Politiikasta kuntavaalien jälkeen vetäytyvä Helsingin pormestari vakuutti Ykkösaamussa, että kokoomuksen puheenjohtajuus ei kiinnosta lainkaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ei tarkentanut tulevaisuudensuunnitelmiaan lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Vapaavuori, 55, jättää pormestarin tehtävät ja politiikan kesäkuun kuntavaalien jälkeen. Vapaavuori antoi ymmärtää, että politiikka ei enää kiinnosta, ja katse on yksityisellä sektorilla tai kansainvälisissä tehtävissä.

– Jokaisella ihmisellä on vain yksi elämä. Olen 55-vuotias. Jos elämän aikana voi tehdä erityyppisiä asioita, uskon että se on rikkaus. Olen ollut yhteiskunnallisissa tehtävissä käytännössä koko aikuisikäni. Nyt ajattelin katsoa, josko maailmasta löytyisi muita paikkoja, missä voisi olla rakentamassa parempaa maailmaa, Vapaavuori sanoi Ykkösaamussa.

– Esimerkiksi yksityisen sektorin puolella rakennetaan koko ajan parempaa maailmaa, ja samoin kansainvälisissä tehtävissä, Vapaavuori tarkensi jatkokysymyksessä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, 55, antoi ymmärtää, että tässä elämänvaiheessa yksityisen sektorin tehtävät tai kansainväliset tehtävät saattaisivat häntä kiinnostaa.­

Vapaavuori oli ministerinä Vanhasen, Kiviniemen ja Kataisen hallituksissa. Vuonna 2014 Vapaavuori yritti kokoomuksen puheenjohtajaksi, mutta hän jäi kisassa kolmanneksi, ja puheenjohtajaksi valittu Alexander Stubb (kok) peri pääministerin paikan Jyrki Kataiselta (kok).

Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin Vapaavuori ei enää osallistunut, ja hän sai nelivuotisen pestin Luxemburgissa Euroopan investointipankin johtajana. Kausi Luxemburgissa jäi alle puoleen, kun Vapaavuori osallistui kuntavaaleihin 2017 ja valittiin Helsingin pormestariksi.

Vapaavuori tyrmäsi ajatukset, että hän palaisi päivänpolitiikkaan ja haluaisi kokoomuksen puheenjohtajaksi.

– Olen sitä mieltä, että pääministerin tehtävä on se, jossa voi vaikuttaa eniten tämän kansakunnan, ja myös maailman asioihin. Tosissani pyrin siihen tehtävään aidosti vuonna 2014, kun olin ehdolla kokoomuksen puheenjohtajaksi. Porukat päättivät toisin.

– Puolueen puheenjohtajakysymys on ehkä osaltani sillä käsitelty. On hyvin vieras ajatus, että puolueen puheenjohtajaksi voisi tässä maailmassa tulla eduskunnan ulkopuolelta. Eiköhän se ole Elina Lepomäki tai Antti Häkkänen, joka on kokoomuksen seuraava puheenjohtaja, Vapaavuori näki Ykkösaamussa.

Presidentinvaalit järjestetään vuonna 2024. Vapaavuorta on väläytetty mahdollisena kokoomuksen ehdokkaana presidentinvaaleissa.

Vapaavuori ei tällä hetkellä ajatuksesta innostu, mutta ei suoralta kädeltä tyrmännyt ajatusta.

– Tuntuu kovin etäiseltä ajatukselta. Pidän sitä epätodennäköisenä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Minulla on vahva ajastus, että ihmisen pitää elää hetkessä. Omaa elämää tai tulevaisuutta ei kannata pohtia kovin pitkälle eteenpäin, korkeintaan puolisen vuotta. Seuraavan puolen vuoden aikana ei järjestetä tässä maassa presidentinvaaleja, Vapaavuori sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Presidentinvaaleissa puolueet ovat tavanneet valita omia ehdokkaitaan 3-6 kuukautta ennen vaaleja. Seuraavat presidentinvaalit on tammikuussa 2024.