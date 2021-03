Kommentti: ”Apupuolue” kepusta otetaan mittaa kehysriihessä – ja ministeripeli Matti Vanhasen seuraajasta käy kuumana kuin hellakoukku

Keskustassa käy kova kuhina, ottaako Matti Vanhaselta vapautuvan valtiovarainministerin salkun Annika Saarikko vai Mika Lintilä. Samalla avautuisi isompi ministeripeli, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon velvollisuus on täyttää Matti Vanhaselta (kesk) vapautuva valtiovarainministerin paikka, keskustasta arvioidaan.­

Hallituksessa sihisee, rätisee ja paukkuu, vaikka ”sopuisaa” julkikuvaa pidetäänkin yllä.

Hallituspuolueiden välit eivät ole kunnossa, ministereiden välisistä kemioista puhumattakaan. Tieto ei kulje hallituksen sisällä.

– Ja hermot alkavat olla vähän kaikilla pinnassa, IS:lle todetaan.

Puheet toisista ovat liki painokelvottomia.

Nyt kävi kaiken lisäksi niin, ettei hallitus voi peitellä erimielisyyksiään kuntavaalien yli, sillä kehys- ja puoliväliriihi pidetään ennen kesäkuulle siirrettyjä vaaleja 21.–22. huhtikuuta.

Eli reilun kuukauden kuluttua.

Koronan lisäksi pitäisi tehdä muutakin. Panna esimerkiksi työllisyyttä lupausten mukaisesti pikkuhiljaa kuntoon, kun hallituskausi on jo puolivälissä.

Yrittää edes.

Jälleen kerran juuri kepulla on näytön paikka, ettei se ole nykyhallituksen apupuolue ja kynnysmatto. Kuntavaalien alla se alkaisi olla keskustalle viimeinen hetki.

Nyt odotetaan siis sekä näyttöjä että tekoja.

Ainakin vaatimuksia keskusta on esittänyt.

Puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) antoi viime lauantaina Helsingin Sanomille haastattelun. Siinä Saarikko vaati, että huhtikuun riihessä pitää aloittaa Suomen jälleenrakennus. Sitä ei voi jättää syksyyn.

Keskusta on vaatinut, että keväällä pitäisi päätökset 20 000–30 000 lisätyöllisestä ja syksyllä toinen mokoma lisää. Muutoksia pitäisi tehdä myös työttömyysturvaan.

Tupailloissa keskusta on pitänyt ääntä myös paikallisesta sopimisesta, aivan kuten Suomen Yrittäjien kepulainen toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on toivonut.

” Jotakin keskustan pitää tehdä, että kuntavaalien alla sillä olisi edes jonkinlaista uskottavuutta.

Neuvottelut paikallisesta sopimisesta eivät kuitenkaan ole edenneet minnekään, ja tuskin etevät nytkään – vaikka keskusta saattaa sitä yrittää

Sitä vaatimalla kepu saattaisi saada takaisin yrittäjä-äänestäjiä, joista monet ovat keskustan jo hylänneet. Yrittäjistä vain viisi prosenttia äänestäisi keskustaa, jopa vihreät on sitä suositumpi yrittäjäpuolue. Tiedot käyvät ilmi tutkimuslaitos Kantarin Suomen Yrittäjille tekemästä kyselystä.

Tilannetta tarkkaan seuraava Sdp:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma arvioi podcastissaan, jota hän tekee yhdessä tyttärensä, kansanedusta Eveliina Heinäluoman (sd) kanssa, että kehysriiheen valmistautuu vain yksi puolue.

Eli keskusta, jolta tulee joka päivä joku vaatimus.

– Se varmaan kertoo, että keskustassa on paljon paineita… Keskustalla on jostain syystä tavaton paine kasata paineita myös julkisesti kehysriiheen. Huomaan, että se liittyy erityisesti myös työmarkkina-asioihin, koska heidän ykkösvaatimuksensa on työehtosopimustoiminta-asia, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman arvio on kahteenkin suuntaan kuvaavaa: hallituskumppanit näköjään naureskelevat kepulle, mutta muut eivät todellakaan näytä valmistautuvan puoliväliriihen – ei siis Sdp:kään, kuten Heinäluoma samalla antaa ymmärtää.

