THL:n laskelmat koronan päivätartunnoista vaalimuistiossa ovat synkemmät kuin samana päivänä valmiuslain muistiossa esitetty käyrä, kirjoittaa uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pelästytti oikeusministerin perjantaina arviollaan kuntavaalipäivän tartuntaluvuista, ja viikonloppuna koko Suomen lukujen levittyä.

Riippuen siitä, tartuttaisiko kukin koronan saanut keskimäärin 1,15, 1,25 vai 1,35 ihmistä, olisi 19. huhtikuuta päivätartuntamäärä 2 638 tai 5 588 tai jopa 11 170 tapausta – ja vaalien piti olla juuri edellispäivänä.

Hirveät luvut. Ei ihme, että puoluesihteerit nostivat kädet pystyyn lähes yhtenä miehenä ja taipuivat vaalien siirtoon kesäkuulle.

THL:n Opetusministeriön pyynnöstä laatiman lausunnon allekirjoittajat Mika Salminen ja Markku Tervahauta kiirehtivät itsekin vähättelemään esittämiään lukuja.

”Nämä luvut ovat vain matemaattinen laskuharjoitus eivätkä varma ennuste ja pieni osa kokonaisuutta. Ei niitä pidä lukea kuin piru Raamattua”, sanoi Salminen IS:lle.

Selvää oli, että ainakaan tänään alkaneiden sulkutoimien vaikutusta ei ”laskuharjoituksessa” ollut mitenkään huomioitu.

Opetusministeriölle laadittu lausunto on kirjattu perjantaille 5. maaliskuuta, ja tuolle päivälle kirjattiin myös valtioneuvoston muistio valmiuslaista. Siinä epidemian kehitys esitettiin THL:n ennusteisiin verrattuna selvästi maltillisemmaksi, vaikka skenaariot on siinäkin laskettu R-arvoille 1,15, 1,25 ja 1,35.

Käyrämuodossa esitetyssä ennusteessa ennakoidaan epidemiaa vain 30 päivän päähän, ja tuolloin tartuntoja olisi valmiuslakitaustan mukaan noin 1 200, noin 1 500 tai pahimman vaihtoehdon mukaan noin 1 700.

Oikeusministeriölle toimitetun vaalilaskelman mukaan tuolloin olisi tapauksia jo vähintäänkin noin 1 500, 2 300 tai 3 400, jos katsotaan lukuja päivältä 30.3. Huhtikuun 4:ntenä ne olisivat pienimmän arvion mukaan jo 1 735 ja ylimmän 4 540.

Selitys hurjaan, jopa lähes 3 000 päivätapauksen eroon on lähtöpiste: valmiuslakimuistiossa lähtöluvuksi on otettu 632, joka on tartuntamäärien keskiarvo 1.–4.3. Vaalilausunnossa taas on lähdetty ”tämän hetken päivittäisestä tapausmäärästä n. 750/vuorokausi”.

Se ero tuottaa eksponentiaaliseen malliin aika suuren eron, johtaen vaalipäivän dramaattiseen kauhuskenaarioon 11 000 tapaukseen.

750 päivätapaukseen ei viime viikollakaan ylletty: 2. maaliskuuta tapauksia oli 740, mutta määrä oli laskenut jo 3.3. ja oli 714. Torstaina 4.3. kirjattiin uusia tapauksia 609 ja perjantaina 5.3. 518.

Kriisitietoisuuden lisääminen voi olla hyvä tavoite, mutta vaaleista puhuttaessa kannattaisi luvut valita huolella.