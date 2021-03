Kommentti: Uusia ongelmia odottaa jo edessä – Marinin hallitus lähtee nyt riitaisena, rivit sekaisin ja ontuen huhtikuun kehysriiheen

Hallituksen neuvottelut matkustusrajoituksista paljastivat, että hallituksen rivit eivät enää pidä entiseen malliin. Ongelma numero kaksi odottaa jo vajaan kuukauden päässä. Tärkeään kehys- ja puoliväliriiheen hallitus menee huonohenkisenä, riitaisena ja ontuen, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Hallituksen liikkumisrajoituksia koskeneiden neuvotteluiden jälkeen pääministeri Sanna Marinin (sd) ja hänen hallituksensa asema ei ole entisensä.

Hallituksen rivit hajosivat.

Julkisesti.

Tällä viikolla on tapahtunut eräänlainen henkinen muutos: hallitus on kokenut kolauksen, ottanut yhteen, ja kansalaisillekin alkaa kirkastua hallituksen valmistelutyön sekavuus.

Säätytalon neuvottelut ovat paljastaneet ongelmat valmistelussa ja johtajuudessa, tiivistyy IS:n keskusteluissa kokouslähteiden kanssa.

Marin ilmoitti maanantaina haluavansa liikkumisrajoitukset, mutta se ei enää ollutkaan muulle hallitukselle silkka pääministerin ilmoitusasia.

Vasemmistoliitolle, vihreille ja rkp:lle esitys liikkumisrajoituksista ei kelvannut. Puolueiden eduskuntaryhmät käsittelevät asiaa vielä keskiviikkona.

Alkuperäinen tavoiteaikataulu on kaatumassa. Kansalaiset eivät pysy hallituksen ajatusten perässä, vaikka tilanne on mitä vakavin. Se ei ole ihme, kun poliitikotkin ovat tippuneet kärryltä.

Uutta versiota valmistellaan. Valtioneuvosto on koolla joko torstaina tai perjantaina antaakseen eduskunnalle uuden esityksen.

Liikkumisrajoituksiin on tulossa niin paljon poikkeamia ja poikkeuksia poikkeuksien päälle, että lakiesityksen alkuperäinen idea on katoamassa ja hämärtynyt.

Tiedot Säätytalon neuvotteluista kertovat kakofoniasta, huonosta valmistelusta – ja myös pääministeritason lisääntyneestä kiukuttelusta ja tiuskimisesta.

Siitä leviää tietoja viikko viikolta ja päivä päivältä enemmän.

Lähteet Säätytalon kokouspaikalta kertovat, että jopa Sdp:n joukoissa aletaan nostella kulmakarvoja, mitä hallituksen johtamiseen tulee. Paikalla on kuultu viime aikoina jopa paljon kertovia Sdp-tason kuiskauksia:

– Tulisipa Antti (Rinne) takaisin…

– Ei tällaista ollut Rinteen aikana...

Kyse on siis muiden kohtelusta.

Samalla eduskuntaryhmissä lisääntyy levottomuus ja epätietoisuus. Varsinkin oppositioryhmät seurasivat eilen turhautuneina, miten heiltä odotettiin kantaa, kun hallitus ei itsekään tiennyt mitä se tekee.

Turhautumien ei koske vain oppositioryhmiä, vaan ennen muuta hallituspuolueiden omia ryhmiä. Hallitusryhmissä ihmetellään hallituksen heikkoa tiedonkulkua ja tiedottamista. Hallituksen toimintaa pidetään ylimielisenä.

Mielenkiintoista on, että kovinta kritiikkiä esimerkiksi liikkumisrajoituksista on esittänyt vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Vasemmistoyhteistyö on kokenut melkoisia iskuja, ja luottamus on heikkoa.

– Hallituksessa ei ole ainakaan vasemmistoryhmää tällä hetkellä. Melkoinen saavutus, että Sdp on saanut vasemmistoliitonkin suututettua, IS:lle arvioidaan.

Hallituksen johto ei ymmärrä eduskunnan tai eduskuntaryhmien asemaa, kritiikin voisi tiivistää ryhmä ryhmältä.

Myös hallituksen sisällä kritiikki johtamistyyliä kohtaan kasvaa koko ajan.

Muut ministerit alkavat saada tarpeekseen, että pääministeri Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sopivat asioista kahdestaan ja pitävät pitkiä luentoja muille valtioneuvoston jäsenille.

Kaiken lisäksi muut ministerit ovat nyt saaneet lukea linjauksista lähinnä lehdistä.

Vuotoepäilykset kohdistuvat pääministerin johtamaan valtioneuvoston kansliaan. Vuotoja pidetään tietoisina yrityksinä muokata ilmapiiri etukäteen sellaiseksi, että muiden ministereiden on enää vaikea käydä linjaa vastaan, ”koska se (linja) on ollut jo julkisuudessa”.

