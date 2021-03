Uusia tietoja VTV:n kauneusostoista – hankintoja on tehty valtion piikkiin tuhansilla euroilla

Maskeeraajana ja meikkitaiteilijana tunnetulta yrittäjältä ostettiin palveluja valtion varoilla 2200 eurolla. VTV sijoitti kaikki kauneuspalveluhankinnat kategoriaan ”hallinnolliset palvelut”.

VTV:n piikkiin on ostettu kauneudenhoitopalveluja useammalla tuhannella eurolla. VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ei ole kommentoinut ostoja.­

IS uutisoi lauantaina, että valtion menoja vahtivan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari maksatti viraston luottokortilla neljään otteeseen stailauspalvelujaan vuonna 2019.

Yli-Viikari muun muassa osti 10. tammikuuta 2019 Living Day Spasta 174 euroa maksaneen ”hiusmuotoiluvalmennuksen”.

Aamulehti kertoo, että Yli-Viikari on käyttänyt vuosina 2018–2020 kauneudenhoitoon valtion varoja hiukan yli 4 000 euroa.

Myös IS on saanut uusia tietoja VTV:n kauneusostoista, jotka osoittavat, että ehostuspalveluja on hankittu viraston varoilla aiempaa tiedettyä enemmän.

VTV osti maskeeraajana ja meikkitaiteilijana tunnetulta Raili Hulkkoselta vuosina 2019–2020 palveluja yhteensä 2220 eurolla.

Sakset ja Sivellin -nimiseltä parturi- ja kampaamoalan yritykseltä VTV teki 2019 yhden 142,90 euron suuruisen oston.

Sydämen Pohjasta Oy:ltä VTV teki heinäkuussa 2020 169,35 euron suuruisen oston.

Sydämen Pohjasta Oy:ltä Yli-Viikari hankki viraston luottokortilla kauneuspalveluja kolmesti jo vuonna 2019. Palvelut sisälsivät muun muassa väriä, kulmien muotoilua sekä ”extreme megamaskin”.

Maaliskuussa 2019 VTV teki muun muassa sokerointeja, meikkipalveluja ja luontaishoitoja tarjoavalta Hetita-nimiseltä yritykseltä 50 euron suuruisen oston.

Lisäksi VTV:n piikkiin ostettiin uudenvuodenpäivänä 1.1.2018 kauneudenhoitopalveluita tamperelaiselta yrittäjältä 644,50 eurolla.

Merkillepantavaa on, että VTV on merkinnyt kauneuspalveluhankinnat kategoriaan ”hallinnolliset palvelut”.

VTV:n hallinnoista ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm viestitti aiemmin IS:lle, että kampaamo- ja meikkauspalvelut on katsottu kuuluvan osaksi ”pääjohtajan kuvausten onnistunutta toteuttamista” ja niistä aiheutuneet kustannukset on katsottu kuuluneen viraston maksettaviksi.

Sandholmin mukaan mahdollisuus stailauspalveluihin koskee koko henkilöstöä, mutta mahdollisuutta on käyttänyt tähän asti vain pääjohtaja.

VTV:n sisällä on viestitetty henkilöstölle, että kaikki pääjohtajan luottokorttiostot ovat liittyneet työtehtäviin.

VTV:n selvitykset ostoista ovat vaihdelleet: esimerkiksi hiusmuotoiluvalmennus liittyi VTV:n alkuperäisen selityksen mukaan valokuvaukseen, kunnes kävi ilmi, ettei taustalla ollut valokuvauskeikkaa, vaan valmennus oli osa ”yleistä visuaalista onnistumista tukevaa kokonaisuutta”.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää parhaillaan VTV:n omaa taloudenhoitoa. Selvityksessä käydään läpi myös muun muassa Yli-Viikarin matkakuluja.

Tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru (kok) on kommentoinut julkisuuteen, että VTV:n muuttuvat selitykset stailausostoista ovat pahentaneet tilannetta.

Kiuru kirjoitti keskiviikkona Twitterissä, että Yli-Viikarilla on neljä vaihtoehtoa.

– 1. Erota 2. Eduskunta voi erottaa salissa äänestämällä 3. Kansliatoimikunta työantajana voi pidättää toistaiseksi virantoimituksesta, jos tietyt edellytykset täyttyvät 4. Kaikki jatkuu kuten ennenkin, Kiuru listasi.

On viideskin vaihtoehto, sillä nimikirjanotteen mukaan Yli-Viikarilla on VTV:ssä ”pakkasessa” vakituinen ylijohtajan virka.

IS:n tietojen mukaan VTV:ssä ei ole jäljellä muita ylijohtajan virkoja.

Yli-Viikari ei ole halunnut kommentoida viraston kohuja. VTV:stä on perusteltu asiaa tarkastusvaliokunnan keskeneräisellä selvityksellä.