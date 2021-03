IS kävi läpi STM:n ohjaus­kirjeet – aveja ei ole patistettu tekemään massa­testejä rajoilla

Huoli raja- ja testaustilanteesta nousi esiin asiantuntijoiden kesken tammikuussa pian virusmuunnosten rantauduttua Suomeen, käy ilmi IS:n saamasta muistiosta.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) syytti tiistaina hallitusta kovin sanoin siitä, ettei niin sanotut massatestit mahdollistavaa lakipykälää ole otettu käyttöön koronakriisin aikana.

– Kun brittimuunnos tuli joulukuussa sisään, niin oli anteeksiantamatonta, että tätä pykälää ei käytetty viruksen maahan pääsyn hidastamiseksi, Häkkänen kritisoi.

Häkkäsen mukaan hallituksen sanat ja teot ovat ristiriidassa, kun pääministeri Sanna Marin (sd) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat korostaneet, että kaikki tulisi testata rajoilla, mutta testaus on perustunut sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti vapaaehtoisuuteen ja yksilökohtaiseen harkintaan.

Aluehallintovirastot ilmoittivat vasta maanantaina alkavansa soveltaa massatestit mahdollistavaa, koko ajan olemassa ollutta tartuntatautilain pykälää perustuslakivaliokunnan otettua asiaan kantaa.

Kiuru ei vastannut keskiviikkona IS:n asiaa koskevaan soittopyyntöön.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ilmoitti avustajansa välityksellä, ettei hän kommentoi enää asiaa. Ennen STM:ää maahantulomallin valmistelu oli liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. LVM:n ylijohtaja Juhapekka Ristola vieritti tiistaina vastuuta valmistelun epäonnistumisesta THL:lle.

IS kävi läpi STM:n ohjauskirjeet alkuvuoden ja syksyn ajalta. Niissä ei anneta ohjausta massatestauksen mahdollistavan lain pykälän käyttämisestä.

Antti Häkkänen (kok) ihmettelee, miksi STM ei ole ohjeistanut viranomaisia tekemään niin sanottuja massatestejä. Häkkänen kertoi käyneensä läpi kaikki asiaa koskevat STM:n ohjauskirjeet.­

Tiukimman ohjauksen STM antoi aveille 3. helmikuuta, kun se linjasi, että kaikki maahan saapuvat tulee ohjata henkilökohtaiseen terveysneuvontaan, mikäli henkilöllä ei ole esittää luotettavaa negatiivista testitodistusta tai todistusta sairastetusta koronataudista.

Ohjauskirjeestä ei löydy mainintaa siitä, että lain nojalla voitaisiin testata isompia joukkoja.

– Aluehallintovirasto voi yksilöpäätöksellä määrätä, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, mikäli se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi, ohjauskirjeessä linjattiin.

17. marraskuuta STM ohjeisti kuntia ja sairaanhoitopiirejä päivittämään suunnitelmiaan rajanylityspaikoilla.

Testaukseen liittyvissä sanamuodoissa ei ollut merkkejä vahvasta velvoittavuudesta. Suunnitelmassa oli STM:n mukaan ”hyvä käsitellä sitä, miten alueella varaudutaan matkustajien mahdollisesti tarvitsemiin koronatesteihin”.

11. marraskuuta STM arvioi, että toimia, joilla pyritään ehkäisemään koronan leviämistä rajavalvontapisteiden kautta Suomeen, ovat esimerkiksi ”matkustajien yleisneuvonta, kuntien ylläpitämä terveysneuvonta ja koronatestaus”.

IS sai tietopyynnöllä sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmän ja tartuntatautien neuvottelukunnan muistioita, joista käy ilmi, että asiantuntijoiden kesken kannettiin huolta raja- ja testaustilanteesta pian virusmuunnosten rantautumisen jälkeen.

