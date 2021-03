Oppositiopuolueiden puheenjohtajat olisivat toivoneet kohdennetumpia rajoituksia. Lisäksi muun muassa rajavalvonta haluttaisiin kuntoon ennen liikkumisrajoituksia.

Oppositiopuolueiden puheenjohtajat kritisoivat hallituksen tiedottamista mahdollisista liikkumisrajoituksista. He ovat myös kriittisiä liikkumisrajoituksia kohtaan muun muassa siksi, että niiden valvonta koetaan mahdottomaksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi maanantaina ennen hallituksen keskustelujen alkamista liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa koskevasta neuvottelusta vaikeaa, koska asia on monille hallituspuolueillekin hankala.

Marinin mukaan esillä ovat liikkumisrajoitukset pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle sekä maskipakko.

Oppositiopuolueiden puheenjohtajat kritisoivat hallituksen tiedotuslinjaa. Niin perussuomalaisten Jussi Halla-aho, kokoomuksen Petteri Orpo kuin Liike Nytin Hjallis Harkimo painottavat, ettei oppositiota ole pidetty enää mukana koronapäätösten valmistelussa viime vuoden tavoin. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan oppositio oli mukana hyvin vielä sulkutilankin valmistelussa, mutta nyt tiedonkulku on takunnut.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.­

Kolmikko kertoo saaneensa tiedot mahdollisista liikkumisrajoituksista median kautta, eikä heillä ole vielä tarkempaa tietoa mahdollisten rajoitusten sisällöistä. Hallituksen toimintaa kuvataan jopa yksinvaltaiseksi.

– Pidämme harmillisena tällaista päätöksenteon kulttuuria, että toisin kuin vuosi sitten, nyt oppositiopuolueita ei pidetä millään tavalla ajan tasalla suunnitelmista ja toisaalta hallituksesta vuodetaan jatkuvasti tietoa julkisuuteen, jolloin kaikenlaiset huhut lähtevät liikkeelle, Halla-aho sanoo.

Hän korostaa, että on vaikeaa kommentoida esityksiä, joita ei ole annettu ja joiden sisältöä perussuomalaiset eivät tiedä. Halla-ahon mukaan onkin epätarkoituksenmukaista ottaa dramaattista kantaa sellaisiin esityksiin, joita ei ole vielä olemassa.

Yleisellä tasolla perussuomalaiset eivät ole suhtautuneet myönteisesti ulkonaliikkumiskieltoihin.

– Emme usko, että ne vähentäisivät ihmisten kontakteja, vaan pikemminkin lisäisivät näitä kontakteja yksityisissä tiloissa. On vaikeaa nähdä, miten tällaisia liikkumisrajoituksia valvottaisiin.

Halla-ahon mukaan liikkumisrajoituksia noudattaisivatkin lähinnä ne henkilöt, jotka jo nykyiselläänkin noudattavat rajoituksia.

– Ei voida rakentaa sellaista poliisivaltiota, jossa ihmisten menoja voitaisiin tällä tasolla valvoa ja vahtia.

Halla-ahon mukaan olisikin tärkeämpää ennen liikkumisrajoituksia rajoittaa muun muassa tarpeetonta oleskelua kauppakeskuksissa. Lisäksi perussuomalaisten mukaan uskonnollisten tilaisuuksien erivapauksista koronarajoituksiin liittyen pitäisi luopua. Nykyisellään aluehallintoviraston määräykset kokoontumisrajoituksista eivät ulotu uskonnollisiin toimituksiin. Sen sijaan uskonnolliset yhdyskunnat voivat itse päättää mahdollisista kokoontumisrajoituksista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.­

Myös Orpo sanoo, ettei ”tiedä mitään liikkumisrajoituksista”, ja hän korostaakin lukeneensa asiasta lehdestä.

Myöskään kokoomus ei halua muodostaa vahvaa kantaa suuntaan tai toiseen, ennen kuin puolue pääsee näkemään viranomaisten eli THL:n tilannearvion.

Lähteekö kokoomus tukemaan hallitusta, jos THL:lta tulee uusintana vahva suositus liikkumisen rajoittamiselle?

