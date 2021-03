Kuntavaalit siirtyvät, näin käy ehdokaslistoille – vaalijohtaja: ”Ei synny epätasa-arvoisuutta”

Oikeusministeriön odotus on, että lainsäädäntö vaalien siirtämiseksi saadaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Kuntavaalit päätettiin viime viikonloppuna siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattivat siirtoa.

Siirron syynä on nopeasti pahentunut koronatilanne, jonka vuoksi huhtikuun vaalien terveysturvallisuus voi vaarantua.

Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä siirtyy huomiselta tiistailta toukokuun 4. päivään. Jo ehdolle asettuneiden ei tarvitse kuitenkaan ilmoittautua uudestaan.

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että puolueet laativat listansa täysin uusiksi.

Ehdokaslistojen sulkeutumisen siirtyminen antaakin huomattavasti lisäaikaa niille puolueille, jotka eivät ole saaneet ehdokaslistojaan ja tavoitteitaan vielä täyteen.

Ilta-Sanomat kertoi kaksi viikkoa sitten, että useat puolueet olivat vielä kaukana kuntavaalien ehdokastavoitteistaan. Suurista puolueista huonoin tilanne oli keskustalla.

Parlamentaarisen vaalityöryhmän puheenjohtaja, Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo ehdottaneensa viikonloppuna, että ehdokaslistat suljettaisiin jo huomenna tiistaina.

– Minulla oli käsitys, että näin voi toimia. Mutta oikeusministeriö esitti lakiperustelut sille miksi listoja pitää voida täydentää.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen toteaa, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri on koottava uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa.

Hän muistuttaa, että ylimääräinen listojen täydentämiseen annettu aika koskee kaikkia.

– Nekin, joilla on lista täysi voivat muuttaa listaansa ihan kuinka vaan. Tässä ei synny mitään epätasa-arvoisuutta. Seuraavien kahden kuukauden aikana saattaa hyvinkin syntyä uusia puolueita ja valitsijayhdistyksiä mahdollisesti.

Hallitus tekee uutta lainsäädäntöä koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Oikeusministeriö on myös lähettänyt kunnille vaalien siirtämistä koskevat ohjeet.

Lopullisesti kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta.

Jääskeläinen ei ota kantaa siihen, kuinka moneen lakiin vaalien siirtämiseksi on kajottava.

– Ei siinä lopulta ole paljon säädöksiä, me pyrimme pitämään tämän mahdollisimman yksinkertaisena.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen arvelee, että lainsäädäntö vaalien siirtämiseksi saadaan voimaan maaliskuun aikana.­

Hänen mukaansa odotuksena on, että lainsäädäntö saataisiin voimaan maaliskuun aikana.

– Se olisi loistava juttu, jos ensi viikolla saataisiin voimaan. Mutta tässä täytyy muistaa, että eduskunta käsittelee tätä oman aikansa, eikä se käsittelyaikoihin ole syytä puuttua. Toive on tietysti se, että mahdollisimman nopeasti.

– Sanoisin, että se on kai selvää, että me odotamme että tämän kuun aikana viimeistään laki on voimassa.

Viimeisen vuoden aikana on kuitenkin todistettu useaan kertaan, kuinka huonosti epidemian etenemistä pystytään tarkasti ennakoimaan.

Nyt riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä nähtiin liian suureksi. Mutta entä jos tilanne on kesäkuussa samanlainen tai entistä pahempi?

Kuinka monta kertaa vaalien aikatauluja on mahdollista muuttaa?

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ei suostu edes spekuloimaan tällaista vaihtoehtoa.

– Kun puoluesihteerit ottivat kannan siihen, että vaalit siirretään kesäkuulle, niin on samalla sitouduttu siihen, että kaikki mahdollinen tehdään sen eteen, että vaalit pidetään kesäkuussa, Timonen sanoo.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ei lähde spekuloimaan sillä vaihtoehdolla, mitä vaaleille tapahtuu, jos tautitilanne ensi kesäkuussa on entistä pahempi.­

Vaalijohtaja Jääskeläinen ei lähde ennustamaan sen enempää.

– Nyt tehdään tämä homma näin kun on sovittu ja katsotaan sitten mitenkä käy, Jääskeläinen sanoo.