Vihreät hyväksyy liikkumisrajoitukset: ”Lopulta tämä virus pysähtyy”

Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari twiitissään.

Vihreät hyväksyivät eduskuntaryhmän kokouksessa liikkumisrajoitukset. Asiasta twiittasi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

– Koronatilanne on pahempi kuin koskaan tämän kriisin aikana. Vihreä eduskuntaryhmä on käsitellyt liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamista. Vihreä eduskuntaryhmä on valmis tukemaan esitystä. Kyse on raskaista perusoikeuksien rajoituksista, jotka eivät ole eikä niiden pidäkään olla helppo ratkaisu. Tautitilanne on hyvin vakava. Asiantuntijat ovat pitäneet uusia rajoituksia välttämättöminä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, Kari toteaa twiittiketjunsa aluksi.

Hän pitää tärkeänä, että tukitoimia lapsille ja nuorille vahvistetaan, sillä koronakriisi on myös ”mielenterveys- ja yksinäisyyskriisi”.

– Rajoituksissa on tärkeää ottaa huomioon yksinasuvien ja monimuotoisten perheiden tilanne. Nämä on esityksessä huomioitu. Olemme pitäneet myös tärkeänä sitä, että viestintä toimista on vahvaa ja selkeää. Taudin torjumista pitää tehostaa painottamalla rokotuksia alueellisesti pahimmille epidemia-alueille KRAR:n suositusten pohjalta, kun aiemmin linjatut alkuvaiheen kohderyhmät on kattavasti rokotettu.

Karin mukaan on otettava käyttöön kaikki keinot taudin torjumiseksi. Yksi on maskipakko, joka on valmisteltava Karin mukaan tartuntatautilakiin.

– Lait ja määräykset eivät yksin pysäytä virusta, vaan tauti pysähtyy vain kun jokainen meistä vähentää fyysisiä kontaktejaan. Lopulta tämä virus pysähtyy. Selviämme tästä yhdessä, Kari päättää.