Opetusministeri Saramo: Etäopetuksella on suuret negatiiviset vaikutukset

Mahdollisesta etäopetuksesta päätetään jatkossa paikallisesti.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) sanoo Twitterissä, että pahimmilla epidemia-alueilla etäopetuksen jatkamiseen on yhä perusteita, vaikka etäopetussuositus päättyy tähän viikkoon.

Mahdollisesta etäopetuksesta päätetään jatkossa paikallisesti. Pääkaupunkiseudulla yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa pääsiäisen yli 5. huhtikuuta asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi asiasta keskiviikkona.

Hallitus ohjasi kuukausi sitten peruskoulun yläluokat ja toisen asteen kolmeksi viikoksi etäopetukseen kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Saramo sanoo, että paikallinen toimintatapa mahdollistaa lähiopetuksessa pysymisen siellä, missä se on mahdollista ja toisaalta rajoitukset pahimmilla epidemia-alueilla.

– Jokaisen kunnan alueella on päätökset tehtävä todellisen tilanteen mukaan ja käytössä olevaa keinovalikoimaa on hyödynnettävä aktiivisesti. Olennaista on reagoida paikallisiin muutoksiin ajoissa – mikään kunta ei ole turvassa mahdollisilta uusilta tautiryppäiltä, Saramo kirjoittaa.

Ministeri lisää, että etäopetuksen negatiiviset vaikutukset ovat suuret ja lähiopetus on ensisijainen tapa järjestää koulutus kaikkialla, missä tartuntatilanne sen sallii.

– Myös opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä lähiopetusta on tärkeää antaa – esimerkiksi ammatillisiin opintoihin kuuluu osia, joita ei voida etänä suorittaa ja joita on lykätty eteenpäin jo liian kauan, hän sanoo.

Saramo kirjoittaa, että opettajat ovat kuormittuneet niin kutsutusta hybridiopetuksesta.

– Opettajat ovat kuormittuneet samanaikaisesta hybridiopetuksesta, jossa osa oppilaista on etänä ja osa lähiopetuksessa. Monista kunnista on kuitenkin hyviä kokemuksia vuorotteluhybridistä, jossa kukaan ei joudu olemaan kauaa etäopiskelussa.

Saramon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) seuraa tilannetta tiiviisti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja on tarvittaessa valmis päivittämään ohjeistusta, jos tilanne muuttuu esimerkiksi virusmuunnosten seurauksena.