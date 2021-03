Pääministeri Marin otti kantaa Nato-raporttiin: ”Naiset johtavat hallitusta, get over it”

Pääministeri Sanna Marin julkaisi Twitterissä viestin tuoreen Nato-raportin pohjalta.

Suomen naisvetoinen hallitus saa internetissä osakseen valtavan määrän naisvihamielistä häirintää. Tähän tulokseen tultiin tuoreessa raportissa, jonka julkaisi sotilasliitto Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus StratCom keskiviikkona.

Suomen pääministeri Sanna Marin jakoi Twitter-tilillään Ylen uutisen raportin tuloksista. Saatteeksi hän kirjoitti:

– Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it.

Pääministerin twiitti on levinnyt sosiaalisessa mediassa nopeasti.

Nato-raportti perustuu vuoden 2020 maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana kerättyyn aineistoon. Siitä uutisoi keskiviikkona Politico-lehden Euroopan ja EU:n asioita käsittelevä versio.

Raportin julkaisutilaisuudessa datatutkija Rolf Fredheim kuvaili, kuinka maailman mediassa laajaa huomiota saanut pääministeri Sanna Marinin hallitus vastaanotti tutkimusjakson aikana ”järkyttävän suuria määriä loukkaavia viestejä”.

– Viittä eniten kohteina ollutta ministeriä, jotka kaikki ovat naisia, kohdeltiin musertavalla tavalla ja misogynistisesti kaltoin hyökkäämällä heidän arvojaan vastaan, halventamalla heidän päätöksentekokykyään sekä kyseenalaistamalla heidän kykynsä johtamiseen, Nato StartComin raportissa sanotaan.