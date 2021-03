Tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että riskiryhmäläisten jälkeen rokottaminen kohdennettaisiin vain epidemian pahimmin kohtelemille alueille.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus päätti eilen tiistaina lähteä valmistelemaan rokotusjärjestyksen muuttamista.

Tarkoituksena on lähinnä selvittää mahdollisuuksia koronarokotuksien kohdentamiseksi pääkaupunkiseudulle.

Hallituksessa on yhteisymmärrys siitä, että riskiryhmäläiset rokotetaan alueellisesti tasa-arvoisesti ja tämän jälkeen voidaan tehdä kohdennusta rokottamisessa alueellisen epidemiatilanteen perusteella.

Pääkaupunkiseudulla jouduttaneen kuitenkin odottamaan lisärokotteita ainakin toukokuuhun asti, sillä rokotelogistiikan kääntäminen etelää kohti vie arvioiden mukaan viidestä kahdeksaan viikkoa.

Rokotusjärjestyksen muuttaminen vaatii vielä erillisen rokotusasetuksen päivityksen, jossa itsessään menee arviolta pari viikkoa.

Hallituksen päätös ei siis tuo apua lähiviikkojen akuuttiin tilanteeseen.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) suositteli viime viikolla, että rokotteiden jakelussa otettaisiin huomioon väestön määrän lisäksi tautitilanne eri alueilla.

Mallin perusteella rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin väestömäärän, edellisten viikkojen tartuntatapausten määrän ja sairaalahoitoon joutuneiden määrän perusteella.

Alueellinen painotus voisi toteutua rokotuksissa aikaisintaan 3–4 viikon kuluttua päätöksestä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko otti pian KRAR:in suosituksen jälkeen kantaa asiaan toteamalla, että asiaa on hänen mukaansa arvioitava erikseen vasta riskiryhmien rokottamisen jälkeen.

– Kantani on selvä: hallituksen sopimalla tavalla riskiryhmät rokotetaan yhdenvertaisesti koko maassa. Siis koronan etulinjassa työskentelevä sote-henkilöstö, kaikki yli 70-vuotiaat sekä kaikki ne suomalaiset, joilla on perussairaus, joka koronaan yhdistettynä on erityisen riskialtis. Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Riskiryhmien jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava sitten erikseen, Saarikko kirjoitti Facebook-sivuillaan.