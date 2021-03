Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus ei ole vielä keskustellut rokotejärjestyksen muuttamisesta.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko peräänkuuluttaa, että rokotusjärjestyksen muuttamisessa on kuunneltava terveysviranomaisia.

Asiaa on hänen mukaansa arvioitava erikseen kuitenkin vasta riskiryhmien rokottamisen jälkeen.

– Kantani on selvä: hallituksen sopimalla tavalla riskiryhmät rokotetaan yhdenvertaisesti koko maassa. Siis koronan etulinjassa työskentelevä sote-henkilöstö, kaikki yli 70-vuotiaat sekä kaikki ne suomalaiset, joilla on perussairaus, joka koronaan yhdistettynä on erityisen riskialtis. Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Riskiryhmien jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava sitten erikseen, Saarikko kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

– Jatkossakin toimitaan terveysviranomaisia kuunnellen, kuten tähänkin asti. Oleellista on, että kaikkialla Suomessa ollaan varmasti valmiita ns. ”massavaiheen” toimiin ja homma sujuu jouhevasti suuren väestön rokottamisen edetessä.

Saarikko muistuttaa, että Suomi etenee eurooppalaisittain hyvässä tahdissa rokottamisessa.

– On myös ilo lukea ja kuulla myönteisistä kokemuksista siitä, miten rokottaminen on sujunut alueilla käytännössäkin hienosti – terveydenhuollon henkilöstö ansaitsee tämän urakan keskellä suuren kiitoksen, tästäkin, Saarikko kirjoittaa.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) kertoi eilen torstaina, että sen mukaan koronarokotusten painottamista alueellisesti on tarpeen harkita.

Ryhmä suosittelee, että rokotteiden jakelussa otettaisiin huomioon väestön määrän lisäksi tautitilanne eri alueilla.

Krar ehdottaa, että alueellista painottamista varten olisi käytössä malli, jossa tarkastellaan koronan epidemiologista tilannetta ja muutoksia eri alueilla.

Mallin perusteella rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin väestömäärän, edellisten viikkojen tartuntatapausten määrän ja sairaalahoitoon joutuneiden määrän perusteella.

Krar on antanut kannanottonsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joka taas voi tämän pohjalta antaa oman lausuntonsa ministeriölle.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus ei ole vielä keskustellut rokotejärjestyksen muuttamisesta.

Alueellinen painotus voisi toteutua rokotuksissa aikaisintaan 3–4 viikon kuluttua päätöksestä.