Tällä viikolla tämä resepti ei enää toiminut.

Myös Sdp:n eduskuntaryhmä on ulkona päätöksenteon ytimestä ja heikosti informoitu.

Muut eduskuntaryhmät eivät tiedä edes sitä, mikä mandaatti Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Antti Lindtmanilla nykyään on, mitä tulee Sdp:n linjauksiin ja sisäiseen tiedonkulkuun.

Joulun alla Marin yrittikin syrjäyttää Lindtmanin ryhmäjohtajan pallilta varapuhemiehen paikalle, mikä jätti pahan varjon eduskuntaryhmän ja pääministerin välille.

Hallituksen iltakouluja, silloin kun niitä pidetään, kuvaillaan turhanpäiväisiksi.

Tällaisessa tilanteessa hallitus on siis, kun sen kausi on tulossa puoliväliin.

Vielä viime syksynä, kun tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) nousi keskustan johtoon ja ministeriryhmän johtoviisikkoon, ilmassa oli niin sanottua uutta ”punamultarakkautta”.

– Ei ole enää, IS:lle kerrotaan.

Saarikon ja Marinin välit ovat viilenneet pahan kerran.

Saarikon kerrotaan olevan turhautunut myöskin tapaan, jolla hallituksen ”neuvotteluita” järjestetään. Neuvottelut ovat muuttuneet lähinnä informointitilaisuuksiksi, joissa ei siis neuvotella.

Mutta todella vaikea rasti odottaa jo vajaan kuukauden kuluttua.

Hallituksen kehys- ja puoliväliriihi pidetään 21.–22. huhtikuuta. Siihen hallitus lähtee nyt rivit sekaisin.

Liikkumisrajoituskiistely on tuonut hallituksen kiistat päivänvaloon, eikä niitä kehysriihen ja kuntavaalien alla saa enää piiloon.

Avainasemassa on juuri keskusta.

Keskustan tilanteeseen vaikuttaa puolestaan se, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) jää syrjään kehysriihen jälkeen.

Nyt alkaa olla ilmiselvää, että Vanhasen paikan perii puheenjohtaja Saarikko, mikä tuo hallituksen sisäiseen tilanteeseen uuden mausteen: Saarikko on alkanut jo valmistautua tulevaan tehtäväänsä ja valtiovarainministerin asemaan.

Koronasta pitäisi Suomenkin saada poliittinen exit-reitti ulos, mutta lujille ottaa, kun pääministerin kerrotaan – kuulemma – juoksevan talous- ja työllisyyspoliittisia kysymyksiä karkuun.

Saarikon joukoissa haikaillaan paluuta budjettikehysten mukaiseen elämään. Myös julkiseen talouden tasapainottamiseen pitäisi viimein kiinnittää huomiota. Kehysriihessä Saarikon ja keskustan pitäisi uskottavuuden nimissä pysyä vaatimuksissaan työllisyyspolitiikan suhteen.

Listoilla on esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille ja etsiä eväitä 20–30 000 lisätyölliselle. Paikallinen sopiminen tuskin etenee. Mutta jotakin on tehtävä.

– Emme me ole hallituksessa hinnalla millä hyvänsä, keskustasta varoitetaan.

Keskustan ministerikierrätys näkyy taustalla, mutta se on jonkin verran rauhoittunut.

IS:n tietojen mukaan esimerkiksi puolueen varapuheenjohtajalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Markus Lohelle (kesk) on tehty selväksi, että hänen ja varsinkin hänen kannattajiensa ministeripyrkimykset menivät liian pitkälle – erityisesti, kun Lohen joukoissa haukuttiin avoimesti elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk), jonka paikalle Lohi halusi.

Keskustelun jälkeen Lohi tyytynee asemaansa, mutta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk) saattaa hallitukseen noustakin.

Lintilän asema lienee turvattu, mutta Saarikko-Vanhanen-kierrätyksen jälkeen keskusta saattaa vaihtaa myös maatalousministeriään. Jari Lepän (kesk) paikkaa ryhmässä moni haikailee.

Laajemmassa kuviossa poliitikot katsovat jo eteenpäin tulevaa vaalisumaa.

Kesäkuussa on kuntavaalit, ensi vuonna maakuntavaalit ja eduskuntavaaleihin 2023 on sen jälkeen poliittisesti niin lyhyt aika, että ne alkavat näkyä kaikessa.

Lisäksi presidentinvaalitkin ovat kohta ovella.

– Kolmessa vuodessa koko Suomen poliittinen valta jaetaan uusiksi. Se näkyy tästä eteenpäin kaikessa, aivan kaikessa, tiivistää yksi politiikan kokenut tarkkailija.