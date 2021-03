Kuntavaalien siirtymisen iloinen seuraus: Emilia Kangaskolkka ja Michaela Jokiniemi ehtivät täyttää 18 ja asettua ehdolle

Kunnallisvaalien siirtyminen huhtikuulta kesäkuulle merkitsee liki 9 000 uutta nuorta äänioikeutettua – ja ainakin kahta uutta, juuri täysi-ikäistyvää ehdokasta.

Liperiläinen 17-vuotias Emilia Kangaskolkka ei heti itse tajunnut, mitä uutinen kuntavaalien siirtymisestä kesäkuulle merkitsi. Asia valkeni hänelle vasta, kun ystävä laittoi WhatsApp-viestin.

Toukokuun lopulla 18 vuotta täyttävä Kangaskolkka pääsi itsekin asettumaan ehdokkaaksi.

– Ajattelin, että huhhuh. Soitin ensin äidilleni, että äiti, tiedätkö mitä tämä tarkoittaa, Kangaskolkka kertoo.

Kangaskolkka kertoo laskeneensa jo yläasteella edellisten kuntavaalien jälkeen, ehtiikö täyttää 18 seuraaviin kuntavaaleihin mennessä. Näytti siltä, ettei aivan.

– Olin jo asennoitunut siihen, että en pääse ehdolle, mutta teen sitten senkin edestä kampanjatyötä muiden nuorten ehdokkaiden puolesta.

Kun vaalien siirtämisestä oli alettu keskustella, hän oli huolehtinut vain siitä, miten vaalikampanjoiden pitkittyminen vaikuttaa muihin nuoriin ehdokkaisiin.

Emilia Kangaskolkka hakee Liperin kunnanvaltuustoon Sdp:n riveistä.­

Tämän vuoden kuntavaalit piti alun perin järjestää huhtikuussa, mutta vaikean koronatilanteen vuoksi ne siirrettiin kesäkuun 13. päivälle. Kangaskolkka täyttää 18 vuotta toukokuun lopulla.

Vaalien siirto ei tosin ole vielä saanut lopullista sinettiään, vaan se edellyttää uutta lakia. Toteutuessaan se joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että ehdokaslistoille pääsee uusia täysi-ikäistyviä nuoria ja äänioikeuden ehtii saada liki 9 000 nuorta, Lännen Media kertoi aiemmin.

Vesilahtelainen Michaela Jokiniemi kuuli uuden päivämäärän uutisista ensimmäisen kerran, kun pelasi Afrikan tähteä perheensä kanssa.

– Sanoin, että sehän on puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun täytän 18. Että minähän saisin olla ehdolla, Jokiniemi kertoo.

Päivämäärä sai vahvistuksen seuraavana aamuna. Jokiniemi alkoi heti järjestää asiaa ja allekirjoitti ehdokassitoumuksen vielä samana päivänä.

Sekä Jokiniemi että Kangaskolkka uskovat, että kunnanvaltuustoissa tarvitaan myös nuoria päättäjiä. Nyt nuorten ääni ei heidän mukaansa kuulu riittävän hyvin.

– Kun esimerkiksi kuusikymppiset pohtivat koulujen ja nuorisopalveluiden asioita, heillä voi olla hyvin vääristyneitä käsityksiä, koska he peilaavat niitä omaan nuoruuteensa, nuorisovaltuustossa pitkään toiminut Jokiniemi sanoo.

Michaela Jokiniemi ilmoittautui vihreiden ehdokkaaksi Vesilahdelle heti, kun uusi vaalipäivä selvisi.­

Nuoret ehdokkaat voivat myös parantaa nuorten äänestysaktiivisuutta, he uskovat. Silloin myös moni sellainen nuori voi lähteä äänestämään, joka aiemmin ei ole löytänyt itselleen sopivaa ehdokasta ja on siksi jättänyt kokonaan äänestämättä.

Kangaskolkka on Sdp:n listoilla, Jokiniemi vihreiden. Puoluevalinnat oli tehty jo aiemmin, sillä Kangaskolkka on ollut mukana Demarinuorten liittohallituksessa ja Jokiniemi Vihreän puolueen jäsenenä.

Molemmat ovat tottuneet keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista myös kotonaan.

– Meillä on aina kotona pystytty puhumaan politiikasta ja on kannustettu, että jos on mielipide, se täytyy sanoa ääneen, Jokiniemi kertoo.

Koska ehdokkaaksi pääseminen selvisi vasta alle viikko sitten, nuoret ehdokkaat eivät ole vielä ehtineet juuri kampanjoida. Molemmat kuitenkin tietävät, mihin haluavat vaikuttaa.

Kangaskolkan poliittista toimintaa ohjaavat ekologiset arvot ja pyrkimys yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Hän arvelee teemojensa vetoavan nuorten äänestäjien ohella myös lapsiperheiden vanhempiin.

– Kuntapolitiikassa tulen painottamaan vahvasti harrastusten merkitystä lasten ja nuorten elämässä sekä nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin.

Kallion virastotalossa Helsingissä laskettiin kuntavaalien ennakkoääniä huhtikuussa 2017.­

Jokiniemi kantaa huolta pienten kuntien elinvoimaisuudesta ja peräänkuuluttaa nuoret ja lapsiperheet huomioivaa politiikkaa. Hänen kotikunnassaan Vesilahdella ei ole mahdollisuutta hankkia edes toisen asteen koulutusta, joten koulutuksen joutuu hakemaan muualta jo varhaisessa vaiheessa.

– Minulle on tärkeää, että pyritään luomaan kaikille mahdollisuudet ponnistaa siihen mihin haluavat, ja että esimerkiksi köyhyys ei periytyisi, Jokiniemi sanoo.

Siinä tehtävässä kunnilla on iso rooli.

Pienissä kunnissa yksittäisen ehdokkaan on todennäköisesti helpompi saada näkyvyyttä kuin isoissa kaupungeissa, Jokiniemi arvioi. Toisaalta silloin ei kannata profiloitua vain nuorten tai minkään muunkaan yhden rajatun ihmisryhmän edustajaksi.

Vaikka vaalien siirrossa on myös huonoja puolia, hän iloitsee siitä, että mukaan pääsee lisää nuoria äänestäjiä ja ehdokkaita. Ehkä vielä ensimmäisellä yrityksellä ei valtuustoon pääse, mutta kokemus on varmasti hyödyksi.

– Sanotaan, että politiikka ei ole mikään pikajuoksu vaan maraton. Vaikka ensimmäisellä kerralla ei pääsisi läpi, se voi tuoda nimeä esille. Se on iso pohjatyö seuraaviin vaaleihin.