– Lähtökohta on se, että ensin pitää tehdä kaikki muut keinot. Ensimmäisenä pitäisi saada rajatestaukset kuntoon ja maskipakko julkiseen liikenteeseen. Tällaiset ulkonaliikkumisrajoitukset ovat viimesijainen keino, kun kaikki muu on tehty. Koska minulla ei ole tietoa tilannekuvasta tarkemmin, eikä myöskään mahdollisten rajoitusten sisällöstä, niin en osaa sitä tämän enempää arvioida. Tämä on se yleisperiaate, Orpo sanoo.

Hän korostaa, että liikkumisrajoituksissa puututaan niin vahvasti yksilönvapauksiin, että se pitäisi valmistella parlamentaarisesti. Lisäksi hän on Halla-ahon linjoilla siitä, että käytännössä ulkonaliikkumisrajoitusten valvominen on lähes mahdotonta.

Orpo myös toteaa, ettei toistaiseksi ole käytetty vielä kaikkia lievempiä keinoja koronatilanteen vakavoitumisen ehkäisemiseksi.

Mikäli liikkumisrajoituksia otetaan käyttöön, tulee niiden olla kokoomuksen mukaan hyvin alueellisia.

– Lähtökohtaisesti suhtaudun kriittisesti liikkumisrajoituksiin.

Myös Orpo toteaa, ettei hallitus ole pitänyt oppositiota mukana valmisteluissa enää viime vuoden tavoin. Kun vuosi takaperin painotettiin, että korona ei saa olla hallitus-oppositio-kysymys, nyt se on hieman unohtunut.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo.­

Liike Nytin Hjallis Harkimo jatkaa edeltävien puheenjohtajien linjoilla.

– Kun emmehän me tiedä, mitä he esittävät. Vaikeaa siihen ottaa kantaa. Periaatteessa sellaisia rajoituksia voidaan esittää, joita on mahdollista valvoa. Ei kannata esittää rajoituksia, joita ei pysty valvoa, Harkimo muotoilee.

Harkimon mukaan hallituksen päätöksenteko on mennyt ”itsevaltiashommaksi”.

– Siellä tehdään mitä huvittaa. Jos oppositiopuolueille kerrotaan jotain, se kerrotaan vasta, kun asiasta on päätetty. Olemme ihan oppipoikia tuossa, me vaan istumme ja kuuntelemme.

Harkimon mukaan Liike Nyt voi tukea hallitusta, mikäli rajoitukset ovat ”oikein mitoitettuja”.

– Mieluummin olisin nähnyt, että olisi tehty enemmän täsmätoimenpiteitä, kuten suljettu kauppakeskuksia. En ymmärrä miten näitä laajempia rajoituksia valvotaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.­

Essayah ei pidä mielekkäänä kommentoida asioita, josta puolue ei ole saanut tilannekuvaa. Hän kertoo yrittäneensä saada tietoa hallituksen toimista mediasta, mutta siltikin on epäselvää, mitä on hallitus käytännössä valmistelee.

Yleisellä tasolla Essayah pitää liikkumisrajoituksia järeänä toimena, josta oppositiotakin pitäisi informoida ja hän toivoisi, että oppositiolla olisi käytettävissä sama tieto kuin hallituspuolueillakin.

– Olemme tähän mennessä olleet varauksellisia koko maahan koskeviin liikkumisrajoituksiin, mutta käsittääkseni pöydällä onkin jotain alueellisesti kohdennettuja rajoituksia, Essayah sanoo.

– Kristillisdemokraatit eivät ole sinänsä terveysviranomaisten suosituksia missään vaiheessa lähteneet haastamaan ja mielestäni on ehkä vähän kohtuutonta joutua muodostamaan kantaa ilman tarkempaa tietoa.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus pitää tiistaina kaikille eduskuntapuolueille parlamentaarisen infon tautitilanteesta ja tarvittavista rajoitustoimista. Marin sanoi keskustelevansa myös vielä maanantain aikana eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa asiasta.

Lisätty Sari Essayahin kommentin 16.30.