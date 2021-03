Sisäministeri Ohisalo Ylellä: Liikkumisrajoitusten ajankohta ei ole selvillä – voimaantulo jo pääsiäiseksi ”tekisi tiukkaa”

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan liikkumisrajoitusten ja maskipakon alkamisajankohta ei ole vielä selvillä.

Ylen A-Talk-ohjelmassa pohdittiin liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus antoi eduskunnalle esityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille epidemia-alueille.

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilla alueilla kotoa tai asuinpaikasta olisi oikeus lähteä vain välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia.

Liikkumisrajoituksia pidetään välillisenä keinona rajoittaa kohtaamisia, jotka tapahtuvat yksityistilaisuuksissa.

– Toivomme, että eduskunta käy perusteellisen keskustelun. Meillä pitää olla valmius käyttää kaikkia keinoja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi Ylen A-Talk-ohjelmassa.

Ohisalon mukaan terveydenhuollon järjestelmä alkaa olla kuormittunut.

Vielä tiedetä milloin rajoitukset alkavat

Ohisalon mukaansa rajoitusten voimaantulo jo pääsiäiseksi ”tekisi tiukkaa”. Hänen mukaansa ei ole edes varmaa, että keinot tulevat voimaan.

Esityksestä on tehty Ohisalon mukaan tarkoituksella sellainen, ettei turhaan rajoiteta sellaista, josta ei ole mitä haittaa.

Poliisi tekee valvontaa normaalin toiminnan yhteydessä.

– Käytännössä valvonta on vaikea poliisille. On tehtävä kaikille ihmisille selväksi, että tauti on vakava, Ohisalo kertoi.

Hallitus on Ohisalon mukaan keskustellut rokotusjärjestyksen muuttamisesta.

Halla-aho: Rajaturvallisuus tärkeää

– Kynnyksen äärimmäisten toimien käyttämisessä pitää olla korkealla, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi.

Halla-aho sanoi, että rajojen auki pitäminen on jostakin syystä ollut tärkeämpää kuin kansalaisten turvaaminen.

Yleisistä liikkumisrajoituksista on Halla-ahon mukaan suurta haittaa ihmisille.

Poliisille valvonta on vaikea tehtävä.

– Suomessa on pienimmät poliisivoimat väkilukuun suhteutettuna koko EU:n alueella, Halla-aho sanoi.

Nuorten aikuisten kohtaamisia vähennetään

Lähetyksessä pohdittiin myös sitä, onko nyt käytetty jo kaikki muut keinot.

– Yksittäisiä hyvin pistemäisiä keinoja olisi vielä voitu käyttää. Yksityistilaisuuksiin olisi voitu puuttua. Nyt päätetty keino on kattavampi, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi.

Hänen mukaansa nyt pyritään vähentämään erityisesti nuorten aikuisten tapaamista. Liikkumisrajoitukset ovat välillinen keino rajoittaa kohtaamisia, jotka tapahtuvat yksityistilaisuuksissa.

Varhilan mukaan se, riittääkö kolme viikkoa rajoitusten ajaksi riippuu muun muassa siitä, miten rokotukset etenevät.

Millä alueilla rajoituksia sovelletaan?

– On tultu tilanteeseen, jossa keinot alkavat loppua, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi puolestaan sanoi.

– Neljä pääkaupungin kuntaa ovat ne, joissa tauti jyllää pahiten. Ei ole helppo määritellä rajaa, kun tauti leviää, Mäkijärvi kertoi.

Rajoitukset kohdistuisivat todennäköisesti Espooseen, Helsinkiin, Vantaalle ja Kauniaisiin sekä Turkuun.

Mäkijärven mukaan Suomen rajoitukset eivät ole niin kovia kuin esimerkiksi Berliinissä.