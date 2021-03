Kommentti: Poliisi ja perustus­laki­valiokunta ovat vielä helisemässä: Alko-reissu käy selityksestä – moni muu on kielletty

Jos tai kun liikkumisrajoitukset astuvat voimaan, valvovalle poliisille voi sanoa olevansa matkalla Alkoon. Sen pitäisi riittää tilanteessa, jossa moni muu reissu kielletään, pohtii politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Sanna Marinin (sd) hallitus sai kuin saikin aikaan Marinin vaatiman esityksensä liikkumisrajoituksista ja siitä, minne jatkossa saa mennä ja kenen kanssa.

Jo nyt voi arvata, että kaksi ammattikuntaa on helisemässä, jos tai kun lakiesitys pannaan asetuksella voimaan – kaiketi joskus pääsiäisen jälkeen:

1. Eduskunnan perustuslakivaliokunta

2. Suomen poliisi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu käymään poikkeuksineen monelta osin mielipuoliselta vaikuttavan rajoitusesityksen läpi.

Valiokunnassa on puisteltu päätä pumaskalle, jonka se saa käsiinsä ensi viikon alussa.

Ydinkysymys on tämä: ovatko rajoitusten haitat niiden hyötyjä suuremmat, kun perusoikeuksiin ollaan puuttumassa Suomen oloissa historiallisen kovin ottein?

Kysymys on paikallaan, ja muita kysymyksiä kumpuaa koko ajan lisää.

Liikkuminen rajataan periaatteessa pihapiiriin, mutta poikkeuksia on paljon, todella paljon. Jopa niin paljon, että poikkeuslain varsinainen tarkoitus hämärtyy.

Valvonta on epäselvää.

Jos päätät liikkeelle lähteä, ja poliisi pysäyttää, niin helpoin selitys on kertoa olevansa matkalla viinakauppaan. Alkoholi on luokiteltu elintarvikkeeksi, joten sen täytyy riittää myös kauppareissun perusteeksi.

Esitys sallii elintarvikkeiden ja sellaisten tuotteiden ostamisen, joita ruokakaupoissa, apteekeissa, huoltoasemilla ja kioskeissa vakiintuneesti myydään. Alkoholijuomat ovat luonnoksen mukaan elintarvikkeita.

Samaan aikaan Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Turun erikoisliikkeet ovat helisemässä.

Ovet voivat olla auki, mutta asiakkaalla ei ole niihin syytä/lupaa astua sisälle.

Uudellamaalla erikoisliikkeiden liikevaihto on noin miljardi euroa viikossa.

Haitat ja hyödyt?

Tätä kysyy siis perustuslakivaliokunnan jäsen ensi viikolla.

Entä poliisi sitten? Kukaan ei pysty massiivista kieltoa mitenkään valvomaan, mutta poliisilta sitä kuitenkin odotetaan.

IS:n tavoittama komisario pohti esimerkiksi sitä, miten suhtautua bussipysäkillä linja-autoa odottaviin matkustajiin. Työmatkaliikenne on sallittua kaiken keskellä, mutta millainen joukkokokous on kyseessä, kun tien pientareella bussia odottaa kymmenkunta matkustajaa?

He tuskin ovat edes sukua keskenään; monella voi olla lenkkikengät jalassa…

Muitakin ongelmia riittää. Poliisi on huolissaan myös siitä, että poliiseja ei ole rokotettu, vaikka juuri he toimivat etulinjassa.

Maskipakko on oma juttunsa. Maskipakko koskee ennen vuotta 2007 syntyneitä, eli henkkarit mukaan iän todistamista varten. Muuten heilahtaa 40 euron sakko.

Rajoitushäkkyrä on punavihreän hallituksen aikana mielenkiintoinen myös ideologisesti. Esimerkiksi omistusmökille saa mennä, mutta jos pienituloinen perhe on saanut säästettyä rahat viikon vuokramökkiin pääsiäisen jälkeen, reissu on lain uhalla kielletty.

Perustuslakivaliokunnassa odotetaan siis ministeriöiltä vielä täsmällisempiä tietoja, jotta valiokunta voi mitata haittojen ja hyötyjen suhdetta eli sitä, ovatko liikkumisrajoitukset kohtuullisia.

Ja olisiko helpompia keinoja?

Tätä samaa valiokunta mietti, kun ravintoloiden aukiolorajoituksille myönnettiin jatkoaika. Osa pohti nytkin, riittävätkö perustelut sulkupäätöksen jatkolle, koska mitään pomminvarmoja tietoja ei ole hallituksen tai viranomaisten taholta kerrottu päätöksen perusteeksi.

Ajoituksen suhteen hallitus on jo myöhässä, sillä pääsiäiseen mennessä rajoituksia ei saada voimaan.

Eli pääsiäisen jälkeen tutkitaan, onko asetukselle, jolla lait pannaan voimaan, aihetta.

Ainakaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (Hus) asiaa ei kannata kysellä, sillä vastaus näyttää riippuvan siitä, kuka vastaa puhelimeen.

Sen sijaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kulkee jo kuuliaisesti hallituksen linjoilla, mikä näkyy johtaja Mika Salmisen kasvoilta.

Peruskysymys erittäin vakavan koronatilanteen keskelläkin on se, että pitääkö näin kovat keinot ottaa käyttöön tilanteessa, jossa 80–90 prosenttia kansalaisista uskoisi varmasti suosituksiin, mutta pieni osa ei.

Olisiko helpompi ollut sulkea esimerkiksi kauppakeskusten yleiset tilat ja rajoittaa kylmästi kokoontumisvapautta kuin nousta asiassa niin sanotusti takapuoli edessä puuhun?

Ja todettakoon, että tilanteen vakavuutta kukaan ei kiistä. Ei todellakaan. Ja jotakin on tehtävä.

Mutta olisiko hallitus voinut aloittaa tämänkin ruljanssin jo aikaisemmin, ettei liikkumisrajoituksia ajeta taas hiki hatussa ja silmälasit huurussa kiireellä maaliin?

Periaatteessa aikaa olisi tähänkin ollut jo vuoden verran.

Ehkä se kuuluisa koronanyrkki olisi voinut tätäkin esittää, mutta anteeksi: nyrkkiähän ei saa mainita jatkossakaan kuin oman perheen kesken pihapiirissä, kaukana valtioneuvoston linnasta.

Moni asia on vuoden aikana muuttunut.

Vuosi sitten hallitus sai koronarauhan eli kritiikittömän ajan toimia. Oppositiokin oli hipihiljaa ja antoi hallitukselle työrauhan.

Vuoden aikana oppositio on herännyt, mutta erimielisyydet ovat hiipineet myös hallituksen sisälle, eivätkä sieltä enää poistu. Se nähtiin tämän rajoitusoperaation pystytyksessä ja nähdään myös jatkossa.