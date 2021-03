Perussuomalaiset ovat yhä tyytymättömiä kuntavaalien siirtämiseen

Henriksson myönsi, että ennakkoäänestyksen pidentämistä olisi pitänyt valmistella.

Perussuomalaiset moittivat yhä päätöstä siirtää kuntavaalit kesäkuulle. Eduskunnan lähetekeskustelussa puheenjohtaja Jussi Halla-aho moitti, että esityksen perustelut ovat väljät ja epämääräiset. Lisäksi voi olla, että kun kriteerit ovat epämääräiset, löytyy aina jokin peruste siirtää vaaleja uudelleen. Halla-ahon mielestä ei ole annettu perusteluja, miksi vaalien järjestäminen huhtikuussa on mahdotonta.

– Perusteluna on se, että niiden järjestäminen on todennäköisesti turvallisempaa kesäkuussa. Ehkä näin on, mutta tällainen suhteellinen perustelu avaa todellisen Pandoran lippaan – syksyllä vaalien järjestäminen olisi ehkä vielä turvallisempaa, puhumattakaan ensi vuodesta, Halla-aho purnasi.

Perussuomalaisten Mika Niikko vetosi siihen, että muualla maailmassa on 12 kuukauden aikana järjestetty 105 vaalit ajallaan ja että noin kolmasosassa äänestysvilkkaus oli keskiarvoa korkeampi.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa Jukka Kopra sanoi, että se että vaalien siirtämiseen jouduttiin, on oikeusministeriöltä ja hallitukselta valtava epäonnistuminen. Muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan koronatilanteen takia ollut, hän totesi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että kysymys on siitä, pääsevätkö kaikki äänestämään ja voiko sen tehdä turvallisesti. Kun arvio oli, että tämä ei onnistu, on tilanteeseen vain yksi mahdollinen ratkaisu.

– Vastuullisella puolueella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että näin se on ja vaaleja on siirrettävä.

Perussuomalaiset jäi ainoana eduskuntapuolueena vastustamaan, kun muut puolueet päättivät lykätä vaalit huhtikuulta syyskuulle.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) myönsi, että vaalien valmistelussa oikeusministeriö teki virheen, kun ei ajoissa ryhtynyt suunnittelemaan ennakkoäänestyksen pidentämistä kahteen viikkoon.

– Nyt se tehdään, hän sanoi.