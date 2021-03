Kommentti: Kehysriihi ennen kuntavaaleja – talouden sopeuttaminen jää seuraavalle hallitukselle?

Hallitus on rakentanut itselleen ansan 80 000 päätösperusteisesta työpaikasta, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Hallituksella on joka päivä mahdollisuus tehdä päätöksiä, riippumatta politiikan kalenterista.

Hallituksen on määrä tehdä keskeiset talouspäätöksensä kehysriihessä huhtikuun 21.–22.päivä.

Onko rohkeutta uudistua?

Jos joku odottaa hallituksen tekevän suunnanmuutoksen talouspolitiikassaan ja vaihtavan porkkanan keppiin, joutuu mitä todennäköisimmin pettymään.

Kuntavaalien siirtymisellä ei taida olla juuri mitään vaikutusta kehysriiheen, ja samalla hallituksen puoliväliriihen päätöksiin.

Olisi kuntavaalit sitten huhtikuun ollut 18. päivä tai ovat nyt kesäkuun 13. päivä, hallituksen päätöksentekokykyyn kuntavaalien ajankohdalla ei ole suurta vaikutusta.

Hallituspuolueiden poterot eivät juuri liiku, oli kuntavaalipäivä ja vaalitulos mikä tahansa.

Kehysriihtä ei toista kertaa olla lykkäämässä kuntavaalien yli, sille nauraisivat jo naurismaan aidat.

Kehysriihen lykkääminen ei enää edes onnistuisi, kiitos EU:n. EU vaatii Suomelta vuosittain julkisen talouden suunnitelmat huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus ei tule tekemään leikkauslistoja kehysriihessään.

Koronakriisin takia finanssipolitiikka on elvyttävää. Jos suhteellisesti muhkeasti budjetoidut koronamenot eivät riitä, silloin hallitus joutuu etsimään kehyksistä uudelleenkohdennuksia, pieniä leikkauksia.

Ei ole sopeutuspäätösten aika Marinin hallituksen kehysriihessä.

Varsinainen elvytys tulee EU:n elpymisvälineestä, jonne Suomi maksaa 6,6 miljardia euroa ja saa ilmeisesti 2,7 miljardia euroa omiin hankkeisiin kolmen vuoden aikana.

Perinteistä kotimaista elvytystä, esimerkiksi uusia tie- ja infrahankkeita ei ole tarkoitus tehdä.

Talous pyörii velkarahalla, ja hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Hallituksen papereissa tämä tarkoittaa 5 miljardin euron kestävyysvajeen umpeen kuromista vuosituhannen loppuun mennessä. Keskusta olisi valmis tiukentamaan aikataulua 2-3 vuodella, kun Suomen talousluvut ovat olleet odotettua paremmat koronakriisissä.

Mistä hallitus sitten päättää kehysriihessä?

Veropäätökset hallitus on tavannut tehdä syksyn budjettiriihessä. Esimerkiksi vasemmistoliitto on puhunut listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisen puolesta, keskusta on jyrkästi tätä vastaan.

Hyvä veikkaus on, että verokysymykset siirtyvät syksyyn.

Suurin kysymys kehysriihessä on hallituksen lupaamat 80 000 päätösperusteista työpaikkaa.

Kasassa on vähän yli 30 000 uutta työllistä, aikamääre on siirtynyt vaalikauden lopusta vuosikymmenen loppuun.

Hallitus on rakentanut itselleen ansan. Ihme olisi, jos hallitus lupaamansa työpaikat saisi kasaan.

Tavoitteesta puuttuu 50 000 päätösperäistä työpaikkaa, ja rohkeimpien toiveiden mukaan kehysriihessä saataisiin päätökset 20 000–30 000 työpaikasta.

Tämä lienee harras toive.

Työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset ovat myrkkyä Sdp:lle ja vasemmistoliitolle. Ne hyväksyivät jo pitkin hampain eläkeputken poiston vuoden 1965 jälkeen syntyneiltä, mikä on toistaiseksi ylivoimaisesti merkittävin työllisyyspäätös.

Uusien ikävien päätösten tekeminen olisi jo vaikeampi niellä.

Keskusta on ajanut ansioturvan porrastusta ja paikallisen sopimisen edistämistä.

Paikallisen sopimisen työryhmä ei sopuun päässyt, ja oletettavasti myös ansioturvaa pohtiva työryhmä ei löydä yksimielisyyttä.

Poliittinen päätös jää hallitukselle kehysriiheen. Hyväksyykö se paikallisen sopimisen myös järjestäytymättömille yrityksille ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen?

Paljon pitäisi vettä virrata Vantaanjoessa, että Sdp ja vasemmistoliitto nostaisivat peukalonsa ansiosidonnaisen porrastamiselle tai sille, että paikallista sopimista voisi työpaikalla tehdä kukaan muu kuin liittoon kuuluva luottamusmies.

Eläkeputken poiston lisäksi hallitus on tarjonnut työttömille keppiä vain aktiivimalli kakkosellaan, joka meni vähällä huomiolla. Niin sanotun pohjoismaisen mallin mukaan työttömän pitää hakea 0–4 työpaikkaa kuukaudessa, ensimmäisestä rikkeestä selviää huomautuksella, toisesta rikkeestä menettää työttömyyskorvauksensa viideksi päiväksi ja kolmannesta rikkeestä seuraa kymmenen päivän karenssi.

Kehysriihessä käydään läpi myös ilmastokysymyksiä, jotka ovat vihreiden lempiaihe.

Kehysriihessä ei ilmastokysymyksistä tehdä konkreettisia päätöksiä, koska asiat eivät ole ehtineet vielä valmisteluputkesta ulos tulla. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sekä hallituksen energia- ja ilmastostrategia valmistuvat vasta kesällä.

Ilmastokysymyksistä turve nousee keskustan ja vihreiden iloksi pöydälle.

Syksyn budjettiriihessä sovittiin, että kehysriiheen mennessä ratkaistaan turpeen lattiahintamekanismi.

Vihreät haluaa turpeelle lisää veroa, keskusta tukea turvetuottajille. Tilanne on myös syksystä muuttunut, koska turpeen päästöhinnat ovat nousseet huomattavasti, ja keskusta voi kysellä, että onko lattiahintamekanismille tarvetta.

Odotettavissa siis on suurten ja uusien linjanvetojen sijaan perinteistä pikkupolitikointia kehysriihessä.

Puolueilla on vielä kuusi viikkoa aikaa laitella pelimerkkejään pöydälle.

Huomenna keskiviikkona hallitus käy iltakoulussaan läpi kehysriihen asioita.

Parin viikon päästä maaliskuun 23. päivä hallituksella on neuvottelu kehysriihestä, ja kehysriihi on hallituksen iltakoulun aiheena kuun viimeisenä päivänä.

Tämän jälkeen auki olevat asiat ja riitakysymykset jäävät lähinnä viisikon ja avustajakunnan ratkottavaksi kolmeksi viikoksi.

Kehysriihessä huhtikuun loppupuolella kaksi vaikeinta asiaa lienevät päätökset työpaikoista ja turvekysymys.