Kiinaa ei sanota eduskunnan vakoilun epäillyksi: ”On valtioviisasta jättää kertomatta kaikkia yksityiskohtia”

Poliitikot ja Supo eivät yksilöi mitenkään eduskunnan kyberiskun epäiltyä tekijää, APT31-operaatiota.

Suojelupoliisi on tunnistanut eduskuntaan viime vuonna tehdyn kyberiskun APT31-operaatioksi. Supo ei ota tiedotteessaan mitään kantaa kyberhyökkäyksen alkuperään, ja Kiinaa ei mainita sanallakaan missään.

APT31 on valtiollinen toimija, jonka uskotaan tulevan Kiinasta. Alan ihmiset tietävät, mitä APT31 tarkoittaa.

Myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) välttää mainitsemasta Kiinaa sanallakaan kyberiskun epäiltynä tekijänä ja pitäytyy yksilöimästä APT31-operaatiota.

– Sitä on vaikea yksilöidä. Jos kaikki kerrottaisiin, se kertoisi myös kyseessä oleville toimijoille, minkä Suomi pystyy selvittämään. Se ei ole taktisista syistä kovin viisasta.

– Olemme asian katsoneet Suomessa tarkkaan läpi, mitä kerromme. Tiedämme toki laajasti tämän tapauksen taustat ja ominaisuudet, mutta on valtioviisasta jättää kertomatta kaikkia yksityiskohtia, Kanerva totesi.

Koska vakoilusta on kyse, APT31-operaation yksityiskohdat ovat myös Suomessa melko pienen piirin tiedossa.

– Ei ole viisasta kertoa kaikkea. Jos kertoo kaiken ulospäin, minkä tietää, se on kyseessä olevalle toimijalle etu. He tietäisivät, mitä me tiedämme, Kanerva kertoi.

Mitä kyberiskusta pitäisi ajatella?

– Herätä siihen, että maailma on julma. Tämä on rankka todiste siitä, että elämme muussa kuin ruusutarhassa, Kanerva vastasi.