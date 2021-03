Yrittäjägallup paljastaa: Keskusta menettää yrittäjien ääniä

Yrittäjägallupissa kysyttiin yrittäjiltä, mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Annika Saarikon johtama keskusta on menettänyt asemiaan yrittäjien keskuudessa.­

Tutkimuslaitos Kantarin Suomen Yrittäjille tekemässä kyselyssä mitattiin puolueiden menestystä eduskuntavaaleissa, ei kuntavaaleissa. Samanlaiset mittaukset tehtiin viime syksynä ja vuonna 2019. Helmikuussa tehdyn kyselyn tuloksia voi verrata aikaisempiin.

Hallitus ei näytä nauttivan suurta suosiota yrittäjien keskuudessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa olevien puolueiden kannatus yrittäjien keskuudessa on pudonnut kolmanneksen. Vielä eduskuntavaaleissa 2019 yrittäjistä 34 prosenttia tuki nykyisen hallituksen puolueita.

Nyt yrittäjien tuki viidelle hallituspuolueelle on yhteensä 23 prosenttia.

Keskusta rämpii erityisen pahasti. Keskustan yrittäjäkannatus on yli puolittunut sitten viime eduskuntavaalien. Pidemmällä aikavälillä se on pudonnut noin kolmannekseen. Samalla puolue on menettänyt paikkansa toiseksi suosituimpana yrittäjäpuolueena.

Sen sijaan oppositiopuolue kokoomus pysyy vahvasti yrittäjien ykköspuolueena. Yrittäjistä puoluetta äänestäisi 38 prosenttia haastatelluista. Jos vertaillaan vain kantansa ilmoittaneita, kokoomus on vielä selkeämpi ykkönen: 48 prosenttia.

Kahden oppositiopuolueen, kokoomuksen ja perussuomalaisten, välisessä vertailussa kokoomus pitää pintansa. Kokoomuksen yrittäjäkannatus on kasvu-uralla, mutta yrittäjäkentällä aktiivisesti esiintyvän ja yrittäjäpuolueeksi profiloituneen perussuomalaisten kannatuksen kasvu on pysähtynyt noin viidennekseen.

Puolue on kuitenkin yrittäjien keskuudessa selkeästi toiseksi suosituin. Kantansa kertoneista 20 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ei sinänsä ylläty hallituspuolueiden kannatuskadosta, eikä siitä, että keskustan yrittäjäkannatus on romahtanut.

– Yksi selitys on yritystukipolitiikan lupausten ja tekojen ristiriita. On luvattu kunnon tuet, mutta saatu vain tuluskukkaro, Pentikäinen arvioi.

– Toinen selitys on yleinen talouslinja. Koetaan, että vasemmisto vie ja keskusta vikisee. Liian monella yrittäjällä on vain ”matti kukkarossa”.

Pentikäisen mukaan keskusta pitää vielä jollakin tavalla pintaansa Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta sielläkin kokoomus on tuplasti suositumpi yrittäjien parissa. Liike Nyt on noussut keskustan rinnalle yrittäjäpuolueena, mikä on Pentikäisen mukaan hyvä suoritus uudelta puolueelta.

Pentikäinen kiinnittää huomiota mielenkiintoiseen seikkaan tutkimuksessa.

– Naisyrittäjien parissa on selvästi enemmän epätietoisuutta siitä, mitä puoluetta äänestetään.

Näin tutkimus tehtiin: