Kommentti: Vaalivoitto odottaa ja perussuomalaiset uhriutuivat – epäluottamuslause ministeri Henrikssonille

Perussuomalaisten pelisilmä petti, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Epäluottamuslause oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r), koska hän on johtanut kansalaisia harhaan ja ohjeistanut kuntia rikkomaan lakia.

Näin perussuomalaiset perustelevat aiettaan jättää epäluottamuslauseen oikeusministeri Henrikssonista kuntavaalien siirtämisen takia.

Oppositiosta on lupa, velvollisuus ja oikeus kritisoida ja tulittaa hallitusta, mutta tällä kertaa perussuomalaisille taisi tulla hutikuti. Jos huono vertaus sallitaan, Henrikssonin erottamisyritys muistuttaa poliittista koulukiusaamista. Kovasti lihaksiaan kasvattanut iso poika otti silmätikukseen kuntavaalien siirtoon aika lailla osattoman koulutoverin.

Vaikea uskoa, että kokoomus tai kristillisdemokraatit lähtisivät tukemaan epäluottamuslausetta Henrikssonille.

Yksikään puolue ei halunnut siirtää kuntavaaleja. Kuntavaalit siirrettiin, koska THL sitä koronatilanteen pahenemisen takia suositteli, ja se liki yksimielisesti hyväksyttiin pari päivää ennen kuin vaalipäivä piti lopullisesti lyödä lukkoon.

Kuntavaalien siirtämisestä huhtikuusta kesäkuuhun päättivät kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen puoluesihteerit yhdessä Henrikssonin kanssa pari viikkoa sitten, perussuomalaiset ainoana vastusti.

Eilen perjantaina perussuomalaiset ei enää kuntavaalien siirtoa vastustanut. Perussuomalaisten kansanedustajat olivat mukana perustuslakivaliokunnan yksimielisessä mietinnössä, jossa kuntavaalien lykkäämiselle ei nähdä mitään estettä.

Tänään perussuomalaiset sitten jo taas vaativat Henrikssonin eroa.

Perussuomalaiset on saamassa ällistyttävän suuren vaalivoiton viime kuntavaaleihin verrattuna, ja vaalipäivän lykkäämisellä ei taida olla hyötyä tai haittaa millekään puolueelle. Politiikan suursäätila tuskin on erilainen huhtikuun 18. päivä kuin kesäkuun 13. päivä, vaalikamppailu ratkaisee maaliintulojärjestyksen.

Jossitella aina voi, mutta vaalitulos mitataan tiettynä päivänä ja pulinat pois. Kaksi vuotta sitten perussuomalaiset olisi voittanut eduskuntavaalit ja tullut Suomen suurimmaksi puolueeksi, jos vaalihuoneistot olisi pidetty tunnin pitempään auki.

Perussuomalaisten uhriutumista kuntavaalien siirtämisestä on vaikea ymmärtää.

Koronatilanteen kehittymistä ei Henriksson, eikä yksikään puolue osaa ennustaa, ei myöskään perussuomalaiset – THL osaa. Kolmen viikon koronasulkua on kulunut yli puolet, ja eilen Suomessa todettiin huimat 856 uutta tartuntaa päivässä.

Kuntavaalit olisi alkuperäisen aikataulun mukaan pidetty 30 päivän kuluttua – missä on perussuomalaisten logiikka? Vaalien siirtäminen nyt puolueelle käy, mutta olisiko lykkäys pitänyt tehdä vasta nyt, vai yhä pitää vaalit ajallaan huhtikuussa?

Kukaan ei pysty lupaamaan täysin koronaturvallisia vaaleja. Tarkoitus kai on, että mahdollisimman moni suomalainen uskaltautuisi äänestämään kuntavaaleissa ja kaikki mahdolliset koronariskit karsitaan minimiin äänestystilanteessa.

Se lienee oletus, että kesäkuussa koronatilanne on parempi kuin huhtikuussa ja yhä useammat suomalaiset voivat käydä äänestämässä ilman pelkoa koronatartunnasta.

Jos vaalit olisi pidetty kuukauden kuluttua, olisiko perussuomalaiset ottanut vastuun, jos äänestyksestä olisi tullut tartuntoja? Viime kuntavaaleissa äänestämässä kävi 2,6 miljoonaa suomalaista, ennakkoäänestyspaikkoja oli 932 ja vaalipäivänä äänestyspaikkoja 1 854.

Rokotettuja on kesäkuussa paljon enemmän kuin huhtikuussa, tosin ei rokotuskaan sataprosenttista suojaa koronalta tuo. Kesällä äänestykset on helppo järjestää ulkotiloissa, jolloin esimerkiksi karanteenissa olevien on mahdollisuus osallistua äänestykseen. Eristyksissä olevat eivät ole aiemmissakaan vaaleissa voineet äänestää.

Lisäksi kesäkuun vaaleissa ennakkoäänestysaika pidennettiin viikosta kahteen viikkoon, jotta mahdollisimman moni ehtisi koronatilanteesta huolimatta käydä äänestämässä.

Kenen mielestä oli huono päätös siirtää vaalit koronatilanteen vuoksi?

Mistä muusta perussuomalaiset sitten vaativat Henrikssonin eroa kuin kansan harhaan johtamisesta?

Siitä, että kaikki kunnat eivät vahvistaneet ennakkolistoja maaliskuun 9. päivä, koska lakimuutos vaalipäivän siirrosta oli tulossa ja tiedossa oli, että ehdokaslistoja saa täydentää vaalipäivän lykkäämisen takia toukokuun 4. päivään asti.

Perussuomalaisille kyllä käy, että parin kuukauden aikana täysi-ikäiseksi tulevat saavat äänioikeuden kesäkuun vaaleissa, mutta puoluetta jurppii päätös saada hankkia vielä uusia ehdokkaita.

Kaikilla puolueilla on yhtäläiset mahdollisuudet hankkia vielä uusia ehdokkaita, ja perussuomalaisten logiikkaa on syytä myös tässä vähän kysellä. Kun perussuomalaisilla ehdokashankinta on onnistunut suhteessa ylivoimaisesti kaikkein parhaiten ja puolueella on suotuisat tuulet, eikö parin kuukauden jatkoajan pitäisi niin sanotusti sataa juuri perussuomalaisten laariin?

Ei kuntavaalien siirtäminen kahdella kuukaudella vähennä yhtään perussuomalaisten mahdollisuuksia vaalivoittoon. On epärehellistä väittää, että vaalien siirtäminen koronatilanteen takia suotuisampaan aikaan olisi epädemokraattista tai yhden ihmisen syy.

Säännöt ovat kaikille samat. Perussuomalaiset on kutakuinkin kuntavaalipelin kingi ja hallitsee peliä, mutta se keskittyy nyt reilun pelaamisen sijasta valittamaan ja urputtamaan tuomarille.

