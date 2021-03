Kaavailluissa liikkumis­rajoituksissa 11 poikkeusta – IS kertoo, mitä hallituksen pöydällä olevasta luonnoksesta tiedetään nyt

Vapaampi liikkuminen mahdollistettaisiin vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneille lapsille. Muille olisi sallittua ”virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu enintään kahden muun henkilön kanssa”.

Hallitus väänsi tiistaina yöhön asti uusista kovista koronatoimista, joilla rajoitettaisiin ihmisten liikkumista määräajaksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Turussa.

Hallituksen neuvotteluiden tunnelmaa kuvaillaan ”jännitteiseksi”.

Yllä olevalla videolla sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi liikkumisrajoitusasiaa ennen Säätytalon tiistaisia neuvotteluja.

IS:n tietojen mukaan eniten liikkumisrajoitusten kanssa kipuilee vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp ruotivat asiaa kokouksissaan keskiviikkona.

IS sai haltuunsa tiistaille päivätyn lakiluonnoksen. Yksityiskohdat saattavat siis vielä muuttua, jos hallitus päättää ottaa liikkumisrajoitukset käyttöön. Mahdollista on sekin, ettei sopua synny ja kiristykset jätetään tekemättä.

IS:n tietojen mukaan erimielisyyttä on siitä, olisiko ulkoilu sallittua vain oman kodin lähistöllä vai myös muualla.

Pykälää ollaan täsmentämässä IS:n tietojen mukaan niin, ettei se käsitä vain oman kodin pihapiiriä.

Lakiluonnoksen muotoilu on tiukka: ”Kielto koskee poistumista asuinpaikalla olevan kiinteistön suljetusta tai rajatusta pihapiiristä.”

Poikkeuksia tosin on runsaasti, peräti yksitoista.

Oikeus liikkumiseen on luonnoksen mukaan olemassa, jos liikkuminen on välttämätöntä:

1) Elintarvikkeiden, ruuan, lääkkeiden, polttoaineen tai muihin näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi.

2) Pankissa asioimiseksi sekä postin ja muiden lähetysten noutamiseksi ja lähettämiseksi.

3) Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi tai henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi.

4) Virka- tai työsuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi tai elinkeino- ja yritystoiminnassa.

5) Varhaiskasvatukseen, perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain mukaiseen opetukseen ja toimintaan tai lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen ja näiden koulutusten pääsy-, valinta- ja soveltuvuuskokeisiin tai ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavaan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi.

6) Yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi samoin kuin yksityisen yhteisön tai säätiön toimielimen kokoukseen osallistumiseksi tai toimielimen jäsenen tehtävien hoitamiseksi.

7) Varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

8) Läheisen henkilön hoivan tarpeen, kuolemanvaaran, kuoleman tai hautajaisten vuoksi, lapsen avun ja tuen tarpeen toteuttamiseksi tai näihin rinnastuvan merkitykseltään painavan syyn vuoksi.

9) Henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan rakennuksen, kiinteistön tai kulkuneuvon huoltamiseksi tai ylläpitämiseksi tai asuinpaikan muuton vuoksi.

10) Henkilön vastuulla olevan eläimen hoitoa varten.

11) Omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle siirtymiseksi.

Vapaampi liikkuminen mahdollistettaisiin myös vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneille lapsille.

– 2 pykälän 1 ja 3 momentissa säädetystä poiketen sallittua on myös vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneen lapsen ulkoilu ja leikkiminen ulkona yhdessä muiden lasten kanssa, luonnoksessa mainitaan.

Muille olisi sallittua ”virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu enintään kahden muun henkilön kanssa”. Myös lemmikin ulkoiluttaminen olisi mahdollista, kun se tapahtuu asuinpaikan läheisyydessä ja riittävää etäisyyttä muihin henkilöihin pitäen.

Lisäksi maahan saapuminen ja maasta lähteminen olisi yhä sallittua. Samoin jokaisella olisi oikeus palata kotipaikkaansa.

Liikkumisrajoitusten noudattamisesta vastaisi poliisi.

– Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisen määränpäästä ja tarkoituksesta. Jos 2 pykälän 1 momentissa säädettyä liikkumisrajoitusta ei noudateta, poliisimiehellä on oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään. Jollei hajaantumiskäskyä- tai siirtymismääräystä noudateta, poliisimiehellä on oikeus hajottaa väkijoukko voimakeinoin sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni. Poliisin tulee mahdollisuuksien mukaan rajata toimenpiteensä koskemaan vain niitä henkilöitä, joiden menettelystä väkijoukon hajottamisen tai siirtämisen tarve aiheutuu, lakiluonnoksessa lukee.

Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voitaisiin tuomita sakkoja, jos teosta ei ole säädetty muualla laissa ankarampaa rangaistusta.

Lakiluonnos pitää sisällään myös maskipakon, tosin asiasta käytetään lievempää ilmaisua ”käyttövelvoite”.

Kasvomaskin tai hengityssuojaimen käyttöpakkorikkomuksesta voitaisiin lätkäistä 40 euron rikesakko.

Jos terveydelliset syyt eivät sitä estä, niin 2007 tai sitä ennen syntyneen olisi pidettävä kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä.

Liikkumisvapauden rajoitukset ja maskipakko olisivat voimassa enintään kolme viikkoa, ja asetuksen voimassaoloa voitaisiin jatkaa enintään kolmeksi viikoksi kerrallaan. Luonnokseen on merkitty, että laki olisi voimassa 14. toukokuuta asti.

Liikkumisrajoituksia säädettäessä on otettava huomioon virustartuntojen ilmaantuvuus ja kehityssuunta alueella, tartunnanlähteiden selvittämisen onnistuminen, alueellinen ennuste sairaala- ja tehohoidon tulevasta tarpeesta sekä kunnan väestötiheys ja asema tietyn asiointi- ja työssäkäyntialueen osana.