– Huolenaihetta herättää laivamatkustajien vähäinen kiinnostus vapaaehtoiseen testaukseen. Iso-Britanniasta ja Etelä-Afrikasta saapuneet on ohjattu testaukseen takautuvasti. THL:n suosituksesta lennot Isosta-Britanniasta ja Etelä-Afrikasta on keskeytetty 18.1.2021 saakka, sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen operatiivisen ryhmän kokousmuistioon kirjattiin 13. tammikuuta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen mainitsi tilannekatsauksessaan, että rajatoimilla voidaan hidastaa tautimuunnoksen leviämistä. Suomessa oli todettu tuolloin 61 varianttitapausta, joista valtaosa matkustajilla.

– Suomeen saapuvat matkustajat ovat esittäneet todistuksia sairastetusta taudista. Toistaiseksi THL ei ole antanut ohjetta asiasta, mutta tieto sairastetusta taudista voidaan huomioida matkustajakohtaisessa riskinarviossa, kokousmuistiossa mainittiin.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen tilannekatsauksessa tartuntatautien neuvottelukunnan kokouksessa 20. tammikuuta luonnehdittiin Suomen tautitilannetta verrattain hyväksi, mutta rajatilannetta arvioitiin ”hankalaksi”.­

Erityisen vaikeina ympäristöinä pidettiin satamia. Ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla ”yhteistyöhalukkuutta” vähensi muistion mukaan se, ettei heillä ole välttämättä mahdollisuutta saada ansionmenetyskorvausta karanteenin ajalta.

STM:n johtaja Jari Keinänen mainitsi kokouksessa, että rajatoimenpiteitä koskeva lakiesitys oli saanut kriittistä palautetta ja asiaa koskeva valmistelu oli kesken.

– Toistaiseksi on edetty nykylainsäädännön perusteella vahvistamalla STM:n ja THL:n ohjausta, jotta tartuntatautilääkärit tekisivät tartuntatautilain mukaisia karanteenipäätöksiä. Vaihtoehtoisesti valmiuslain keinoin on mahdollista asettaa rajoituksia liikkumisen vapaudelle, joka koskisi myös rajoja, Keinänen sanoi kokousmuistion mukaan.

Ensimmäiset löydökset virusmuunnoksista oli tehty vuoden lopulla. STM tiedotti 28. joulukuuta testauksen ”tehostamisesta”.

Husin alueella tilanne näytti huolestuttavalta jo joulun alla. Husin hallintoylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen työryhmän kokouksessa 16. joulukuuta, että valmiuslain käyttöönotto voisi turvata hoitokapasiteettia ja saada epidemiatilanteen kääntymään laskuun.

18. marraskuuta tartuntatautien neuvottelukunnan kokouksessa todettiin, että ulkomailta peräisin olevien tartuntojen määrä oli noussut noin kymmeneen prosenttiin. Tartuntoja oli todettu muun muassa Venäjän rajanylityspaikalla.

Hieman yllättäen hallitukseen esitykseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta suhtauduttiin varauksella. Kokouksen puheenjohtajana toimi STM:n lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen.

– Tavallinen matkailija ei ole suuri riski tai ainakin riski on tunnistettavissa. Isompi riski on Suomessa asuvilla ja kyläilymatkalla olevilla maahantulijoilla, jotka jäisivät tämän säädöksen ulkopuolelle. Matkustuksen riskejä on ylipäätään ylikorostettu julkisessa keskustelussa. Oireettomien testaus ei ole tehokasta. Tulos kertoo vain sen hetkisen tilanteen ja voi luoda väärän turvallisuuden tunteen, kokousmuistioon kirjattiin.

Muistion mukaan terveystarkastukset rajalla vaativat paljon henkilöresursseja, ja eri kielillä olevien testaustodistusten luotettavuus on vaikea todeta.

Ennakkotestitodistukseen pohjautuva malli koettiin STM:ssä vielä loppuvuodesta liki mahdottomaksi toteuttaa.

Nyt mielialat ovat muuttuneet. Kiuru kertoi sunnuntaina hallituksen valmistelevan testitodistukseen perustuvan mallin sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuman mukaisesti.