Ruoka-apua toimitetaan Turussa noin 300 opiskelijalle.

Turun vakavaa koronatilannetta on viikon aikana entisestään huonontanut vaihto-oppilaiden keskuudessa paljastunut laaja koronaryväs.

Tartunnanjäljityksessä on saatu selville, että tartuntoja on tullut muun muassa opiskelijajuhlista. Virus on päässyt leviämään asuntoloissa, joissa osassa käytetään yhteiskeittiötä.

Tartuntoja on yli 80 ja altistuneita ainakin pari sataa.

Turun kaupunki on huolehtinut eristyksissä ja karanteenissa olevien opiskelijoiden hyvinvoinnista toimittamalla ruokakasseja ja hygieniatarvikkeita.

Ylioppilaskylän, Varissuon ja Luolavuoren asuntoloissa asuu myös suomalaisia korkeakouluopiskelijoita. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan ruoka-apu koskee kuitenkin ainoastaan vaihto-opiskelijoita.

Pitääkö tämä paikkaansa ja miksi tällainen päätös on tehty, hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualajohtaja Sirpa Kuronen?

– Vaihto-opiskelijoilla ja suomalaisilla opiskelijoilla on toisistaan poikkeava tilanne. Suomalaisilla on monesti tukiverkostoja, ja vaihto-opiskelija kohtaa monia käytännön ongelmia. Kauppojen ruokatilaussivustot ovat suomeksi, ja vaihto-opiskelijoiden voi olla vaikea rekisteröityä niihin. Lisäksi heidän kaveriporukastaan kaikki saattavat olla karanteenissa, jolloin auttavat verkostot puuttuvat.

– Totesimme, että heidän tilanteensa turvaamiseksi on järkevää toimia näin.

Asuntoloissa asuu myös esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joilta tukiverkostot saattavat puuttua vieraassa kaupungissa. Onko heidän mahdollista saada ruoka-apua?

– Sosiaalipäivystyksen avulla pystytään järjestämään karanteenin alussa elintarvikeapua. Henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, jolloin yhdessä katsotaan, mikä tilanne on.

Kuinka monelle opiskelijalle ruoka-apua tällä hetkellä toimitetaan?

– Viimeiset toimitukset ovat olleet noin 300:lle. Mukana on tartunnansaaneita ja karanteeniin määrättyjä. Tilanne tietysti elää koko ajan. Eilisillä elintarvikekuljetuksilla pärjätään muutama päivä.