perusteita. Silloin asetusta ei anneta. Ohisalo toivoi, ettei kovia keinoja tarvitsisi käyttää.