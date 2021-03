Setä Arkadia: YYA-aikana korona olisi nujerrettu Sputnikilla jo moneen kertaan

Jos Suomi eläisi vielä YYA-aikoja Neuvostoliiton kanssa, korona olisi selätetty Sputnik-rokotteella jo moneen kertaan – rauhanaatetta unohtamatta, nostalgisoi Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Setä Arkadia on seurannut mielenkiinnolla, miten ruotsalaisbrittiläinen pörssiyhtiö AstraZeneca on toiminut koronamarkkinoilla saman nimisellä lääkkeellään.

Ongelmia riittää.

Sellaista on kapitalismissa!

Samaan aikaan nostalgisia nykyuutisia idästä:

Venäläinen Sputnik V -rokote loistaa oivallisesti kuin taivaalle lähetetty nimikaimansa vuonna 1957!

EU:hun liittyneissä entisissä Varsovan liiton maissa itäinen piikki on hyväksi havaittu, ja se leviää kuin sosialismin aate toisen maailmansodan jälkeen – tälläkin kertaa itäistä toveria pyydetään apuun vapaaehtoisesti, kuten Baltian maissa 1939.

Suomi jurnuttaa jälleen itsekseen. Täällä ollaan AstraZenecan kanssa yksin kuin 105 kunnian päivänä talvisodassa, jonka päättymisestä tuli sivumennen sanoen 13. maaliskuuta kuluneeksi 81 vuotta. Perjantaina tuli sentään viikon tauko.

Mutta jääräpäisyydelläkin on rajansa. Setä A:n oppinut ystävä muistuttaa, että jos Venäjä osaa tehdä myrkyt, osaa se tehdä lääkkeetkin!

Jos eläisimme kultaisia YYA-aikoja, jolloin Suomi oli Neuvostoliiton ikuisen ystävyyden mallimaa lännen suuntaan, koronavirus olisi kukistettu Sputnikilla jo aikoja sitten. SEV-yhteistyön ja talouskomission ansioista Suomi olisi saanut itärokotteen ennen muita. Rokotteet olisi maksettu clearing-kaupan mukaisesti viemällä itänaapuriin sata vuotta sitten muodista poistuneita miesten pukuja ja rakennettu tarvittaessa toinen Kostamus.

Rokotustilaisuudet olisivat olleet näky: Suomi-Neuvostoliitto-Seuran yhdistetyissä rokote- ja kulttuuritilaisuuksissa puna-armeijan kuoro olisi esiintynyt ja Skdl:n (nykyinen vasemmistoliitto) pääsihteeri olisi pitänyt puheen Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälisistä suhteista, fasisminvastaisuutta unohtamatta. Sinikka Sokka ja Kristiina Halkola olisivat luoneet tunnelmaa lauluillaan.

Juhlatilaisuuksiin olisi liitetty ystävyyskaupunkien välisiä tapaamisia, joissa syvennettäisiin ja laajennettaisiin kahdenvälistä ymmärrystä ja rauhantahtoa ennennäkemättömällä tavalla. Pioneerijärjestön kauniit tyttäret ojentaisivat kukkia tilaisuuden päätteeksi.

Sputnik olisi Ystävyyden Piikki.

Ja kun alkuun päästään, niin jatketaan.

EU:n elpymispaketin miljardeistakaan ei tarvitsisi huolehtia, kun Suomi toimittaisi itärajan tuolle puolelle jäänmurtajia ja saisi vastineeksi sähkövetureita.

Presidentti Paavo Väyrynen (kesk) saunottaisi Mäntyniemessä itänaapurin puolustusministeriä, jonka kanssa sovittaisiin 64 hävittäjän kaupasta (Suhoi Su-57) ilman häiritseviä tarjouskilpailuja.

Peruskouluissa järjestettäisiin kirjoituskilpailuja siitä kuinka Sputnik V -rokote on vaikuttanut Suomen kansanterveyteen. Järjestettäisiin Sputnik-Sompa -hiihtoja. Kulttuuriväen Sputnik-rauhanjuna puksuttaisi, sen lähettäisi juhlallisesti liikkeelle opetusministeri Jussi Saramo.

Mutta maa kutsuu – eli tervetuloa takaisin tähän päivään. Vedetäänpä loppu selkokielellä sen kunniaksi, että abiturienteilla oli perjantaina äidinkielen yo-koe:

– Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, niin elokuussa on esitetty tartuntatautilain pykälän kokonaiskäyttöönottoa, ja siitä on käyty todella kovaa debattia siitä asti. Tätä debattia on käyty toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ovatko he itsenäisinä viranomaisina tulkitsemassa tätä pykälää sekä kohdennettujen massatestausten että kohdennettujen yksilötestausten osalta samalla tavalla. Minun käsitykseni on, että meillä ei voida juuttua viikoiksi, kuten täällä eduskuntakin toteaa, käymään sitä keskustelua että pannaanko toimeen tätä lainsäädäntöä, estetäänkö viruksen leviämistä kaikin toimin näiden yksittäistenkin henkilöiden osalta jotta tämä pakkotestaus mahdollistuisi, ja sen johdosta on lähdetty nyt siihen, että tuotiin lainsäädäntöesitys tänne. Ja niin kuin täällä on todettu, perustuslakivaliokunta teki sen kannanoton sit viimein, että tuo alkuperäinen elokuussa alkanut keskustelu tän pykälän sisällöstä oli sittenkin juuri niin, että näitä toimivaltuuksia jo nyt olisi toimivaltaisella viranomaisella myös toimia.

PS. Krista Kiuruhan (sd) se siinä selvällä suomella kertoi keskiviikkona eduskunnalle, mistä koronassa on kyse.