Kokoomus vaatii hallitusta olemaan politikoimatta rokotusjärjestyksellä, mutta toivoo, että hallitus vihdoin hoitaisi käytännön rokotusjärjestelyt kuntoon työterveyden kanssa.

Kokoomus vaatii hallitukselta jämäkämpää koronajohtamista.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) uskoo, että koronaepidemia saadaan hoidettua kuntoon hyvin hoidetulla rokottamisella ja hallituksen hyvällä johtamisella.

– Juuri nyt, epidemian toistaiseksi hankalimmassa tilanteessa, tuntuu siltä, että hallitus ei ole parhaimmillaan. Hallituksen toimien kohdalla palataan uudelleen ja uudelleen samaan kysymykseen, johtamiseen, Orpo sanoi kokoomuksen Facebook-tilaisuudessa.

Esimerkkinä Orpo käytti liki vuoden jatkunutta vatulointia koronatesteistä rajoilla. Orpon mielestä hallituksen ei pitäisi syyttää eduskuntaa, aluehallintoviranomaisia tai kuntia.

Nyt pakkotestaukset rajoilla on saatu vihdoin myös käytäntöön, mutta Orpon mielestä rajoille tarvitaan vielä mahdollisuus vaatia negatiivinen koronatulos maahan saapuvilta.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen olisi ehdottomasti pidettävä näppinsä erossa rokotusjärjestyksestä ja asialla ei pitäisi politikoida. Asiantuntijat ovat hahmotelleet mallia, jossa riskiryhmien rokotusten jälkeen vaikeimmille korona-alueille annettaisiin suhteessa enemmän rokotetta.

Orpon mielestä hallituksen olisi sen sijaan saatava vihdoin kuntoon rokottamisen organisointi työterveyden kanssa.

– Riskiryhmät pystytään rokottamaan ja kapasiteettia riittää. Mutta kun tullaan työssä käyvän, laajan kansan rokottamiseen, se ei ilman työterveyttä tule onnistumaan. Hyvä tahto ja aikeet eivät riitä, pitää valmistella logistiikka ja työnjako, Orpo totesi IS:lle.

– Rokotejärjestelyssä ei pitäisi politikoida. Annetaan nyt asiantuntijoiden ratkaista, missä järjestyksessä rokotetaan, koska kyse on ihmisten hengistä viime kädessä. Asiantuntijoilla on paras tieto, miten mennään. He ovat määritelleet riskiryhmät ja poliitikkojen pitäisi vain luottaa. En halua ottaa kantaa järjestykseen, vaan siihen, että uskotaan asiantuntijoita, Orpo jatkoi.

Päivänpoliitikasta oppositiopuolue kokoomus toisti perinteisen viestinsä talouden kuntoon saattamiseksi.

Orpo toivoi hallitukselta päätöksiä huhtikuun kehysriihessä.

– Meistä näyttää, että hallitus ja ainakin pääministeripuolue ovat päättäneet olla tekemättä mitään. Me kokoomuksessa jankkaamme työpaikoista. Me jankkaamme niistä siksi, että ilman työtä ei synny jaettavaa, jolla pidetään yllä hyvinvointia ja palveluita., Orpo sanoi kokoomuksen Facebook-tilaisuudessa.

Puheenjohtaja Orpo heitti hallitukselle riiheen työllisyystavoitteen lisäksi yrittäjyystavoitteen: Kun Suomessa on noin 90 000 työllistävää yrittäjää ja 20 000 pk-yritystä, tavoite voisi olla 100 000 työllistävää yrittäjää ja 25 000 pk-yrittäjää vuoteen 2025 mennessä.

Kokoomus esitti hallitukselle kehysriiheen tavoitteen 15 000 uudesta yrityksestä vuoteen 2025 mennessä.­

Kokoomuksella on ollut pitkä lista toimenpiteitä työpaikkojen lisäämiseksi, muun muassa paikallisen sopimisen toteuttaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, kotitalousvähennyksen tuplaaminen ja verokevennykset.

Mitä konkreettisia uusia toimia 15 000 uuden yrityksen saamiseen kokoomuksella on?

– Päätetään tavoite, että meillä on enemmän työllistäviä yrityksiä. Kun päätös tehdään, se jalkautuu kaikkeen päätöksentekoon. Se tarkoittaa esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämistä, panostamista yrittäjyyskasvatukseen, ja että kunnissa tehdään yrittäjämyönteistä politiikkaa, Orpo vastasi IS:lle.

– Se tarkoittaa sitä, että yrittämisen ja omistamisen verottamista ei lisätä ja huolehditaan osaavan työvoiman saannista. Se tarkoittaa, että ei tehdä jatkuvasti päätöksiä, jotka heikentävät yrittäjyyden asemaa yhteiskunnassa. Esimerkiksi soteratkaisu työntää yksityissektorin syrjään, ja hallituksen ratkaisu jätteenkuljetuksen sosialisoinnista kaventaa yritysten roolia. Tässä on kyse ajatteluvavan muutoksesta, Orpo jatkoi.

Hallituksen kehysriihi on noin kuukauden kuluttua.