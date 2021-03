Näin hallitus perustelee: Miksi muut keinot eivät riitä, vaan tarvitaan liikkumisrajoituksia

Muita rajoitustoimia ei pidetä enää riittävän tehokkaina estämään koronaviruksen leviämistä pahimmilla epidemia-alueilla.

Liikkumisrajoituksista on puhuttu, että ne otettaisiin käyttöön vasta vihonviimeisenä keinona.

Hallituspuolueet ovat nyt antaneet siunauksensa, jotta liikkumisrajoituksista voidaan antaa lakiesitys eduskunnalle – ilman että lisätiukennuksia ja -rajoituksia ihmisten välisten kontaktien vähentämiseen on ensin otettu käyttöön.

Valtioneuvoston kanslian keskiviikkona julkaisemassa lakiesitysluonnoksessa on perusteltu, miksi muut lisärajoitukset eivät enää tehoa ja miksi liikkumisrajoitusten ottaminen käyttöön pääkaupunkiseudun neljässä kunnassa (Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa) sekä Turussa on välttämätöntä.

Ilta-Sanomat esittelee lakiluonnoksessa mainitut kahdeksan kohtaa:

1. Hygieniatoimien tehostaminen: Luonnoksessa todetaan, että hyvä käsihygienia, etäisyyksien pitäminen sekä erilaiset pleksilasit ja visiirit asiakaspalvelutilanteissa vähentävät osaltaan ihmisen omaa riskiä sekä estävät oireetonta tartunnan saanutta levittämästä tartuntaa eteenpäin, mutta ne eivät väestötasolla pysty pysäyttämään epidemian leviämistä.

2. Kasvomaskipakko: Luonnoksen mukaan kansainväliset terveysjärjestöt, muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC ovat todenneet kasvomaskien olevan niin sanotusti toissijainen epidemian torjunnan keino ja täydentävän muita keinoja kuten kontaktien välttämistä ja etäisyyden pitämistä.

Kasvomaskeja käytetään julkisilla paikoilla jo valmiiksi pääasiassa hyvin. Maskipakko ei toisi kovin paljon lisää maskeja katukuvaan, joten vaikutus epidemiatilanteeseen jäisi ohkaiseksi.­

Monessa muussa EU-maassa on ollut kasvomaskipakko, mutta niissä kasvomaskien käyttö ei ole juuri vaikuttanut epidemian voimaan. Kasvomaskista on yksilötasolla hyötyä, mutta se ei yksinään ole väestötasolla riittävän tehokas. Lisäksi kasvomaskien käyttöaste on jo tällä hetkellä vakavimmilla epidemia-alueilla varsin korkea (80–90 prosenttia), joten pakon vaikutus tartuntojen ehkäisyyn jäisi vähäiseksi.

3. Kokoontumisrajoitusten kiristäminen: Kokoontumisrajoituksia olisi mahdollista kiristää aina vaikka kahteen henkilöön. Ne koskisivat kuitenkin vain julkisia paikkoja, eikä niillä voitaisi puuttua yksityisissä tiloissa tai kodeissa tapahtuviin kokoontumisiin. Lisäksi nykyrajoitukset ovat jo nyt varsin tiukat pahimmilla epidemia-alueilla (6 henkeä). Näistä syistä ne eivät arvioiden mukaan tuo riittävää vaikutusta.

4. Ei-välttämättömien kauppojen sulkeminen: Tämä vaikuttaisi vain kyseisissä liikkeissä tapahtuviin tartuntoihin eikä rajoittaisi kaikkia aikuisväestön kontakteja. Näin tämäkään keino ei tuo yksinään tarvittavaa vaikutusta.

5. Julkisen liikenteen matkustajamäärärajoitus: Tällä keinolla voitaisiin vähentää samassa tilassa oleskelevien henkilöiden määrää ja edistää turvallisen etäisyyden ylläpitämistä. Se vähentäisi altistumisen riskiä.

Julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat jo valmiiksi pudonneet reilusti. Junissa, busseissa, ratikoissa ja metrossa on väljää, joten matkustajamäärän lisärajoituksista ei olisi isosti hyötyä.­

Kun kuitenkin jo tällä hetkellä joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat alle puolet normaalista, matkustajamäärän lisärajoittaminen parantaisi vain hyvin vähän nykytilannetta.

6. Öinen ulkonaliikkumiskielto: Vaihtoehtona on esitetty liikkumisrajoituksia, jotka olisivat voimassa vain yöllä, esimerkiksi kello 18–06 välillä. Sillä voitaisiin estää osa yksityisissä kohtaamisissa tapahtuvista tartunnoista mutta ei kaikkia.

Monissa kaupungeissa on otettu öisiä ulkonaliikkumiskieltoja. Virus tarttuu kuitenkin päiväsajan kohtaamisissa ihan samalla tavalla kuin öisinkin. Kuva Makedonian pääkaupungista Skopjesta.­

Tartuntariskin kannalta ei ole eroa, onko kyseessä päivällä, illalla tai yöllä pidetty tilaisuus. On olemassa runsaasti esimerkkejä yksityisistä päiväajan tilaisuuksista, joissa on kokoontunut jopa yli 100 henkilöä ja joissa on syntynyt laajojakin tartuntaketjuja.

7. Vuokratilakielto: Tällä toimella osa yksityistilaisuuksiin liittyvistä riskeistä saataisiin pois. Kaikkien vuokratilojen tunnistaminen aukottomasti on kuitenkin hyvin haastavaa, ja ulkopuolelle jäisi paljon yksityisissä kodeissa ja tiloissa tapahtuvia tilaisuuksia, joten tämänkin vaikutus jäisi riittämättömäksi.

8. Säännöllinen kotitestaus päivittäin tai viikoittain: Ensinnäkin tämä vaatisi, että Suomessa olisi saatavilla kotikäyttöön tarvittavia testejä. Lisäksi testejä olisi saatava hankittua ja jaettua kaikkiin talouksiin jatkuvasti erittäin suuria määriä. Tällä hetkellä näistä on erittäin suuri maailmanlaajuinen pula, eli tämä ei ole muutamaan kuukauteen mahdollista.

Tällä hetkellä ei ole saatavissa riittävästi eikä riittävän luotettavia testejä, jotta suomalaiset voisivat testata itseään säännöllisesti kotioloissa.­

Tulevaisuudessa keinoa voidaan ehkä harkita, mutta testitulokseen liittyy epätarkkuutta. Osa tartunnoista jää havaitsematta, ja vastaavasti testi saattaa antaa myös väärän positiivisen tuloksen. Sen takia kaikki positiiviset tulokset olisi vahvistettava laboratoriotestein, mikä kasvattaisi jo nyt äärirajoilla olevaa kapasiteettia entisestään. Myös kustannukset olisivat huomattavat.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että yllä läpikäydyt keinot eivät varmuudella vähentäisi riittävästi niitä kontakteja, jotka muodostavat korkean tartuntariskin nykytilanteessa. Lisäksi jokaisesta erikseen säätäminen olisi hidasta. Nykytilanteessa tarvitaan riittävän kattava rajoitus, joka samalla kertaa pureutuu kaikkiin riskeihin, luonnoksessa todetaan.