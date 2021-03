Juha Majanen astuu Raimo Sailaksen ja Martti Hetemäen saappaisiin valtiovarainministeriön johtoon.

Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, maan vaikutusvaltaisimmaksi virkamieheksi on valittu Juha Majanen.

Majanen otti nöyrillä mielin vastaan vaativan ja työntäyteisen tehtävänsä

– Aika jännittävä hetki. Olen iloinen, että tulin valituksi, Majanen totesi.

Majanen oli valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) valinta Martti Hetemäen seuraajaksi.

Majanen, 52, on juristi, joka aloitti virkamiesuransa vuonna 2000 maa- ja metsätalousministeriössä.

Valtiovarainministeriössä Majanen on työskennellyt vuodesta 2002 budjettiosastolla, yksikön päälliköksi hän nousi 2010 ja sai nimityksen apulaisbudjettipäälliköksi 2014.

Kesällä 2019 Majanen siirtyi budjettiosastolta ministeriön hallinto- ja kehitysjohtajaksi.

Majanen ei ole minkään puolueen jäsen, keskustanuorten toimintaan hän kertoi osallistuneensa kavereidensa vanavedessä nuoruudessaan maaseudulla.

– Olen meritoitunut ainoastaan virkamiehenä, Majanen luonnehti itseään.

Kansliapäällikkö Majasen kaksi edeltäjää, Raimo Sailas ja Martti Hetemäki ovat kumpikin olleet omia persooniaan valtiovarainministeriön johdossa.

Melko tuntemattomuudesta kansliapäälliköksi noussut Majanen ei itseään edeltäjiinsä verrannut.

– Olen tunnistanut sekä Raimon että Martin toiminnassa paljon arvokasta. Yksi sellainen asia, mitä heidän työssään arvostan ja mitä itse haluan viedä eteenpäin, on tietty ratkaisuhakaisuus. Tuodaan päätöksentekijöille esille faktat ja näkökulmat – ja myös haetaan ratkaisua. Sen haluan säilyttää, Majanen sanoi.

Miten juristi sopii rahaministeriön johtoon?

– Olen usein sanonut, että en ole vale-ekonomisti, olen juristi. Olen ekonomistien tuottaman tiedon suurkäyttäjä. Arvostan myös poikkitieteellisyyttä, ja minun on helppo esittää kysymyksiä eri koulutusalan ihmisille. VM on talousasioissa keskeinen, hoidetaan julkista taloutta koskevan päätöksenteon ydinprosesseja, Majanen vastasi.

– Ministeriön toinen tukijalka on hallintopolitiikka. Siellä on kyse hyvästä hallinnosta, kustannusvaikuttavuuden lisäämisestä, asiakaskokemuksen parantamisesta, digitalisaation edistämisestä, kuntataloudesta. Juristin koulutus on siinä releventti, ja minulla on tietysti talouspolitiikan valmistelusta kokemusta. Tässä auttaa se, että on taitavia ekonomisteja ja muiden alojen asiantuntijoita täällä ministeriössä, Majanen jatkoi.

Kansliapäällikkö Hetemäen seuraajan valinta kesti puolitoista vuotta.

Hetemäki jäi eläkkeelle viime vuoden helmikuussa, mutta hän hoiti tehtäviään viime syksyyn asti.

Edellinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) oli vuosi sitten huhtikuussa nimittämässä kansliapäälliköksi Päivi Nergin, mutta Sdp kaatoi nimityksen ja Hetemäen seuraajan valinta jäi jäähylle pitkäksi aikaa.

Kesäkuussa ministeriksi tullut Vanhanen nimitti hallintojohtaja Majasen ministeriön vt. kansliapäälliköksi viime syyskuussa.

Juha Majanen on johtanut virkaa tekevänä kansliapäällikkönä valtiovarainministeriötä syyskuun alkupuolelta lähtien. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen esityksestä Majanen valittiin kansliapäälliköksi huhtikuusta alkaen viideksi vuodeksi.­

Vanhanen aloitti uuden hakuprosessin kansliapäälliköksi lokakuun lopussa.

Majanen ei ensimmäisellä kierroksella kansliapäällikön virkaa hakenut, mutta viime syksynä hän paperit laittoi vetämään.

Loppusuoralle hakuprosessissa pääsi kolme hakijaa: Majanen, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri ja sisäministeriön ex-kansliapäällikkö Nerg sekä oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Nergillä ja Timosella on enemmän johtajakokemusta, mutta valinnassa vaaka kallistui Majasen puolelle tämän talousosaamisen vuoksi.

– Vaikka Majasella on kärkihakijoista vähiten johtamiskokemusta, on hänellä täytettävänä olevan viran tehtävien näkökulmasta riittävästi sanottua kokemusta. Majanen on suoriutunut ansioituneesti viimeaikaisista johtamistehtävistään. Hänen ansioikseen nousee myös valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan tehtävien kannalta keskeisten prosessien hallinta ja kehittäminen, joilla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin talouskasvun edellytysten luomisessa ja julkisen talouden vakauttamisessa, valintaperusteluissa todetaan.

Majasen viisivuotinen kausi valtiovarainministeriön johdossa alkaa virallisesti huhtikuun alussa.