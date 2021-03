Nasima Razmyar (sd) jätti ruuhkamaksukantansa auki. Anni Sinnemäki (vihr) suhtautui ruuhkamaksuihin varovaisen myönteisesti, Jussi Halla-aho (ps) torjui ruuhkamaksut.

Ruuhkamaksuja koskeva kysymys sai aikaan polveilevia vastauksia politiikan toimittajien pormestaritentissä keskiviikkona.

– Taloustieteilijät ymmärtävät teoreettisen perustan ruuhkamaksujen puolesta oikein hyvin. Ruuhkassa tila on niukkaa, ja sitä voitaisiin hinnoitella markkinoiden kautta, mutta mielestäni on vielä näyttämättä se, että Helsingissä todella on sellaisia ruuhkia, jotka tätä edellyttäisivät. Lontoossa ja Tukholmassa on saattanut toimia, kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen aloitti.

– Minusta todistustaakka on niillä, jotka näitä perustelee. Jos ruuhkamaksut on hyvä ratkaisu, niin silloin enemmistön autoilijoista ja liikenteessä liikkujista, jotka ruuhkista kärsivät, pitäisi niitä kannattaa, koska sehän tarkoittaa, että ruohonjuuritasolla olen jonossa ja valmis maksamaan siitä, että jono etenisi nopeammin. Teoreettinen perustelu on ihan kirkas, mutta empiirinen todistus ei ole riittävän vahva, Vartiainen jatkoi.

Kun IS tarkensi, tarkoittiko vastaus ”kyllä mutta ei”, niin Vartiainen täsmensi, että vastaus on ei.

– Ennen kuin on osoitettu, että niistä on hyötyä helsinkiläisille.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla Vartiainen suhtautui Ylen vaalikoneessa varovaisen myönteisesti ajatukseen Helsingin seudulla käyttöön otettavista ruuhkamaksuista.

Kysymys osoittautui vaikeaksi myös Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyarille.

– Lähden siitä, että meillä pitää olla erilaisia malleja, mihin ruuhkapisteisiin tarvitsemme ruuhkamaksuja, samaan aikaan maailmalla teknologia kehittyy. Tulee osittain oikeudenmukaisuuskysymys, että pitääkö käyttäjän maksaa vai mennäänkö veropohjan kautta, pyöritteli.

Kyllä tai ei -vastausta kysyttäessä Razmyar jätti kantansa auki.

– Katsotaan ensin mallit, mitä se tarkoittaa, jolloin on eri vaihtoehtoja olemassa.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki suhtautui ruuhkamaksuihin myönteisesti, mutta ei antanut yksiselitteistä vastausta.

– Meidän ei kannata sulkea mitään analyysien mukaan tehokasta keinoa pois. Meidän pitää odottaa, että hallitus säätäisi toimivan lainsäädännön, sen jälkeen voimme itse miettiä, haluammeko ottaa maksut käyttöön. Missään nimessä niille ei kannata sanoa etukäteen ei, koska siellä, missä ne ovat käytössä, ne ovat autoilijoiden suosimia koska ne takaavat heille sujuvamman liikenteen.

Perussuomalaisten pormestariehdokas Jussi Halla-aho sen torjui ruuhkamaksut.

– Helsingin kaltaisessa paikassa pitää tehdä kaikki sen eteen, että yhä useampi ihminen valitsisi julkisen liikenteen, kevyen liikenteen tai kävelyn, koska täällä se on ihmisille realistinen mahdollisuus, mutta jos autoilijoille määrätään uusia rangaistusmaksuja, ne rahat menevät lopulta pohjattomaan laariin, josta rahoitetaan kaikkea muuta. Missään nimessä meillä ei ole autoilutilanne Helsingissä sellainen, että tietullit olisivat perusteltuja. Jossain päin maailmaa ne saattaisivat olla.

Pormestaritenttiin osallistuivat myös vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki ja Rkp:n pormestariehdokas Eva Biaudet. Kuntavaalit pidetään uuden aikataulun mukaan kesäkuussa.