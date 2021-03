Rehtorikansanedustaja huolestui poikkeusolojen yo-kokeista: ”Nuorten kannalta tilanne on kohtuuton”

Pasi Kivisaari pitää karmivana tilannetta, jossa karanteeniin joutuvan tai sairastuvan nuoren osalta edessä on mitätöinti ja kokeen suorittaminen myöhemmin. Myös sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on huolissaan tilanteesta.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen ja keskustan rehtorikansanedustaja Pasi Kivisaari on huolissaan kevään ylioppilaskirjoitusten toteutumisesta. Kirjoituksia sävyttää pelko ja epävarmuus.

– Ylioppilaskirjoitukset ovat nuorten työnäyte ja juhla tulevaisuudelle. Ne ovat tässä ja nyt -elämää, joiden merkitys on valtava, Kivisaari toteaa.

Kivisaari muistuttaa, että yo-kirjoitukset järjestetään jo kolmatta kertaa koronapandemian armoilla. Ensimmäinen tutkintopäivä on ensi viikon tiistai 16.3. Kirjoituksiin osallistuvia kehotettiin asettumaan ennen ensimmäistä koetilaisuutta kahden viikon ajaksi omaehtoiseen karanteeniin altistumisten välttämiseksi.

– Aika monessa kodissa elää nuori, joka lukee ja piilottelee ulkomaailmalta. Ulkona on koronamaailma, joka uhkaa unelmia. Kirjoitusten ristitulessa on pelko karanteenista ja koronasairastumisesta. Lähtökohdat ovat stressaavat.

Koronatartunnan saanut tai karanteeniin joutunut ei voi lähtökohtaisesti osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Osa lukioista tarjoaa mahdollisuuden mennä tekemään ylioppilaskoe, vaikka on karanteenissa, ja osa taas ei.

Kivisaari nostaa esiin, että pääasiallinen ohjeistus juuri nyt on kuitenkin se, että kokelas pyytää kokeen mitätöintiä ja suorittaa kokeen myöhemmin.

– Lukioiden kannalta on ymmärrettävää, että kaikkialla ei kyetä venymään poikkeusjärjestelyiden poikkeusjärjestelyihin. Itse nuoren kannalta tilanne on kuitenkin karmiva. Jos joudut karanteeniin tai sairastut, olet kevään osalta ylioppilasmitätöity.

Kivisaaren mukaan Suomessa on meneillään kolmannen kerran kymmenien tuhansien nuorten tulevaisuusarpajaiset. Vaikka ylioppilas­kirjoituksia voidaan suorittaa myös syksyllä, menetetyt kirjoitukset estävät osalla kevään korkeakouluhaut. Se asettaa nuoren vuodeksi tyhjän päälle.

– Nuorten kannalta tilanne on kohtuuton. Heillä on elämä pelissä ja he joutuvat jälleen elämään epävarmuudessa, jota he eivät ole ansainneet. Samalla kun he koittavat onnistua kirjoituksissa, heillä on sisimmissään pelko ja epävarmuus.

Kivisaari ehdottaa, että ylioppilaskirjoitusten osalta etäosallistuminen mahdollistettaisiin tulevaisuudessa vastaavien tilanteiden varalta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok) on niin ikään huolissaan tilanteesta. Risikko peräsi eilen, milloin eri viranomaistahot aikovat ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä siitä, miten kokeet voidaan ylipäänsä järjestää turvallisesti ja myös karanteeniin määrätyille oppilaille. Risikko on saanut asiasta paljon kysymyksiä kentältä.

– Edelleen on epäselvää, järjestetäänkö esimerkiksi karanteeniin määrätylle opiskelijalle mahdollisuus kokeen suorittamiseen. Ennen kaikkea on varmistettava kokelaiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva. Ei ole nuorten etu, mikäli tutkinnon suorittaminen esimerkiksi keskeytyy ja alkuperäinen valmistumisajankohta siirtyy syksylle, Risikko sanoi.