Suomi on poikennut useimmista muista EU-maista siinä, ettei se ole edellyttänyt maahan tulevilta todistusta negatiivisesta koronatestistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin kutsunut Suomen rajakontrollia Euroopan tiukimmaksi siitä huolimatta, että koronatestitodistusten suhteen Suomen linja on ollut useimpia EU-maita löysempi.

Sunnuntaina tilanne sai kuitenkin uuden käänteen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi alkuillasta, että sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella mallia koronatodistuksiin perustuvasta maahantulosta. Kiurun mukaan hallituksen tahto on, että jokainen maahantulija testataan.

Suomen poikkeava linja testitulosten vaatimisessa on herättänyt tähän saakka hämmästystä.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti suositti jo marraskuussa vaatimaan ulkomaalaisilta negatiivista koronavirustestiä, mutta hallitus ei pitänyt sitä tarkoituksenmukaisena.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps) mukaan ei ole selvää näkemystä siitä, miksi rajaturvallisuus ei ole toteutunut optimaalisesti.

– Eri tahot osoittavat toisiaan – lakimuutosten heikkoa valmistelua, perustuslakia, johtamista, täytäntöönpanoa, alueiden viranomaisia, resurssipulaa, Purra viesti IS:lle ennen kuin Kiuru kertoi ennakkotestimallin valmistelun aloittamisesta.

– Ennakkotesteihin liittyen olemme valiokunnassa kuulleet, että niiden vaatiminen olisi vaikeaa, tehotonta, osin perusoikeuksien kannalta kyseenalaista, mutta tästäkin asiasta asiantuntijakannat eroavat toisistaan.

Purran mukaan ennakkotestien edellyttäminen vaatisi ainakin vähemmän henkilöresursseja kuin pakkotestaus rajoilla.

Samaa sanoo kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

– Negatiivisen testituloksen vaatiminen rajalla vähentäisi tartuntojen leviämistä maahan ja testausruuhkia rajoilla. Matkustajamäärien kasvaessa meillä ei ole myöskään mahdollisuutta sitoa massiivia määrää terveydenhuollon henkilökuntaa vain rajoille, kun heillä on koronan ja muiden sairauksien hoidossa kädet täynnä töitä, Laiho sanoo tiedotteessa.

Suurin osa EU-maista vaatii jo nyt maahantulijoilta ennakkoon tehtyä koronatestiä. Asia ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön eduskunnan hallintovaliokunnalle toimittamasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan useimmat muut EU-maat edellyttävät muiden maiden kansalaisilta todistusta joko negatiivisesta koronatestituloksesta, saadusta rokotuksesta tai jo sairastetusta taudista.

Esimerkiksi Ruotsi edellyttää, että maahan saapuvilla ulkomaalaisilla on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta esittää todistus enintään 48 tuntia vanhasta negatiivisesta testituloksesta. Ilman sitä ei pääse maahan.

Tanskassa lentoyhtiöllä on velvollisuus tarkistaa ennen matkustajan nousua koneeseen, että tällä on enintään vuorokauden vanha negatiivinen testitulos tai 2–12 viikkoa vanha todistus sairastetusta infektiosta. Koneen laskeuduttua tulee mennä pikatestiin lentokentällä.

Islantiin tulijoiden tulee esittää korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta pcr-testistä. Maan omilla kansalaisilla on oikeus palata myös ilman todistusta, mutta siitä seuraa mitä luultavimmin sakkoja.

Latviaan pääsemisen pakollinen edellytys on korkeintaan 72 tuntia vanha pcr-testi. Ilman sitä ei pääse Latviaan suuntautuvaan kulkuvälineeseen. Koronamääräysten rikkomisesta voi saada Latviassa jopa 2 000 euron sakon.

Myös Belgiassa korkeintaan 72 tuntia vanha testitulos on pakollinen edellytys maahantulolle. Sääntöön ei selvityksen mukaan ole poikkeuksia, vaikka maahan saapujalla ei lähtömaassaan olisi ollut mahdollisuutta osallistua testiin. Belgian rajalla testiä ei voi tehdä.

Britanniaan saapuvilta vaaditaan heiltäkin testitulos, ja ilman sitä voi saada 500 punnan sakon. Ennen maahantuloa on oltava varattuna ja maksettuna kaksi testiä, jotka tehdään karanteenin päivinä 2 ja 8.

Irlannissa voi saada jopa 2 500 euron sakot tai kuusi kuukautta vankeutta, jollei ei pysty esittämään testitulosta tai perusteltua syytä testistä vapautumiseksi.

Viro, Liettua, Unkari ja Slovenia eivät selvityksen mukaan edellytä testausta. Italiassa vaihtoehtoja on kaksi: ennen maahan saapumista saatu negatiivinen testitulos tai ilmoittautuminen paikallisille terveysviranomaisille ja 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni.

Bulgarian, Luxemburgin ja Maltan tiedot puuttuvat.

Eri maiden sääntöihin liittyy poikkeuksia.

Pääministeri Marin on aiemmin kuvannut Suomen rajakontrollia Euroopan tiukimmaksi, vaikka koronatodistuksia ei olekaan maahantulijoilta vaadittu.

Marin sanoi Ylen A-studiossa 4. maaliskuuta, että ”Suomella on ollut kaikkein kireimmät rajakontrollitoimet koko tämän pandemian ajan kaikista EU:maista”.

Eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina pääministeri kuvasi tilannetta näin: ”Meillä on ollut koko ajan Euroopan tiukin rajakontrolli tämän pandemian aikana, ja se on osaltansa auttanut meitä siinä, että tautitilanne on pidetty hallinnassa, ja tässäkin olemme edenneet.”

Kontrolli Suomen rajoilla onkin sikäli kovaa, että rajatarkastuksia sisärajoilla on jatkettu niin kauan, että Suomi on saanut siitä moitteet EU-komissiolta.

Suomi sai helmikuussa viiden muun jäsenmaan ohella komissiolta moitekirjeen sisämarkkinoita ja vapaata liikkuvuutta häiritsevistä rajoituksistaan. Komission mukaan Suomi on jatkanut sisärajatarkastuksia pidempään kuin väliaikaisia tarkastuksia saisi. Suomi kuitenkin pitää tarkastuksia välttämättöminä.

Maahantulo työssäkäynnin perusteella on tällä hetkellä sallittua vain, kun se on huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä. Myös rajayhteisöjen erivapaudet on lakkautettu, joten edes rajakuntien asukkaat eivät enää voi vapaasti asioida naapurivaltion puolella.

Tällä hetkellä korkean koronailmaantuvuuden maista tuleville matkustajille suositellaan Suomessa 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Sitä voi halutessaan lyhentää kahdella negatiivisella koronavirustestillä.

Suomessa asuva voi mennä koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa. Toiseen testiin voi mennä kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tuntia ensimmäisen jälkeen.

Muille kuin Suomessa asuville suositellaan ensimmäistä testiä jo ennen Suomeen saapumista. Ensimmäinen testi on suositeltavaa tehdä alle 72 tuntia ennen Suomeen tuloa ja toiseen voi mennä aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen.

Testit eivät kuitenkaan ole pakollisia.

Yritykset voivat kuitenkin edellyttää testitodistuksia asiakkailtaan. Finnair ja laivayhtiöt edellyttävätkin ennakkotestejä jo nyt.