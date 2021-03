Sanna Marin kommentoi käytöstään Ylen dokumentissa – ”Yksi kohtaus, joka on vielä leikattu erilaisiin osiin”

Pääministerin mukaan kyseessä on leikattu klippi, eikä hänellä ole asiasta sen enempää sanottavaa.

Sosiaalisessa mediassa on tänään keskusteltu tiuhaan Ylen tuoreen Rankka vuosi -dokumenttisarjan kohtauksesta, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) saapuu Ylelle suoraan lähetykseen. Marinin ottaa vastaan Ylen sisältöpäällikkö Hannu Särkkä.

Pääministeri kommentoi dokumentista herännyttä keskustelua hetki sitten, ennen kuin hallitus kokoontui Säätytalolle iltakouluun.

– No tämä on yksi kohtaus, joka on vielä leikattu erilaisiin osiin ja muistan sen, että olen juuri tulossa edellisestä tilaisuudesta. Olen tainnut siinä puhua Ranskan presidentin kanssa puhelimessa ja työasioita vielä hoitanut automatkalla. Ja sen jälkeen olen siis menossa suoraan Ylen uutislähetykseen, joka on jo alkanut.

– Eli paikasta paikkaan hyvin nopea siirtymä ja se on tästä hetkestä tietynlainen kuvaus, leikattu klippi. Ei minulla siihen olen sen enempää kommentoitavaa.

Toisten mielestä pääministerin käytös oli dokumentin perusteella epäkohteliasta, mutta Hannu Särkkä on itse kommentoinut asiaa sanomalla, että pääministerin käytöksessä ei ollut mitään epäkohteliasta.