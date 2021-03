Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) ihmettelee, miksi prosessissa on kestänyt niin kauan.

Hallituksessa on painittu jo syksystä lähtien rajojen terveysturvallisuutta koskevan mallin kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema esitys sai täystyrmäyksen eduskunnassa, minkä jälkeen valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö.

Tiistaina eduskunnan käsittelyyn tulee STM:n valmistelema tartuntatautilain muutos, jonka myötä viranomaiset voivat määrätä pakollisia terveystarkastuksia, kuten koronatestejä, yksittäisten ihmisten lisäksi isommille joukoille.

– Liikenne- ja viestintäministeriön mallissa maahan olisi päässyt pelkällä testitodistuksella, tässä mallissa nekin, jotka eivät vapaaehtoisesti testiin mene, voidaan pakolla testata. Kukaan ei välty toimenpiteiltä. Tämä on tosi simppeli malli, hallituslähteistä kommentoidaan.

Erikoista asiassa on se, että jo olemassa olevan tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto on voinut määrätä ihmisiä pakkotesteihin, mutta tulkintana on ollut, ettei suurempia ihmisjoukkoja koskevia päätöksiä ole voinut tehdä.

Tiistaina ilmoitettiin, että aluehallintovirastot muuttavat tulkintaansa tartuntatautilain 16. pykälästä ja ensimmäiset ns. massapäätökset annetaan jo kuluvalla viikolla Etelä-Suomessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kutsuu prosessia ”hieman hämmentäväksi”.

– Syksyllä tuotiin karanteenilähtöinen malli, joka törmäsi eduskunnassa ongelmiin. Sen jälkeen on odotettu kolme kuukautta uutta mallia, sitten tuotiin hyvin avoin lainsäädäntö. Olisin odottanut selkeää mallia eduskuntaan jo paljon aikaisemmin, Lohi kommentoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) on odottanut selkeämpää mallia eduskuntaan jo aiemmin. Lohen mukaan ongelmista kannattaa kysyä vastuuministeriöiltä- ja ministereiltä.­

– Tämä on tartuntatautilain pykälien tekninen tarkistus, jolla tarkennetaan lähinnä aluehallintovirastojen ja tartuntatautilääkärin päätäntävaltaa. Tartuntatautilääkäri etulinjassa voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevan pakkotestauspäätöksen, isommista ryhmistä päätöksen tekevät aluehallintovirastot, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) twiittasi sunnuntaina, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuman mukaisesti.

– Hallituksen tahto on, että jokainen maahantulija testataan, Kiuru kirjoitti.

Tosiasiassa kaikkia maahantulijoita tuskin testataan ainakaan Suomen rajoilla.

Hallitus tuo itsekin lakiesityksessään esiin, että tartuntatautilääkäreiden saatavuus on heikko lähes joka puolella Suomea, eikä pakollista terveystarkastusta koskevien päätösten laatimisen ympärivuorokautisesti tai virka-ajan ulkopuolella arvioida olevan mahdollista kuntien ja sairaanhoitopiirien tämänhetkisillä resursseilla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää hallitusta valmistelemaan ennakkotodistuksiin perustuvan mallin, jonka käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19-testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19-taudin sairastamisesta.

Lohen mukaan samaa terveystarkastusvaltuutta voidaan soveltaa maahantulon lisäksi esimerkiksi työpaikoilla, jos tautiryppäitä ilmenee.

Laihon mukaan lakiin olisi kirjattava vaatimus ennakkotestitodistuksesta, kunnes koronavarianteista syntynyt epidemiatilanne on rauhoittunut.

– Kun matkustajamäärää aletaan avaamaan, nykyinen malli ei tule kestämään. Ei voida olettaa, että kaikki menisivät testausmallin läpi, esimerkiksi laivoilla on jopa tuhansia matkustajia.

Näytteenotto ei ole sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan aina välttämätön edellytys yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

– Henkilön antamien tietojen voidaan katsoa olevan karanteenipäätöksen tekemistä varten merkityksellisempiä kuin pelkkä näytteenotolla saatu tulos, joka voi olla negatiivinen, vaikka henkilö olisi altistunut ja mahdollisesti saanut tartunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi lausunnossaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että arvio siitä, onko näytteenotto välttämätöntä, tulee perustua terveydenhuollon ammattihenkilön yksilökohtaiseen harkintaan.