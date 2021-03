Katso kuntavaalien julkkisehdokkaat – 57 tuttua nimeä televisiosta, urheilusta ja musiikkipiireistä

Kokosimme yhteen ehdokkaat, jotka todennäköisesti ovat esiintyneet esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilla uutisissa, viihteessä tai urheilussa.

Kuntavaaleissa on ehdolla mittava määrä julkisuudesta tunnettuja henkilöitä.

IS keräsi eri puolueiden ehdokkaista nimiä, jotka todennäköisesti ovat esiintyneet Ilta-Sanomien jutuissa, tai ovat muuten laajemmin tunnettuja omassa piirissään.

Listalle otettiin tunnettuja nimiä, jotka eivät ole juuri aiemmin ehdolla olleet. Tunnetuiksi ehdokkaiksi listattiin myös politiikasta eläköityneet veteraanit, jotka tauon jälkeen mielivät takaisin kuntapolitiikkaan.

Sdp:llä on riveissään muutama yllättävä nimi.

Sipoossa demarileiriin on liittynyt räppäri Juno, alias Jon Korhonen, ja naapurikunnassa Keravalla demarilistalle on lupautunut näyttelijä Mikko Rasila.

Juno alias Jon Korhonen (vas.) ja Mikko Rasila.­

Helsingissä Sdp:n ehdokkaana on hupparihörhönä ja Ylen aamun Jälkidigistä tuttu Sami Kuusela. Laukaassa demariväreissä on Tangomarkkinoiden finalisti ja laulaja Johanna Ortju.

Politiikan veteraaneista maakuntajohtajana eläköitynyt Matti Viialainen yrittää valtuustoon Puumalassa.

Perussuomalaisilla julkisuudesta tunnettuja ehdokkaita on vähän. Tunnetuin on television Remontti-Reiskana tunnetuksi tullut Jorma Piisinen, joka on ehdolla Järvenpään valtuustoon.

Remontti-Reiska, Jorma Piisinen.­

Kokoomuksella on ehdottomasti suurin joukko julkisuudesta tuttuja ehdokkaita listoillaan.

Jos kokoomuksen julkkislistaa alettaisiin purkaa periaatteella televisiosta tuttu.

Parhaillaan televisiossa pyörivän Diili-ohjelman tuomari Noora Fagerström on ehdolla Espoossa. Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Aleksi Kortesalmi tähyää valtuustoon Ranualta.

Aleksi Kortesalmi osallistui Maajussille morsian -ohjelmaan.­

Poliisit -sarjasta kokoomusehdokkaaksi on ryhtynyt Jouni Järvinen Hyvinkäältä.

Suurin pudottaja -ohjelmassa muun muassa esiintynyt Niina Kuhta on ehdokas Helsingissä, kuten myös kokkiohjelmista tunnettu burgerimies Akseli Herlevi.

Järvenpäässä kokoomusta edustaa Hanna Partanen, joka taas on tunnettu ravintoterapeuttina.

Mentalisti Noora Karma puolestaan on kokoomuksen listoilla Sipoossa.

Hanna Partanen (vas.), Noora Karma, Akseli Herlevi ja Niina Kuhta.­

Musiikkipuolelta tunnetuin uusi kokoomusnimi on vuoden 2008 tangokuningas Jukka Halllikainen Miehikkälästä.

Lisäksi esimerkiksi muotivaikuttaja Laila Snellman tähyää valtuustoon Helsingissä ja tv-tuottaja Petteri Ahomaa Raaseporissa.

Julkisuudesta tuttuja uusia kokoomusehdokkaita ovat myös tangokuningatar Marita Taavitsaisen ex-puoliso Tomi Natri sekä Satu Kapanen, kiekkomiehen puoliso Kuopiosta.

Urheilumaailmasta kokoomuksen kirkkain uusi nimi lienee ex-pituushyppääjä Tommi Evilä Tampereelta.

Tommi Evilä.­

Lätkäporukoista kokoomuksen väreistä valtuustoon yrittää kiilata kiekkoilija Vili Sopanen Lahdessa, kykyjenetsijä ja Jokereiden ex-toimitusjohtaja Matti Virmanen puolestaan pelmahti kokoomuksen ehdokkaaksi Leppävirralla ja ex-maalivahti Markus Helanen pyrkii valtuustoon Vantaalla.

Muita urheilusta tunnettuja uusia kokoomusehdokkaita ovat hiihtovalmentaja Reijo Jylhä Rovaniemellä, ex-voimistelija Jari Mönkkönen Helsingissä sekä Lahti Basketballin kapteeni Vesa Mäkäläinen.

Henkisemmältä puolelta kokoomus on saanut riveihinsä emerituspiispa Samuel Salmen Oulusta ja oopperalaulaja Johann Tillin Rantasalmelta

Kokoomuksen konkareista ex-ministeri Jari Koskinen on lupautunut listoille Hämeenlinnassa. Ei tulokkaaksi, mutta värväykseksi voi laskea sen, että Timo Soinin pitkäaikainen aisapari Raimo Vistbacka siirtyi sitoutumattomana kokoomuslistoille Alajärvellä.

Keskusta on myös saanut kohtuullisesti julkisuudesta tuttuja nimiä ehdokkaikseen.