Eikö olisi syytä?

Jotakin keskustan pitää tehdä, että kuntavaalien alla sillä olisi edes jonkinlaista uskottavuutta.

Mutta moni keskustassakin pelkää, että taas menee pieleen:

– Vaaditaan ensin jotakin lujaa ja hävitään sitten kuitenkin. Eihän se hyvältä näytä.

Elinkeinominsteri Mika Lintilän (kesk) paikkaa kärkyy kansanedustaja Markus Lohi (kesk). Lohen näkyvä ministeri-innokkuus saattaa olla hänen suurin esteensä päästä ministeriksi.­

Samaan aikaan kepussa odotetaan kehysriiheä muutenkin kuumissaan, sillä puolueessa on yleinen ja varmaksi muuttunut tieto, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) jättää paikkansa heti kehysriihen jälkeen.

Kenestä uusi Matti?

Paineet kohdistuvat Annika Saarikkoon, jota puheenjohtajan asema velvoittaa tärkeimmän ministeripestin paikan ottamaan. Muu tulkittaisiin karkuruudeksi.

Kakkosvaihtoehto on elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), joka istui valtiovarainministerin paikalla hallituksen aloittaessa.

Vanhasen lähtö avaa kepussa pandoran lippaan eli ministeripelin.

Eduskuntaryhmässä puheenjohtaja Antti Kurvista (kesk) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa, puolueen lappilaista varapuheenjohtajaa Markus Lohea (kesk) on pitänyt kuulemma sitoa puuhun, kun ministeri-into on niin ilmiselvää ja läpitunkevaa.

Muita ministerihalukkaita ovat kansanedustaja, keskustapuolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen, puolueen kansanedustajat Eeva Kalli ja Juha Pylväs.

Maatalousministeri Jari Lepän (kesk) paikka on yksi osa kepun ministeripeliä.­

Kepussa on huhuiltu, että pelissä olisi ainakin Saarikolta vapatuvan tiede- ja kulttuuriministerin salkun lisäksi maatalousministeri Jari Lepän (kesk) paikka.

Mika Lintilän paikkaa jaettiin vielä syksyllä, mutta välillä tilanne rauhoittui. Nyt peli on alkanut uudestaan ja varsinkin Lohi haluasi Lintilän paikalle. Lohen tukijoukot ovatkin jo syyttäneet Lintilää puolueen huonosta yrittäjämaineesta.

Lohen suurimmaksi esteeksi ministeriksi nousulle kerrotaan olevan juuri hänen läpinäkyvä pyrkimisensä.

Toisaalta Lintilän puolustajat arvioivat, että Lintilän paikka on saletti, ellei puolue halua menettää loppujakin yrittäjä-äänestäjiään. Lohella ei ole vastaavaa yrittäjäuskottavuutta kuin Lintilällä, kuitenkaan.

Yrittäjien luottamusta on syönyt ylipäätään keskustan asema nykyisessä vihervasemmistolaisessa hallituksessa.

Osa kepusta on sitä mieltä, että kehysriihessä pitäisi lyödä nyrkki pöytään ja jättää hallitus, ellei puolueen vaatimuksiin suostuta.

Nyt kuuluu taas niitä ääniä, ettei Antti Rinteen (sd) hallitukseen olisi kuuna päivänä kannattanut lähteä vajaat pari vuotta sitten.

Myös niiltä, jotka koviten hallitukseen lähtöä Rinteen kannattivat.

Niinpä.

Mutta siinä on sitten se yksi ongelma: kukaan ministerikiimainen ei pääsisi hallitukseen, jos puolue sen jättäisi.

Siksipä keskusta tuskin hallitusta jättää – missään oloissa.

Mustan auton takapenkki houkuttelee enemmän kuin rivikansanedustajan paikka loppuvuodeksi.

Ja seuraavaa gallupia pelätään kuntavaalien alla henki kurkussa.