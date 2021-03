Keskusta piti oman ryhmäkokouksensa aamulla, Sdp:n kokous on kello 19. Hallituksen neuvottelut ovat yhä kesken.

Kaksi suurinta hallituspuoluetta, Sdp ja keskusta, suhtautuvat suopeasti mahdollisiin liikkumisrajoituksiin.

Hallituksen neuvottelut ovat vielä kesken, mutta pääkaupunkiseudulle ja Turkuun on todennäköisesti tulossa liikkumisrajoituksia.

Pääministeripuolue Sdp pitää oman ryhmäkokouksensa kello 19.

Ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) otaksui, että liikkumisrajoituksiin ja maskipakkoon ei ryhmällä kielteistä kantaa ole.

– Odotetaan hallituksen neuvotteluja ja katsotaan tilannetta illalla. Meillä on yhteinen tilannekuva ja vahva käsitys siitä, että tilanne – jossa tauti pääsisi hallitsemattomasti leviämään – pitää pysyä estämään. Meillä on naapurimaista esimerkkejä, mitä se tarkoittaa, ja sitä ei pidä päästää tapahtumaan. Tuemme hallitusta koronanvastaisessa taistelussa, Lindtman sanoi.

– On selvää, että kaikki se mitä voidaan, täytyy tehdä, ja estetään tilanteen heikkeneminen. Samaan aikaan on tärkeää, että pidetään kiinni toimien oikeasuhtaisuudesta. Esimerkiksi normaali ulkoilu ja läheisen tapaaminen pitää olla kaikissa tilanteissa mahdollista. Ketään ei pidä jättää yksin, Lindtman jatkoi.

Keskusta piti jo aamulla oman ryhmäkokouksensa mahdollisista liikkumisrajoituksista ja rajoitusten jatkosta.

Puheenjohtaja, kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi jo ennen hallituksen neuvottelujen alkua Säätytalolla, että keskustan ryhmä tukee liikkumisrajoituksia, jos ne ovat alueellisia ja rajattu ajallisesti.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvisen (kesk) mukaan keskustan eduskuntaryhmä ei huutele hallitukselle rajoitusten yksityiskohdista.

– Kyllä me olemme liikkumisrajoituksiin valmiit, jos ne ovat alueellisesti ja ajallisesti järkevästi rajattu. Se täytyy toteuttaa siellä, missä se on todella välttämätöntä. Kurjaa se on, jos niihin mennään. Vuoden aikana on se opittu, että pitää toimia ennakoivasti. Jos ei toimi ennakoivasti, ryöpsähdys voi tapahtua ja sitten on myöhäistä.

– Odotamme hallituksen linjauksia, heillä on tuorein näkemys. Pidämme sen linjan, että meidän mielestä ei ole hedelmällistä eduskunnan päästä huudella. Jos hallitus menee liian pitkälle, silloin me painamme jarrua. Alueellinen ja ajallinen rajaus – olemme valmiit erityyppisiin toimenpiteisiin. Odotamme, mitä hallitus esittää, emme lähde täältä proaktiivisesti esittämään, Kurvinen sanoi.

Mahdollista maskipakkoa keskusta kannattaa laajemminkin Suomeen.

– Voi ajatella, että meillä on valmiutta siihen. Kai se viisautta on viimeistään tässä vaiheessa, että sisätiloissa käytetään maskia, jos se on mahdollista. Ei se ole oikein järkevää kulkea kauppakeskuksessa tai istua bussissa ilman maskia. Kotikulmillani Pohjanmaallakin kannattaa käyttää bussissa ja kaupassa maskia, Kurvinen totesi.