Jääkiekkovalmentaja, Kiekkoleijona 79, Juhani Tamminen Turusta on keskustan ehkä nimekkäin värväys.

Juhani Tamminen.­

Muutama vuosi sitten aktiiviuransa päättänyt seiväshyppääjä Minna Nikkanen ponnahti keskustan ehdokkaaksi Somerolla, ja salibandylegenda Janne Tähkä tähtää valtuustoon Joensuussa.

Vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster tarttui keskustan haaviin Säkylässä, ja Halavatun Papat -huumoriyhtyeen Jamppa Kääriäinen Iisalmessa.

Maria Tyyster.­

Kari Hakala.­

Kurikassa keskustaehdokkaana on Metsolan Erkki, näyttelijä Kari Hakala.

Oulussa valtuustopaikkaa keskustasta yrittää radiojuontaja Lauri Salovaara.

Dokumenttielokuvasta ja Ylen tv-ohjelmista tunnetuksi tullut romukauppias Markus Kuotesaho napattiin keskustan listalle kuntavaaleihin Siikajoella.

Markus Kuotesaho.­

Politiikan paluumuuttajaksi keskusta sai ex-puheenjohtajansa Anneli Jäättenmäen, joka jäi eläkkeelle europarlamentista 2019 ja on nyt palaamassa Lapuan valtuustoon.

Värväykseksi voi laskea myös perussuomalaisten ja sinisten ex-ministerin Pirkko Mattilan, joka on keskustan listoilla Muhoksella.

Vihreät on hankkinut ehdokaslistoilleen kenties normaalia enemmän niin sanottuja julkkisehdokkaita.

Tositv:stä tuttuja ihmisiä on nyt vihreiden ehdokkaina ainakin kolme.

Sohvaperunoista tuttu Omar, Omar Faik lupautui ehdokkaaksi Espoossa.

Temptation Island -ohjelman Santeri, Santeri Kärki kerää vihreiden ääniä Tampereella.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman Miina, Miina Huotari on vihreä ehdokas Helsingissä.

Omar Faik (vas.), Santeri Kärki ja Miina Huotari.­

Klassisen musiikin iso nimi, viulisti ja kapellimestari Jaakko Kuusisto on vihreä ehdokastulokas Oulussa.

Jaakko Kuusisto.­

Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Markus Hotakainen Espoossa sekä toimittaja ja kirjailija Minna Lindgren Helsingissä ovat myös nimiä, jotka sanovat paljon alan harrastajille.

Urheilijoita vihreät eivät juuri riveihinsä naaraa, tällä kertaa vihreiden täkyyn on tarttunut Susijengin kapteeninakin pelannut koripalloilija Shawn Huff Helsingissä.

Shawn Huff.­

Vihreiden paluumuuttaja on ex-puoluesihteeri ja Helsingin ex-apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka päätti vuosikausien tauon jälkeen lähteä mukaan kuntavaaleihin Helsingissä.

Vasemmistoliitosta oli vaikea löytää niin sanottuja julkkisehdokkaita.

Turussa vasemmistoliiton ehdokkaana on jalkapalloseura Interin kapteeni ja maalitykki Timo Furuholm.

Timo Furuholm.­

Paluumuuttaja on ex-kansanedustaja ja SAK:n ex-varapuheejohtaja Matti Huutola, joka pitkästä aikaa aikoo osallistua kuntapolitiikkaan Rovaniemellä.

Rkp:n ehdokkaista tunnetuin lienee antiikkialan asiantuntija ja Ylen Antiikkia, antiikkia -ohjelmasta tuttu Wentzel Hagelstam.

Wentzel Hagelstam.­

Hiihtoväki puolestaan tietää Martin Norrgårdin, joka on Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö ja Rkp:n ehdokas Vaasassa.

Kristillisdemokraattien tunnetuin uusi yrittäjä on ex-pikaluistelija Mika Poutala, joka on ehdolla Espoossa.

Mika Poutala.­

Liike Nytillä on Helsingissä kolme tunnettua uutta nimeä listallaan.

Paluuta politiikkaan yrittää kaksi ex-kansanedustajaa: ex-puhemies Maria Lohela ja ex-puoluesihteeri Mikael Jungner.

Helsingissä puolueen riveistä valtuustoon tähyää myös ex-pikajuoksija Stefan Koivikko, takavuosien Suomen mestari ja mitalisti 100 ja 200 metrin juoksuissa.

Stefan Koivikko.­

Espoossa ehdokkaaksi on lupautunut Idols-kilpailusta ponnahtanut laulaja Kristian Meurman, ja Seinäjoella Liike Nytin värejä kantaa näyttelijä ja laulaja Natalil Lintala.

Kuntavaalit siirrettiin koronatilanteen takia. Vaalit piti järjestää huhtikuun 18. päivä, uusi vaalipäivä on kesäkuun 13. päivä.

Samalla piteni myös ehdokasasettelun aika. Alun perin ehdokaslistat piti jättää oikeusministeriöön tämän viikon tiistaina 9. maaliskuuta, nyt takaraja on 4. toukokuuta.

Puolueilla on siis vielä vajaat kaksi kuukautta aikaa täydentää ehdokaslistojaan.