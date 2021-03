Kommentti: Liikkumisrajoitukset tänään valmiit – muuten alkaa tulla hätä hallitukselle

Pääkaupunkiseudulle ja Turkuun tulossa tiukemmat rajoitukset, hallitus vetäytyi tiedotussulkuun, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Liikkumisrajoituksia on tulossa pääkaupunkiseudulle ja Turun seudulle.­

Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, hallitus kertoo tällä viikolla liikkumisen rajoituksista ja maskipakosta.

Helsingin Sanomat pääasiat sunnuntaina puolen päivän kieppeissä uutisoi.

HS kertoi, että hallitus pyrkii saamaan pääkaupunkiseudun ja Turun liikkumisrajoitukset sekä maskipakon voimaan viikon kuluttua.

HS:n tietojen mukaan hallitus säätäisi erillislain perustuslain 23. säännöksen nojalla, ja liikkumisrajoitukset olisivat voimassa kolme viikkoa.

Yllätyksenä liikkumisrajoitukset eivät tule, niitä on jo pitkään valmisteltu ja myös IS on niistä kertonut useampaan otteeseen helmikuun loppupuolelta lähtien.

Hallituksen on melkein pakko kiristää rajoituksia pahimmilla korona-alueilla.

Kolmen viikon sulusta on kulunut kaksi viikkoa, ja hallitus tarvitsee vieläkin järeämpiä keinoja koronapandemian kitkemiseksi.

Tartuntaluvut ovat huolestuttavia edelleen. Perjantain tartuntaluku oli 856, ja kun viikonloppuna kaikki sairaanhoitopiirit eivät lukujaan ilmoita, tiistaina THL:n kertoma päivän luku saattaa nousta ensi kerran yli tuhannen.

Hallituksella ei ole varaa enää tyriä lainsäädännön kanssa ja väittää, että sen kaavailemat rajoitukset ei onnistu.

Hallitus on viikonlopun ajan pienessä piirissä valmistellut liikkumisen rajoituksia ja maskipakkoa, ja käytännössä meneillään on tiedotussulku.

HS:n uutisen jälkeen sunnuntaina oli aika lailla mahdoton saada asiasta oikeasti tietäviä vastaamaan puhelimeen ja soittopyyntöihin.

Kyse on kovimmista rajoituksista sitten viime kevään, ja hallituksella on meneillään viime hetken neuvottelujen tiedotussulku.

Hallitus kertonee tänään maanantaina yksityiskohtaisesti liikkumisrajoituksista ja maskipakosta sekä siitä, mitä rajoituksia koulut ja ravintolat joutuvat noudattamaan viikon päästä kolmen viikon sulun päätyttyä. Kansalaisten, viranomaisten, koulujen ja ravintoloiden pitää saada tietää, miten koronarajoitukset omaa elämään vaikuttavat maaliskuun 29. päivästä lähtien.

Hallituksella on aikaa suurin piirtein maanantai-iltaan asti saada valmiiksi erillislait liikkumisrajoituksista ja maskipakosta, jos tiukempien rajoitusten on tarkoitus tulla voimaan viikon päästä maanantaina, kun kolmen viikon sulkutila päättyy.

Jos hallituksen lakiesitykset ovat maanantaina valmiina ja valtioneuvosto pitää ylimääräisen istunnon, lakien käsittely voidaan tiistaina eduskunnassa aloittaa, ja eduskunta todennäköisesti ensi viikon aikana tiukemmat rajoitukset ehtisi käsitellä ja hyväksyä.

Viime kevään kaltaista Uudenmaan sulkua ei ole tulossa, eikä pääministeri Sanna Marin (sd) ole missään vaiheessa syttynyt siihen, että liikkumista rajoitettaisiin tiettyyn kellonaikaan illasta aamuun.

Liikkumisrajoituksia on tulossa siis pääkaupunkiseudulle – Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin – sekä Turun seudulle, kuten jo pitkään on kerrottu ja ennustettu.

Yksityiskohdat ovat vielä auki.

Ulkona saisi liikkumisrajoitusalueella todennäköisesti kulkea yhden ystävän tai perheenjäsenten kanssa.

HS:n tietojen mukaan rajoitusalueelta saisi lähteä töiden lisäksi esimerkiksi omalle tai vuokratulle mökille.

Jos alueellisia liikkumisrajoituksia on osattu odottaa, maskipakko tuli yllätyksenä.

Yksikään hallituksen jäsen ei yli vuoden kestäneen koronakriisin aikana ole väläyttänyt kertaakaan maskipakkoa, mutta sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) oli ensimmäinen ministeri, joka sen ennen edellisviikon keskiviikon neuvotteluja ääneen sanoi Säätytalon portailla.

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon käytännön ongelma on niiden valvonta, ja miten se järjestetään. Suomessa ei riitä poliiseja valvomaan, miten kansalaiset liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa noudattavat.

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon lisäksi hallitus joutuu päättämään, mitä tehdään ravintoloille ja koulujen etäopetukselle sulkutilan päätyttyä viikon kuluttua.

Ravintolat ovat kiinni suuressa osassa maata vielä tämän viikon, ja hallituksen olisi päätettävä, pysyvätkö ravintolat edelleen kiinni. Uusi laki mahdollistaa ravintoloiden sulkemisen jo kello 18.

Sulkualueilla myös yläkoululaiset ovat olleet nyt etäopetuksessa pari viikkoa.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) on vakuuttanut, että hallitus ei tee laajoja koulusulkuja.

Pahimmilla tartunta-alueilla jouduttaneen kuitenkin miettimään myös 4.–6.-luokkalaisten etäopetusta, koska esimerkiksi viikon aikana koronatartunnoista 13 prosenttia on ollut alle 10-vuotiailla, ja 10–19-vuotiaiden osuus tartunnoista on ollut 14 prosenttia.

Kolmen viikon koronasulusta on katsottu kaksi ensimmäistä viikkoa. Voimassa olevat rajoitukset eivät ole vielä taittaneet pandemian kärkeä. Koronakriisi on jatkunut yli vuoden, maahan on taas julistettu poikkeusolot, ja olisi yllättävää kummallista, jos hallitus ei tällä viikolla saisi valmiiksi lakiesityksiä koronarajoitusten tiukentamisesta pahimmilla korona-alueilla.